Aarau Stadtrat hält an Tempo 30 in der Telli fest: Wo fahren all die Autos künftig durch? Die Sanierung der Tellistrasse kommt wieder aufs Tapet: Der alte Gestaltungsplan von 2006 wird überarbeitet, die Strasse soll enger, langsamer und viel Grüner werden. Stadtrat Werner Schib steht hinter dem Vorhaben, Einwohnerrat Urs Winzenried zeigt sich skeptisch.

Die Tellistrasse in Aarau: Wird sie künftig zur schmalen Tempo-30-Zone samt Baumallee? Nadja Rohner

Die Idee ist nicht neu und eigentlich noch mutig: Die Tellistrasse, die vom Kreisel beim Autobahnzubringer bis ins Stadtzentrum von Aarau führt, soll künftig von einer Durchfahrtsachse zu einer Quartierstrasse mit Tempo 30 umgewandelt werden. Versprochen wurde dies schon beim Bau des Staffeleggzubringers vor mehreren Jahren, nun wird dieser Plan wieder aufgenommen.

Im September fand eine erste Orientierungssitzung zwischen Stadt und Vertretern einer Echogruppe aus dem Quartier statt. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Tellistrasse aus dem Jahr 2006 wird jetzt überarbeitet und den aktuellen Ansprüchen angepasst. Unter anderem war das Thema Klimawandel damals noch nicht derart omnipräsent wie heute. Fuss- und Veloverkehr werden neu prioritär berücksichtigt und vor allem sehr viele neue Bäume nah an der Strasse gepflanzt.

In der aktuellen Ausgabe der Quartierzeitung Tellipost stellt Hansueli Trüb, Leiter der Gruppe «Theater-Pack» für Figurentheater bei der Bühne Aarau und kürzlich Einwohnerratskandidat für die Grünen, das Projekt auf gleich mehreren Seiten vor. Dort steht über weite Strecken die geplante Begrünung im Vordergrund: Das Regenwasser könne so besser versickern, die Temperaturen gesenkt und die Strasse allgemein schöner werden. Die Planer wollen die Tellistrasse «zu einer urbanen Stadtachse» werden lassen: Einem grünen Boulevard, auf dem sich die Menschen gerne aufhalten. Grosskronige Bäume am Strassenrand könnten etwa die Strasse über ihre ganze Breite beschatten.

Erwähnt wird aber auch der Verkehr: Der Stadtrat prüft weiterhin die Einführung von Tempo 30 statt 50. Dazu sollen die Fahrspuren deutlich enger werden, mehr Querungsmöglichkeiten für Fussgänger geschaffen und der Bus nicht mehr neben der Fahrbahn, sondern auf derselben Spur wie die Autos halten. Dadurch habe der Bus dann freie Fahrt bis zur nächsten Haltestelle und stehe nicht im Stau. Die Autos dahinter hingegen hätten das Nachsehen.

Wo fahren all die Autos künftig durch, wenn Tempo 30 herrscht?

Es sind gerade die Fragen rund um den Verkehr, die wohl noch Sorgen bereiten. Urs Winzenried, SVP-Einwohnerrat aus der Telli und ehemaliger Polizeichef, hat beim Stadtrat eine Anfrage eingereicht. Seine Skepsis spürt man dort heraus. Er fragt unter anderem: «Was verspricht sich der Stadtrat von einer Temporeduktion? Wohin gedenkt er, den nicht unerheblichen Durchgangsverkehr inskünftig zu lenken? Welche anderen Strassen werden den Verkehr aufnehmen?»

Laut letzten Verkehrszählungen fahren an die 18'000 Fahrzeuge täglich durch die Tellistrasse, der meiste Verkehr stamme aber aus dem Quartier. Vizestadtpräsident Werner Schib, verantwortlich für die Ressorts Verkehr und Umwelt, sagt klar: Die Tellistrasse soll tatsächlich für Durchfahrten unattraktiv gemacht werden. «Wir sind der Meinung, dass es eigentlich keine Strasse für Durchgangsverkehr ist.»

Das Quartier befindet sich nämlich auch im Wandel: Es wird neuer Wohnraum entstehen, etwa im Bereich vom KIFF, das selbst in einen Neubau zügeln soll. Dazu will die Stadt bei der Leichtathletikbahn ein neues Oberstufenschulzentrum bauen, mit Zeithorizont etwa ab 2027.

Werner Schib sagt deshalb: «Die Tellistrasse ist einfach eine zu grosse Schneise durch das Quartier.» Vor allem, wenn sich Schulkinder künftig dort aufhalten werden, müsse die Strasse besser zu Fuss überquerbar sein. «Heute ist sie zu breit.» Damit das Quartier durchgängiger werde, müsse deshalb auch das Tempo und die Strassenraumgestaltung entsprechend angepasst werden. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Strasse fussgängerfreundlicher wird, aber weiter Tempo 50 herrscht.»

Dass Tempo 30 zu einem Attraktivitätsverlust für das Einkaufszentrum mit seinen vielen Parkplätzen führen könnte, findet der Stadtrat nicht. «Die Attraktivität leidet eher, wenn man im Stau steht.» Tempo 30 könne genau da zu einer Verflüssigung des Verkehrs führen. «Die Autos werden immer noch durchfahren können, aber sie verlieren vielleicht eine Minute.»

Linksabbieger am Kreuzplatz als Entlastung für die Telli?

Ganz so entspannt dürfte es auf der Strasse aber nie werden. Marco Caprarese, Co-Leiter Stadtentwicklung, sagte gegenüber der «Tellipost»: «Es ist klar, dass die Tellistrasse nie eine ruhige Quartierstrasse werden wird. Sie wird eine urbane Strasse in einem urbanen Quartier». Ein gewisser Anteil an Durchgangsverkehr werde es immer geben, Stadt und Kanton prüfen aber eine übergeordnete Verkehrsführung, «Ein Linksabbieger am Kreuzplatz würde die Tellistrasse nachhaltig entlasten», sagt er zum Beispiel.

Das neue Konzept soll nun bis im Mai 2022 stehen, danach folgt das Bau- und Auflageprojekt. 2026 könnte die neu gestaltete Tellistrasse fertig erstellt sein.

