Parkplätze statt Fahrspur: Laut Stadtrat "temporärer Natur"

Aarau Stauärger wegen Parkplätzen vor dem Polizeikommando ist verflogen – Lösung ist laut Stadtrat nur «temporärer Natur» Ende letzten Jahres kam es vor dem Polizeikommando in der Aarauer Telli zu grossen Staus. Auslöser war die zugunsten von zwei Kurzzeitparkplätzen aufgehobene zweite Fahrspur, die beim Kreisel das Direktabbiegen stadteinwärts ermöglicht hatte. SVP-Einwohnerrat Max Suter hatte daraufhin vom Stadtrat wissen wollen, ob er diesen Stau bewusst in Kauf genommen habe. Katja Schlegel 25.02.2022, 05.00 Uhr

Die Parkplätze vor dem Polizeikommando in der Aarauer Telli sorgen für Staus. Nadja Rohner

Alles bewilligt, alles wieder halb so schlimm – und alles nur temporärer Natur. Sinngemäss so antwortet der Stadtrat auf die Anfrage von SVP-Einwohnerrat Max Suter. Thema: Eine zugunsten von zwei Parkplätzen aufgehobene Fahrspur in der Aarauer Telli.

Ende Dezember hatte Suter in seiner Anfrage beklagt, dass sich der Verkehr, zusammengesetzt aus Kunden des Telli-Centers, Bewohnerinnen der Wohnblöcke und Mitarbeitenden von Regierungsrat Markus Dieth im Telli-Hochhaus, jeweils ins Parkhaus des Einkaufszentrums zurückstauen würden. Dies, nachdem die zweite Fahrspur auf den Kreisel hin, mittels derer man direkt in Richtung Stadt abbiegen konnte, aufgehoben wurde. An ihrer Stelle wurden zwei Kurzzeitparkplätze vor dem Polizeikommando gebaut. Suter wollte deshalb vom Stadtrat wissen, ob diese Änderung mittels Baugesuchsverfahren bewilligt wurde, und ob sich der Stadtrat der Konsequenz bewusst gewesen sei.

Distanz zum Haupteingang war für Lieferanten zu gross

Der Stadtrat schreibt nun, dass die neuen Parkfelder für den Güterumschlag mitunter aus Sicherheitsgründen erstellt worden seien. Nachdem die bisherigen Kurzzeitparkplätze dem Neubau der Kantonalen Notrufzentrale weichen mussten, hätten Lieferanten von Post und Kleingut jeweils direkt nach der Unterführung der Notrufzentrale, auf der Rasenrabatte beim Haupteingang oder direkt auf der Fahrspur parkiert. Die westseitig des Gebäudes gelegenen Besucher- und Lieferanten-Parkplätze seien dazu nicht genutzt worden; die Distanz zum Haupteingang sei offensichtlich zu gross gewesen, die Lösung nicht praktikabel.

Das Baugesuch für die beiden Parkfelder für Güterumschlag sei von Mai bis Juni aufgelegen; Einwendungen gingen keine ein, so der Stadtrat weiter. «Der Stadtrat konnte das Bedürfnis der Kantonspolizei nachvollziehen, auch wenn dieses eigentlich im Rahmen der Realisierung der Kantonalen Notrufzentrale hätte abgedeckt werden müssen.» Die beschriebene Situation habe aber immer wieder zu heiklen Fahrmanövern und gefährlichen Situationen für Fussgängerinnen und Fussgänger geführt.

Mit dem Ende der Baustelle Rohrerstrasse hat sich Situation beruhigt

Der Stadtrat hält fest, «dass die nun getroffene Lösung temporärer Natur» sei. Bei einer allfälligen Umgestaltung des Raums beziehungsweise allfälligen Anpassungen der Verkehrsführung im Perimeter, beispielsweise im Rahmen der Umgestaltung der Tellistrasse oder der Realisierung des geplanten Veloweges, müsse die Situation neu beurteilt werden.

Zu guter Letzt schreibt der Stadtrat, dass es zum Zeitpunkt der Anfrage Ende Dezember tatsächlich zu Staus gekommen sei. Das sei aber auf die wegen Bauarbeiten einspurig gesperrte Rohrerstrasse zurückzuführen gewesen. «Mit der Wiedereröffnung Ende Dezember 2021 hat sich die Verkehrssituation, auch beim besagten Kreisel, wieder normalisiert.»