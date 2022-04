Stadträtin Silvia Dell'Aquila (SP) im 100-Tage-Interview

Aarau Stadträtin Silvia Dell'Aquila über die Nutzungskonflikte in der Innenstadt: «Die Probleme sind erkannt» Autoposer findet sie nicht so tragisch, Litteringbussen zu hoch und Velofahren ist nicht ihr Ding: Silvia Dell'Aquila (SP) ist seit 100 Jahren Stadträtin und hat mit Entsorgung und Sicherheit zwei heissdiskutierte Ressorts unter sich. Was hat sie damit vor? Nadja Rohner und Katja Schlegel Jetzt kommentieren 10.04.2022, 20.09 Uhr

Noch Enfant Terrible oder schon Staatsfrau? Beides, findet Silvia Dell'Aquila. Valentin Hehli / AAR

Silvia Dell’Aquila ist Soziologin, Regionalleiterin bei der Gewerkschaft VPOD im Halbzeitpensum, DJ, SP-Grossrätin, 46 Jahre alt. Und seit 100 Tagen Stadträtin. Bereits war das Tessiner Fernsehen in Aarau, hat sie interviewt im Rahmen eines Beitrags über die (wenigen) italienischsprachigen Exekutivpolitiker in den anderen Sprachregionen. Obschon hier geboren, hat die Tochter sizilianischer Einwanderer, die in einer Lenzburger Blocksiedlung gross geworden ist, erst im Chindsgi Deutsch gelernt. Die Kultur habe sie geprägt, aber vor allem auch die Schicht. Ein Arbeiterkind. Kein goldener Löffel. Kein Eigenheim in der Gartenstadt, dafür eine Mietwohnung in der Vorstadt. Kein Auto, aber zwei Velos, die sie kaum braucht, weil sie «die Altstadt nicht noch mehr belasten will mit Veloverkehr», erklärt sie schmunzelnd.

100 Tage auf der Exekutivseite. Ist es die richtige?

Silvia Dell'Aquila: Ja. Ich habe nach 2017 ein zweites Mal kandidiert, weil ich die Stadt mitgestalten wollte, auf eine konkretere Art und Weise als im Parlament. Das kann ich jetzt. Nicht immer, ich bin ja nur eine von sieben, aber das ist die richtige politische Arbeit für mich.

Läuft man als Stadträtin anders durch die Stadt?

Ich fühle mich nicht anders. Aber es kommt vor, dass nun Leute auf der Strasse mit konkreten Anliegen und einer gewissen Erwartungshaltung auf mich zukommen. Das liegt wohl auch an meinen Ressorts. Manchmal ist das durchaus hilfreich.

«Ich gestikuliere beim Reden mit den Händen», sagt Silvia Dell'Aquila, wenn man sie fragt, was an ihr typisch italienisch ist. Valentin Hehli / AAR

Also ist Silvia Dell’Aquila nicht mehr das Enfant Terrible, sondern die Staatsfrau.

(lacht) Ich glaube, es ist immer noch beides, ich war vorher ja auch nicht nur das eine oder andere.

Können Sie als Stadträtin noch Ihre Website betreiben, We love Aarau?

Da bin ich weiterhin Verlegerin – es ist mit We Love Lenzburg ja noch eine weitere Stadtwebseite dazu gekommen – schreibe den wöchentlichen Newsletter und mache die Koordination. Vielleicht wird jetzt etwas genauer hingeschaut, was meine Gastkommentatorinnen und Gastkommentatoren über gewisse Vorgänge in der Stadt schreiben. Aber: Das Stadtratsamt ist ein Nebenamt, ich habe ja meine berufliche Tätigkeit nicht aufgegeben und auch meine kleine Einzelfirma will ich nicht einfach abgeben.

2017 wurden sie im parteiinternen Nominationsverfahren nicht für den Stadtrat vorgeschlagen. Darauf sistierten Sie ihre Parteimitgliedschaft und traten – vergeblich – als wilde Kandidatin an. Wie haben Sie die SP überzeugt, Sie 2021 trotzdem aufzustellen?

