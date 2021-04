Analyse Stadtratswahlen: Wieder ist das Aarauer Stadion eine Knacknuss Warum die SP mit Silvia Dell’Aquila die Kontrolle über das attraktive Ressort «Kultur und Sport» verlieren dürfte. Urs Helbling 17.04.2021, 05.00 Uhr

Bis zu den Aarauer Stadtratswahlen dauert es noch fünf Monate. Drei Wochen ist es her, seit die SP nominiert hat. Obwohl die parteiinterne Ausmarchung mit einer faustdicken Überraschung endete, ist rasch wieder Ruhe eingekehrt. Das liegt einerseits daran, dass sich der nur um vier Stimmen unterlegene Oliver Bachmann (42) loyal verhalten und sofort aus dem Rennen genommen hat. Er wäre der für Aarauer Verhältnisse klassische Sozialdemokrat gewesen. Die obsiegende Grossrätin Silvia Dell’Aquila (44) ist dagegen deutlich linker, unkonventioneller. Sie hat beste Voraussetzungen, zu einem so noch nie gehabten Farbtupfer im Stadtrat zu werden.

Silvia Dell'Aquila Iris Krebs

Aber weil sie in einer für Aarau zentralen Frage eine Wundertüte ist, könnte ihre Wahl für ihre Partei einen schmerzlichen Bedeutungsverlust zur Folge haben und für das Funktionieren der Kollegialbehörde anfänglich eine Belastung werden. Es geht, wie so oft in Aarau, um das Stadion. Zur Ausgangslage: Sechs der sieben bisherigen Stadträte treten am 26. September wieder an und können realistischerweise mit einer Wiederwahl rechnen. Einzig Daniel Siegenthaler (SP) hat seinen Rückzug angekündigt. Er ist seit dem Januar 2018 Ressortvorsteher «Kultur und Sport».

Der Anspruch der SP auf zwei Sitze ist unbestritten. Die SVP hat nach ihrer schweren Niederlage im Herbst 2017 (Nichtwahl Simon Burger) bisher keinerlei Anstalten gemacht, einen Kampfkandidaten aufzustellen. Und den Grünliberalen, die aktuell im Trend sind, steht «Pro Aarau» (Stadträtin Angelica Cavegn) vor der Sonne. Es zeichnet sich also eine Fortführung der Mitte-links-Regierung ab. Und dank der Wahl von Silvia Dell’Aquila dürfte die Exekutive der Kantonshauptstadt nach vier Jahren Unterbruch wieder eine Frauenmehrheit bekommen. Das Ressort «Kultur und Sport» gehört seit jeher zu den attraktivsten, die im Aarauer Stadtrat zu vergeben sind. Vor Daniel Siegenthaler war es in den Händen des heutigen Stadtpräsidenten Hanspeter Hilfiker (FDP). «Kultur und Sport» wird in der nächsten Legislatur noch wichtiger und prestigeträchtiger sein, als es bisher war.

Was die Kulturministerin erwartet

In einer ersten Phase wird sich die Kulturministerin oder der Kulturminister in der neu eröffneten Alten Reithalle sonnen können, sich beim Auftreten von allfälligen Problemen aber auch schnell bewähren müssen. Dann wird er dafür kämpfen, dass das Volk den städtischen Beitrag an den 25 Millionen Franken teuren Neubau KIFF 2.0 genehmigen wird. Im Sportbereich wird der Ressortvorsteher «Kultur und Sport» in erster Phase Knochenarbeit im Zusammenhang mit der Fussballplatz-Erweiterung in Rohr leisten müssen.

Und schliesslich wird sich das Aarauer Projekt schlechthin, das Fussballstadion im Torfeld, immer mehr vom Baustadtrat (aktuell Hanspeter Thür, Grüne) zum Sportminister verlagern. Gegen Ende der Legislatur 2022/25 dürfte der Baubeginn näher rücken und Fragen des künftigen Stadionbetriebs immer wichtiger werden – eine klare Aufgabe für den Ressortvorsteher Sport. Für eine Person, die uneingeschränkt hinter dem Projekt steht, dessen Realisierung sich 60 Prozent der Aarauer wünschen. Bei der parteiinternen Nomination von Silvia Dell’Aquila spielte ihre Nähe zur Kultur eine zentrale Rolle. Das heisst, die Mehrheit der SP-Mitglieder sieht in ihr so etwas wie die natürliche Nachfolgerin von Daniel Siegenthaler als Ressortvorsteherin «Kultur und Sport». Ihre kulturelle Kompetenz steht ausser Zweifel.

Visualisierung des Stadions Torfeld Süd. HRS Real Estate AG

Doch wie steht es um ihre Positionierung in der Stadionfrage? Da wird es schwierig. Denn Silvia Dell’Aquila hat sich in den letzten Jahren um eine klare Haltung gedrückt. Sie hat sich zwar als Fan des Frauenfussballs zu erkennen gegeben und sich «eine geeignete Infrastruktur» sowohl für die FC Aarau Frauen als auch für den FC Aarau ausgesprochen. Aber ob sie für oder gegen das Projekt Torfeld Süd (Stadion und vier Hochhäuser) ist, liess sie offen. Sie gehörte 2019 keinem der Komitees an. Öffentlich aktiv geworden ist sie erst im letzten Herbst als eine von sechs Hauptinitiantinnen der Gruppe «Terrain Sud», die eine Zwischennutzung des Torfeld Süd fordert.

Und Silvia Dell’Aquila war auch die Empfängerin eines Briefes, in der die Investorin HRS klar zum Ausdruck brachte, wo die Grenzen liegen: «Aus offenkundigen Gründen können wir Persönlichkeiten, die sich klar gegen das Stadionprojekt positioniert haben, das Areal nicht zur Verfügung stellen.» In der Gruppe «Terrain Sud» hat es viele Stadiongegner. Gestern wurde bekannt, dass «Terrain Sud» neu als Verein organisiert ist, und Silvia Dell’Aquila sich zurückgezogen hat. Wahlkampftaktik?

Warul Dell'Aquila kaum das Sportressort erhält

Silvia Dell’Aquila dürfte am 26. September in den Stadtrat gewählt werden. Richtig spannend wird es danach bei der Ressortverteilung. Die Mehrheit des Stadtrates wird nach all den Anstrengungen für das Stadion kaum das Risiko einer Sportministerin eingehen wollen, die nicht uneingeschränkt hinter dem Projekt Torfeld Süd steht. Silvia Dell’Aquila wird darum nicht das Ressort «Kultur und Sport» bekommen, die SP die Kontrolle über diesen attraktiven Bereich verlieren.

Und wer erbt? Mit grosser Wahrscheinlichkeit die Freisinnige Suzanne Marclay, die vor drei Jahren als Letztgewählte das Ressort «Öffentliche Sicherheit, Öffentliche Anlagen und Entsorgung» übernehmen musste. Dieses dürfte neu an Silvia Dell’Aquila gehen. Sie wird nach dem Ressort-Dämpfer ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Zu tun gibt es viel: Man denke nur an den grossen Generationenwechsel in der Stadtpolizei-Führung und an deren Umzug ins Amtshaus an der Laurenzenvorstadt.