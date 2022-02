Weil Strompreise steigen, wird Eigenversorgung immer attraktiver

Aarau Weil die Strompreise steigen, wird Eigenversorgung immer attraktiver: Aarauer Firma profitiert von ihrer Investition Letztes Jahr errichtete die Heizmann AG auf ihrem Dach im Industriequartier Telli eine Solaranlage. 67 Prozent des eigenen Strombedarfs kann die Firma damit decken. Mit der aktuellen Lage auf dem Strommarkt lohnt sich das nicht nur aus ökologischer Perspektive. Zara Zatti 12.02.2022, 05.00 Uhr

Die Solaranlage auf dem Dach der Heizmann AG ist eine der grössten in der Stadt. Zvg

Viele Firmen rechnen damit, dass die Strompreise in den nächsten Jahren weiter steigen werden. So auch die Heizmann AG mit Standort im Industriequartier Telli. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Schlauchtechnik, stellt Hydraulikkomponenten her oder repariert sie. Bereits vor zehn Jahren wollte die Geschäftsleitung der Heizmann AG eine Solaranlage auf ihrem Dach installieren, damals sei es aber noch zu teuer gewesen, sagt Geschäftsführerin Karin Streit-Heizmann. Erst im Mai des letzten Jahres wurde die Solaranlage dann in Betrieb genommen. Mittlerweile sind es nicht mehr nur ökologische, sondern auch ökonomische Überlegungen, die hinter der Massnahme stehen.