Aarau Stadtrat Thür zu Kritik an Oberstufenzentrum: «Zu behaupten, wir hätten keinen Plan B, ist falsch»

Auf diesem Areal ist ein Oberstufenzentrum geplant. Bild: Andrea Zahler

Der Einwohnerrat hat das Thema «Oberstufenzentrum Telli» anhand eines Postulats (von Mitte, GLP und FDP) noch einmal besprochen. Das Postulat forderte unter anderem die Prüfung von Alternativstandorten – nicht für die erste Etappe, aber für die zweite. Die Maximalvariante in der Telli würde 66 Abteilungen umfassen.

«Es handelt sich wohl um das bedeutendste Projekt, das Aarau in den letzten Legislaturen in Angriff genommen hat – nicht nur aus finanzieller, sondern auch bildungsstrategischer Sicht», betonte Cornelia Tschopp (GLP). «Obwohl der Einwohnerrat seit Jahren auf den dringenden Ersatz der Oberstufe Schachen (OSA) hinweist, rennen wir dem Projekt hinterher.» Man müsse nun dem OSA mit dringenden Ertüchtigungsmassnahmen unter die Arme greifen, und es brauche «höchstwahrscheinlich» teure Provisorien. «Es ist uns ein Anliegen, dass man nicht alle Karten auf einen grossen Standort in der Telli mit 66 Abteilungen setzt. Wir wollen nicht vor einem Scherbenhaufen stehen und fordern konkrete Ideen zu möglichen Teilstandorten ausserhalb der Telli oder ausserhalb von Aarau.»

SVP plädiert für Blick in Nachbargemeinden

Unterstützung erhielt Tschopp von den Bürgerlichen. Stefan Zubler (FDP) gab zu verstehen, die Vorbehalte der Postulanten seien klar formuliert worden, der Stadtrat habe sie aber in seiner Botschaft nicht genügend beantwortet. Beim Stichwort «Plan B» juchze sein Herz, sagte Christoph Müller (SVP): «Zu behaupten, etwas sei alternativlos, ist einfach Chabis.» Aus seiner Sicht müsse man die Nachbargemeinden in die Betrachtung einbeziehen. «Der Weg nach Suhr wäre aus dem Gönhard kürzer als in die Telli, und was spricht dagegen, dass die Schüler aus dem Scheibenschachen nach Küttigen oder Biberstein gehen?»

Dagegen hielten Angela Milesi (Grüne) und Vreni Jean-Richard (SP). Die Standortabklärungen seien seit 2019 gelaufen, so Milesi, die Telli sei die sinnvollste Option. Und die Aufteilung auf mehr als zwei Standorte (Aarau und allenfalls Suhrenmatte Buchs) sei aus pädagogischer Sicht nicht im Sinn der Schule. Jean-Richard kritisierte, das Postulat mache vage Unterstellungen, das sei nicht fair und werde der Verantwortung des Einwohnerrats nicht gerecht. «Es sind seriöse Abklärungen gemacht worden – nicht an zwei oder drei Standorten, sondern an 29.»

Das betonte auch Stadtrat Hanspeter Thür: «Wir müssen keine alternativen Standorte prüfen, wir haben sie. Und wenn Sie mir weitere bringen, schauen wir die auch noch an. Zu behaupten, wir hätten keinen Plan B, ist falsch.» Dieser Teil des Postulats wurde nur relativ knapp nicht überwiesen (22 zu 29), was zeigt, dass die Bedenken nach wie vor nicht zerstreut sind.

Landabtausch erst 2023 beschlussreif

Für Diskussionen sorgte auch der Zeitplan. Dem Stadtrat liegen jetzt die Resultate von Schätzungen zum Landabtausch vor. Zur Erinnerung: Der Kanton soll das Areal der Bez Zelgli (gehört der Stadt) erhalten, die Stadt das fürs Oberstufenzentrum beim Hallenbad Telli (Kanton hat das Baurecht). Erst Ende 2023 ist der Landabtausch beschlussreif (er muss auch vor den Grossen Rat). Über den Projektierungskredit werden Einwohnerrat und Volk 2024 abstimmen – und dabei über die Grösse des künftigen Baus.

