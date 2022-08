Johannes Oerding schaut vor Heiteren-Show bei Snöff-Show vorbei

Aarau Starbesuch im Restaurant Weinberg: Sänger Johannes Oerding schaut vor Heiteren-Auftritt bei Snöff-Show vorbei Zwischen seinem Auftritt am «Stars in Town» und dem am «Heitere», sorgte der deutsche Sänger, bekannt aus «Sing meinen Song» und «The Voice» für Staunen am Konzert der lokalen Band. Natasha Hähni 15.08.2022, 18.45 Uhr

Johannes Oerding und Snöff-Leadsänger Dani Probst. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Am vergangenen Samstagabend fand im ausverkauften Restaurant Weinberg in Aarau das Konzert der lokalen Band Snöff statt. Bei bestem Wetter konnte die Band nach drei Jahren pandemiebedingter Pause wieder auf die Bühne. «Der ganze Abend war fantastisch», sagt Leadsänger Dani Probst auf Anfrage.

Ein Highlight war jedoch purer Zufall: Neben den vielen Gästen im Restaurant erschien kurz vor Konzertbeginn ein bekanntes Gesicht. Oder besser: ein bekannter Hut: «Das ist doch Johannes Oerding», dachte sich Probst, der den Hut als Markenzeichen des deutschen Popstars erkannte.

Johannes Oerding (grünes T-Shirt und Hut) trat am Sonntag am «Heitere» in Zofingen auf. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Zwei Snöff-Bandmitglieder hatten den Sänger, den man hier vor allem aus Sendungen wie «Sing meinen Song» oder als Juror bei «The Voice of Germany» kennt, bereits am Abend zuvor am «Stars in Town»-Open Air in Schaffhausen gesehen. Weil Oerding, der seit 2011 mit Sängerin und Moderatorin Ina Müller liiert ist, am Sonntag am «Heitere» in Zofingen auftrat, habe er einen Zwischenstopp im Aarauer Restaurant Core Mio, gleich gegenüber des Restaurants Weinberg, eingelegt, erzählt Probst.

Johannes Oerding (mit Hut) und die Snöff-Bandmitglieder. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

«Beim Essen hörte er Livemusik und folgte dieser zu uns in den ‹Weinberg›», sagt Probst, der mit seiner Band schon seit über 40 Jahren auf der Bühne steht, stolz. Er sei während des Einspielens «fadegrad» auf die Band zugelaufen, um sie zu grüssen. «Da schlug mein Musikerherz höher», sagt Probst.

So schnell, wie Oerding reingekommen war, sei er dann aber auch wieder verschwunden – noch bevor das Konzert startete. «Wir sahen noch, wie ihn Fans draussen nach einem Foto fragten», so Probst. Er ergänzt: «Wäre er etwas später gekommen, hätten wir ihn natürlich auf die Bühne gebeten.» Im Restaurant gegenüber, ist sich der Leadsänger sicher, habe Oerding aber sicherlich ein paar Lieder von Snöff gehört.

Die Aarauer Band Snöff spielte am Samstagabend im ausverkauften Restaurant Weinberg. Bild: zvg/Aargauer Zeitung