Es war 2017 sicher keine besonders schöne Situation und hat manche Parteimitglieder getroffen. Aber ich wurde im Wahlkampf von der Basis sehr gut getragen, und das war auch allen klar. Entscheidend war wohl, dass ich für etwas – eine etwas andere Vertretung im Stadtrat als bisher – und nicht gegen jemanden kandidiert habe. Durch mein langjähriges Engagement bei der SP hat danach relativ rasch eine gewisse Heilung stattgefunden.

Ihre neuen Ressorts sind Sicherheit – mit Feuerwehr, Polizei und Zivilschutz –, Entsorgung und öffentliche Anlagen. Waren Sie schon mal mit dem Werkhof auf Tour am frühen Morgen?

Coronabedingt noch nicht. Ich will auch zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten mit der Polizei mit.

«Es gibt keine Schonfrist», sagten Sie an Ihrer ersten Pressekonferenz nach nur zwei Wochen im Amt.

Gerade mein Ressort umfasst Bereiche, in die man nicht so gut reinsieht, und ist sehr dynamisch. Auch ich habe mich darin nicht von Anfang an zu Hause gefühlt. Deshalb habe ich mich kurz nach der Ressortverteilung schon intensiv vorbereitet, weil klar war: Ab Tag 2 muss alles klappen. Zum Glück traf ich in den Abteilungen auf Top-Leute, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite.

Silvia Dell'Aquila beim Interview im Stadtratssaal. Valentin Hehli / AAR

Nach dem Nichtwiederantritt von Daniel Siegenthaler wurde das Ressort Kultur und Sport frei. Dass Sie im Bereich Kultur viel mitbringen, war einer der Gründe dafür, dass man Ihnen parteiintern den Vortritt gegenüber Oliver Bachmann gab. Und dann hat Ihnen Suzanne Marclay als amtsältere Stadträtin dieses Ressort weggeschnappt. Wie gross war der Frust?

Ich wusste eigentlich schon bei meiner Kandidatur, dass das wohl so kommen würde. Und für mich war immer klar: Meine Nähe zur Kultur kann nicht der Grund sein für eine Kandidatur und für eine Wahl. Man sollte mich vielmehr wählen, weil ich etwas anderes in den Stadtrat bringe, als das, was wir bis jetzt hatten. Das habe ich auch während des Nominationsprozesses auch immer wieder betont.

Aber Sie haben nicht ihr Wunschressort erhalten.

Das Ressort öffentliche Sicherheit und Entsorgung betrifft jeden einzelnen Bewohner und jede einzelne Bewohnerin dieser Stadt sehr unmittelbar, das gefällt mir. Und die Nutzung des öffentlichen Raumes beschäftigt mich seit Jahren.

Es gibt Stimmen, die sagen, Sie seien eine Stadiongegnerin und man könne Sie deswegen nicht ans Sportressort lassen. Sind Sie das?

War ich nie, auch wenn die AZ das schrieb. Ich habe Ja gestimmt, mich in der letzten Abstimmung aber nicht aktiv engagiert. Vor allem, weil ich Hochhäuser zwar okay finde, mich aber die vorgestellte Lösung nicht vollständig überzeugt hat.

Neben ihrem Stadtratsamt ist Silvia Dell'Aquila mit ihrem Grossratsmandat auch auf der kantonalen Politbühne tätig. Valentin Hehli / AAR

Sie konnten sich immerhin das beliebte Präsidium der Maienzugkommission sichern. Machen Sie uns gluschtig: Wie wird der Maienzug 2022?

Der wird für viele Leute wohl recht speziell. Ich komme gerade aus einer Sitzung mit dem Verein Maienzug Vorabend. Er wird stattfinden, doch werden die Menschen wieder so feiern wollen und können wie vorher? Am Maienzug wird sich aber nicht viel ändern, weil vieles schon organisiert ist – erst danach ist eine grosse Evaluation vorgesehen. Es ist weiterhin ein Feiertag und es wird einen Umzug geben. Die Gastronomen in der Altstadt werden wieder kleine Bankette ausrichten, was auch von der Maienzugskommission und mir persönlich sehr erwünscht ist. Auch Quartierbankette sind gern gesehen. Und: Der Dresscode wird gleich sein, aber nicht mehr geschlechterspezifisch.

Das heisst?

Heute steht in der Info, dass Mädchen komplett Weiss tragen und Jungs schwarze Hosen mit weissem Hemd. Diese beiden Outfits bleiben, aber neu ist nicht mehr definiert, welches Geschlecht, was zu tragen hat.

Sieht man am 1. Juli Silvia Dell’Aquila im Blumenkränzli und im weissen Kleid?

Es beschäftigt viele Menschen, was ich am Maienzug anziehen werde. Ich weiss es noch nicht. Sicher ist, dass ich in Weiss erscheinen, aber kein Kränzli tragen werde, das habe ich als Kind schon genug.

Am 12. Januar, keine zwei Wochen nach ihrem Amtsantritt, hatte Silvia Dell'Aquila bereits ihren ersten öffentlichen Auftritt an der Jahrespressekonferenz der Abteilung Sicherheit. Mit ihr auf dem Bild (v.l.n.r): Feuerwehrkommandant David Bürge, der Leiter der Abteilung Sicherheit Daniel Ringier und Toni von Däniken, Stv. Leiter Abteilung Sicherheit. Sandra Ardizzone / AAR

An der Jahrespressekonferenz der Polizei haben Sie gesagt, Sie wollen Aarau sicherer machen, und zwar für alle. Was meinen Sie damit?

Eine Stadt sicher zu machen ist schwierig, aber es sollen sich alle sicher fühlen. Egal woher sie kommen, welches Geschlecht, welche sexuelle Ausrichtung oder Hautfarbe sie haben. Wie wir dahin kommen, ist eine andere Frage. Das Sicherheitsgefühl zu erhöhen bedeutet auch, dass beispielsweise Frauen nicht von vornherein das Gefühl bekommen, dass sie sich nachts nicht frei bewegen können. Oder, wenn dann leider etwas passiert, ihnen nicht unterschwellig vorgeworfen wird, sie seien selbst schuld, wenn sie mitten in der Nacht alleine unterwegs sind.

Eine Bevölkerungsbefragung hat Defizite im Bereich Sauberkeit und Sicherheit ergeben. «Gewünscht wird ein ambitionierter und klarer Kurs, und das ist auch mein Ziel», sagten Sie an der Pressekonferenz. Wie sieht dieser Kurs aus?

Der Bereich ist den Leuten erstens sehr wichtig und zweitens orteten im letzten Stadtmonitoring 44 Prozent der Befragten eine Verschlechterung. Das ist extrem viel, und das müssen wir angehen. Wir arbeiten an kurz- und langfristigen Massnahmen. Kurzfristig kann das beispielsweise eine bessere Koordination zwischen den Abteilungen sein, oder etwa eine Anpassung bei den Einsatzzeiten und -orten für den Werkhof und die Stadtpolizei. Es braucht aber klare und neue Konzepte. Da sind wir dran.

Den Hotspot Spittelgarten hat man letztes Jahr abgesperrt, weil sich Anwohnende gestört fühlten. Ist das aus Ihrer Sicht eine Lösung?

Nein, und ich finde es schade, musste es so weit kommen. Es zeigt uns, dass wir in eine neue Ära gehen, deren Herausforderungen man mit den klassischen Mitteln nicht mehr begegnen kann, sondern ganzheitlicher gedacht werden muss. Das Konzept der urbanen Sicherheit vereint repressive und präventive Massnahmen bis hin zu städtebaulichen. Verschiedene Akteure und Abteilungen der Stadt werden sich hier also vermehrt austauschen und koordinieren müssen. Das findet zum Teil schon statt, muss aber verstärkt werden.

Mir ist es ausserdem wichtig, dass zwischen den Anspruchsgruppen im öffentlichen Raum eine Gleichbehandlung besteht. Sprich: Dass weder die Lauten zu viel Gewicht bekommen noch jene, die sich beschweren, weil die Lauten zu laut sind. Wir müssen eine Balance schaffen, sodass sich Leute sicher und wohlfühlen und besser aneinander vorbeikommen in einem Raum, der immer kleiner wird und von immer mehr Gruppen genutzt wird.

Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Man kann das Ziel haben und darauf hinarbeiten.

Ein historischer Moment: Im September 2021 wurde mit Silvia Dell'Aquila die erste offen homosexuell lebende Person in den Aarauer Stadtrat gewählt. Sie brachte an die Wahlfeier entsprechend die Pride-Flagge mit. Fabio Baranzini

Es läuft auf einen personellen Ausbau der Stadtpolizei hinaus. Nicht nur wegen Aarau, sondern auch aufgrund rasant wachsender Vertragsgemeinden wie Küttigen.

Ja. Die Frage ist aber, ob immer alles die Stadtpolizei machen muss. Andere Städte kennen beispielsweise Organisationen, die im öffentlichen Raum unterwegs sind und dort Aufgaben übernehmen, die zwar ähnlich sind wie die der Polizei, aber eben nicht ganz auf dieser Stufe.

Dürfen sich die Innenstadtbewohner auf einen ruhigeren Sommer freuen?

Die Probleme sind erkannt. Die Frage ist, wie sich die Leute in den nächsten Monaten verhalten werden. Corona hat uns verändert. Es wird nie mehr sein, wie es 2019 war. Vielleicht gibt es andere Arten, sich zu bewegen. Darauf müssen wir vorbereitet sein und kurzfristig reagieren.

Littering war ein Schwerpunkt Ihrer Vorgängerin. Was sind Ihre?

Wie schon gesagt, ist mir wichtig, dass wir in der Diskussion um die Nutzung des öffentlichen Raums und mit der Schaffung einer ganzheitlichen Präventions-, Interventions- und Sicherheitsstruktur weiterkommen. Es gibt aber auch immer kleinere, kurzfristige Schwerpunkte, die man setzen kann. Beispielsweise zurzeit die Parkierung am Graben. Der Graben ist kein Parkplatz; und wenn es einer wäre, würden wir eine Parkuhr hinstellen, damit die Stadt etwas verdient.

Finden Sie, 300 Franken Busse für Littering ist angemessen?

Es kann angemessen sein, ich finde sie persönlich relativ hoch. Die Höhe kann dazu führen, dass gewisse Bevölkerungskreise, beispielsweise Randständige am Bahnhof, eher kriminalisiert werden, weil sie vielleicht eine Busse nicht bezahlen können und es über einen Strafbefehl zu einer Ersatzfreiheitsstrafe kommen kann. Und dies vielleicht wegen eines weggeworfenen Zigistummels. Das ist das Gesetz, keine Frage. Aber, ob man dem Staat damit einen Gefallen tut? Und löst man so Littering-Probleme? Generell stellt sich immer wieder die Frage, wie und wo wir die knappen Ressourcen, beispielsweise der Stadtpolizei, einsetzen wollen.

Da war sie zum zweiten Mal Stadtratskandidatin: Silvia Dell'Aquila hatte sich im August 2021 fürs Shooting vor den Wahlen das Wenk-Areal ausgesucht. Chris Iseli / AAR

Und die Autoposer? Die waren in den letzten zwei Jahren ein grosses Thema.

Das ist eine Lärmbelästigung und man kann sie büssen, aber ich persönlich finde ehrlich gesagt, dieses Thema dürfte im Moment keine Priorität haben. Ich will es nicht klein reden, aber durch die coronabedingte Ruhe hat man das Problem vielleicht grösser wahrgenommen, als es ist.

Im Interview mit der AZ vor der Wahl haben Sie bemängelt, dass politische Prozesse immer so lange dauern. Erleben Sie jetzt als Stadträtin, warum?

Das ist halt so in einer öffentlichen Verwaltung, und es war mir bewusst. Als Parlamentarierin sieht man nicht, was hinter den Kulissen läuft, und deshalb kommt es einem noch länger vor. Klar, manchmal würde ich gerne gewisse Sachen schneller umsetzen.

Wobei?

Vieles ist noch nicht spruchreif. Aber die Ideen sind da. Ein Beispiel: Im Bereich Entsorgung möchte ich das Recycling vor der Haustüre erweitern.

In 230 Tagen beginnt der Advent. Der Stadtrat hat den Weihnachtsmarkt neu ausgeschrieben. Verrät uns die Ressortvorsteherin, ob es tatsächlich wieder einen geben wird?

Wird es und ich freue mich sehr auf das neue Konzept. Details folgen.

