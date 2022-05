Aarau Steigt der FC Aarau auf, gibt's eine Freinacht Der Stadtrat Aarau hat eine Freinacht beschlossen. Steigt der FCA auf, steht einer Feier bis zum nächsten Morgen nichts mehr im Weg. Katja Schlegel 17.05.2022, 12.44 Uhr

Aarau, 2.6.2013. Sport, Fussball Challenge League 2012/2013. FC Aarau - FC Wohlen. Der FC Aarau steigt in die Super League auf! Die Fans feiern den Aufstieg auf dem Aargauerplatz. Foto-Net / Alexander Wagner

«Hesch es Billett?», ist aktuell die wohl meistgehörte Frage in Aaraus Gassen. Das Spiel vom Samstag, restlos ausverkauft, wird das Spiel des Jahres, so viel ist sicher. Und holt der FCA mindestens einen Punkt, steigt er nach sieben Jahren endlich wieder in die Super League auf, folgt auf das Spiel des Jahres auch die Nacht des Jahres: Eben hat der Aarauer Stadtrat die Freinacht ausgerufen.

Das heisst: Steigt der FCA auf, darf in sämtlichen Gastgewerbebetrieben der Stadt in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ohne zeitliche Begrenzung gefeiert werden. «Die Stadt Aarau verzichtet im Falle eines Aufstieges des FC Aarau mit dem Entscheid der Freinacht auf das Ausstellen von Einzelbewilligungen», schreibt sie in ihrer Mitteilung. Die entsprechende Allgemeinverfügung wird am Donnerstag in den amtlichen Publikationsorganen der Stadt publiziert.

Public Viewings in der Stadt

Das Brügglifeld ist seit Montagmittag restlos ausverkauft. Public Viewings wurden bereits angekündigt, so etwa beim «Penny Farthing» und beim «Gleis Bier» auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Gezeigt wird das Spiel auch bei der Aeschbachhalle im Torfeld Süd, und zwar auf verschiedenen kleinen Screens in der Bar Friedrich und im Aussenbereich.

Ein nicht unwesentlicher Faktor: das Wetter. Stand Dienstagmorgen meldet SRF Meteo für 20 Uhr 23 Grad Celsius bei bewölktem Himmel, um 23 Uhr wird es mit 19 Grad Celsius noch angenehm warm sein. Beste Voraussetzungen also für eine perfekte Fussball-Fest-Nacht.