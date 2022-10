Aarau Stoffladen zieht aus der Metzgergasse aus – Chef kritisiert den Angebotsmix in der Altstadt Es habe zu viele Restaurants in der Aarauer Altstadt und zu wenige Frequenzmagnete, so der Chef des Stoff- und Mercerieunternehmens «Alja Nouveau». Er schliesst die Filiale in der Metzgergasse und konzentriert sich auf die «Stoffzentrale» an der Bahnhofstrasse. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 07.10.2022, 16.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Laden Alja Nouveau in der Aarauer Metzgergasse. Er befindet sich zwischen Restaurant und Bar. Nadja Rohner

Ende Juni hat die Familie Taugwalder ihre Stoffzentrale AG verkauft – an die Alja Nouveau AG. Diese führt in der Schweiz und Deutschland mittlerweile 50 Filialen sowie einen Online-Versandhandel für Stoffe und Mercerie, darunter auch ein Geschäft in der Aarauer Metzgergasse, direkt neben der «Spagi». Neu übernahm «Alja Nouveau» per Juli 22 noch die fünf «Stoffzentrale»-Filialen in Aarau, Baden, Langenthal, Bremgarten und Willisau sowie den Onlineshop. Auf dem Platz Aarau ist die Firma also seit rund drei Monaten doppelt vertreten, wobei die Filialen andere Warenkonzepte haben.

Aber es steht nun eine Veränderung an: «Alja»-CEO Thomas Huwiler bestätigt auf Anfrage, dass die «Alja»-Filiale an der Metzgergasse per Ende Juni 2023 aufgehoben wird. Das Ladenlokal ist bereits zur Wiedervermietung ausgeschrieben, die beiden Mitarbeiterinnen werden innerhalb der Firma weiterbeschäftigt.

Die Filiale der Stoffzentrale an der Bahnhofstrasse bleibt. Nadja Rohner

«Die Stoffzentrale an der Bahnhofstrasse läuft genau so weiter, wie sie immer war», betont Huwiler und unterstreicht den institutionellen Charakter, den dieses Traditionsunternehmen in Aarau hat. Für zwei Filialen derselben Firma besteht in Aarau nicht genügend Nachfrage, «schon gar nicht nach Corona und dem Aufschwung des Onlinehandels sowie den hohen Energiekosten», so Huwiler.

«Es gilt, die Kräfte zu bündeln, um der Kundschaft weiterhin ein attraktives und modernes Sortiment bieten zu können.»

Aber die in ihrer Heimat Aarau sehr bekannte Marke «Stoffzentrale» ist nicht der einzige Grund, weshalb dieses Geschäft an der Bahnhofstrasse im Vergleich mit jenem in der Metzgergasse die Nase vorne hatte. Huwiler, selber in Aarau aufgewachsen und seit 40 Jahren in der Retail-Branche tätig, weiss, wovon er spricht, wenn er sagt: «Die Altstadt und besonders die Metzgergasse hat sich punkto Angebotsmix zu ihrem Nachteil entwickelt. Sie besteht ja praktisch nur noch aus Restaurants. Die bringen tagsüber viel zu wenig Laufkundschaft.»

Der CEO erzählt, er sei gerade erst bei der Filiale in Willisau gewesen. «In ihrer Umgebung hat es Cafés, aber auch eine Metzgerei, Papeterie, diverse Kleidergeschäfte, eine Bijouterie und vieles Mehr, einfach eine gesunde Durchmischung. In der Aarauer Altstadt ist das verloren gegangen.» Der Charme fehle, das «gemütliche Lädele verbunden mit einem Kafi». Huwiler führt dies unter anderem darauf zurück, dass die Retail-Bedingungen besonders für kleine Lädeli, die nicht einer Kette angehören, immer härter werden.

Trotz allem: Der «Alja»-CEO glaubt an den Standort Aarau. «Der Bereich Igelweid und Bahnhofstrasse läuft sehr gut. Und Nähen ist und bleibt weiterhin stark im Trend, individuelle Bekleidung ist mehr gefragt denn je.»

Was tut die Stadt für den Mix?

Um «langfristig eine gute und attraktive Angebotsstruktur» zu erreichen, verfügt Aarau über die Stelle der City-Managerin, besetzt durch Romana Waller. Das City-Management ist Aarau Standortförderung angegliedert. Dessen Geschäftsführerin, Danièle Turkier, betont, die Situation sei nicht in jeder Aarauer Gasse gleich. «In der Metzgergasse hat es tatsächlich viele Restaurants – sie bringen dank unterschiedlichem Angebot zu unterschiedlichen Tageszeiten Leute in die Stadt. In der Rathausgasse oder der Pelzgasse hingegen sind viele kleine, oft inhabergeführte Ladengeschäfte, die die Aarauer Altstadt einzigartig machen.»

Danièle Turkier ist Geschäftsführerin von Aarau Standortmarketing. Valentin Hehli / AAR

Es stimme aber schon: Der grosse Frequenzbringer fehlt. Ein Laden für den täglichen Bedarf etwa, oder ein sehr gut frequentiertes Modehaus. Es ist ein altbekanntes Problem, dass gerade die grossen Ketten eine gewisse Ladenfläche benötigen, die sie in den Altstadthäusern nicht finden. «Es bräuchte eine ganze Portion Glück, so einen Frequenzbringer in der Altstadt anzusiedeln», so Turkier.

Wenn es zu einem Leerstand kommt, geht die City Managerin auf die Vermieter zu und vernetzt sie, sofern die Vermieter das wünschen, mit potenziellen Neumietern. «Wir können Vorschläge machen, aber am Ende ist es doch die Entscheidung jedes einzelnen Vermieters, wem er seine Flächen vergibt – entsprechend trägt jeder Vermieter zum Angebotsmix bei», so Turkier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen