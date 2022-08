Das sagt der Stadtpräsident zum Steuersenkungs-Antrag

Aarau Stadtpräsident zum Steuersenkungs-Antrag: «Finanzielle Gesamtsituation ist so gut wie lange nicht mehr» Hanspeter Hilfiker und seine Mit-Stadträte beantragen beim Einwohnerrat, den Steuerfuss von 97 auf 94 Prozent zu senken. Es gehe nun darum, «dafür zu sorgen, dass wir nicht jedes Jahr einen Überschuss von fünf bis zehn Millionen machen». Nadja Rohner Jetzt kommentieren 16.08.2022, 20.11 Uhr

Kann eine Steuersenkung beantragen: Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, hier an einem Interview. Sandra Ardizzone

Seit 2016 beträgt der Aarauer Steuerfuss 97 Prozent. Nun beantragt der Stadtrat eine Steuersenkung auf 94 Prozent. Weshalb? Das erklärt der Stadtpräsident.

Aarau geht es gefühlt so gut wie noch nie in den letzten fünfzig Jahren, stimmen Sie zu?

Hanspeter Hilfiker: Als die Industriellen Betriebe Aarau, heute Eniwa, im Jahr 2000 verselbstständigt wurden, war das ein grosser Sprung nach vorne, was unsere Vermögenssituation angeht. In den Nullerjahren ging es Aarau zwar finanziell sehr gut, aber es wurden sehr viele Investitionsprojekte nicht bewilligt. In den letzten fünf Jahren konnten wir aber alles so realisieren, wie es beabsichtigt war – etwa die Alte Reithalle, die Kettenbrücke oder Schulbauten. Wir sind auf einem guten Investitionsniveau. Gleichzeitig haben wir aktuell ein Wachstum, das mit sehr gutem Steuersubstrat einhergeht. Die Leute, die nach Aarau ziehen, sind oft gute Steuerzahler, weil die neu entwickelten Quartiere – etwa das Aeschbachareal und die Aarenau – sie anziehen. Die finanzielle Gesamtsituation ist also so gut wie schon lange nicht mehr und die Perspektive ist, trotz Krieg, verhalten positiv.

Wie sieht es aus mit den Steuererträgen im laufenden Jahr?

Es zeichnet sich ab, dass die Steuererträge wiederum höher sind als veranschlagt. Wenn man es hochrechnet, kommen wir auf eine bis zwei Millionen Franken Mehrerträge bei den natürlichen Personen.

War auch eine noch stärkere Steuerfusssenkung Thema?

Solche Diskussionen gibt es immer, aber aus unserer Sicht sind drei Prozent der richtige Schritt. Per 2018 haben wir den Steuerfussabtausch mit dem Kanton nicht weitergegeben respektive den Steuerfuss nicht gesenkt. Mit der Begründung, der Abtausch würde in Aarau weniger als drei Prozent ausmachen und wir könnten die anstehenden Investitionen nicht mehr finanzieren. Rückblickend hat sich das nun nicht so entwickelt, sondern extrem ins Gegenteil. Ziel ist nun, sicher drei bis vier Jahre mit Steuerfuss 94 Prozent zu fahren. Selbst, wenn es eine Rezession geben sollte. Wir haben in den letzten fünf Jahren unser Nettovermögen um 30 Millionen erhöht und können das einsetzen.

Und wenn es ganz schlimm kommt, sind Sie dann auch bereit, den Steuerfuss in einem oder zwei Jahren wieder zu erhöhen?

Ja, selbstverständlich. In den letzten Jahren ist einfach nie der schlimmste Fall eingetreten und im 2023 werden wir die Erträge und Einkommen von 2022 versteuern – da gibt es zwar aufgrund der Börsenlage gewisse Einschränkungen, aber die Lohnentwicklungen waren sehr positiv. Wir rechnen trotz Steuersenkung und trotz Steuergesetzrevision mit annähernd denselben Steuereinnahmen wie im 2022.

Das «Regionaljournal» stellt die Frage, ob der Stadtrat zu hoch pokert.

Tun wir nicht. Wir haben all das Geld auf der Seite, weil wir innert fünf Jahren 30 Millionen Franken mehr an Steuern und Erträgen eingenommen haben, als wir für unsere Leistungen und Infrastrukturen benötigen. Jetzt geht es darum, dafür zu sorgen, dass wir nicht jedes Jahr einen Überschuss von fünf bis zehn Millionen machen, sondern auf ein ausgeglichenes Ergebnis kommen und uns gleichzeitig als Stadt positiv weiterentwickeln.

Trotzdem, es ist alles andere als ein Sparbudget. Zwei Beispiele: Der Curling-Club erhält neu einen wiederkehrenden Sportförderbeitrag von 48’000 Franken, die Förderbeiträge im Bereich Theater werden um 116’000 Franken angehoben.

Das stimmt, wir haben im Budget sehr viele Projekte abgebildet. Ob alles realisiert werden kann, hängt auch von externen Faktoren ab. Gerade im Bereich Bau und Infrastruktur kann es zu Verzögerungen kommen.

GLP-Parteipräsident Philippe Kühni schreibt auf Twitter, die Finanzplanung sei so mit der von der FDP angestrebten Schuldenbremse, mit der sich aktuell noch das Bundesgericht befasst, nicht kompatibel.

Doch, Schuldenbremse und Steuersenkung sind kompatibel. Die Schuldenbremse würde rückwirkend auf 1.1.2019 eingesetzt. Die Jahre 2019 bis 2021 haben sehr positiv abgeschlossen, 2022 dürfte auch gut enden, die in der Schuldenbremse vorgesehenen Töpfe wären substanziell angestiegen. Das grösste einzelne Investitionsprojekt, das aktuell diskutierte Oberstufenzentrum, dürfte wohl in den Jahren 2024 bis ca. 2030 abgerechnet werden, das bietet einen breiten Spielraum. Zudem sieht das ursprünglich vorgesehene Reglement die Möglichkeit vor, in aussergewöhnlichen Fällen, die Schuldenbremse auch einmal auszusetzen, wie das bei Bund und Kanton auch der Fall ist.

Kühni schreibt auch, der Abbau des Nettovermögens um 70 Millionen innerhalb von fünf Jahren sei «fahrlässig», weil der Kapitalertrag aus dem Vermögen das Minus aus betrieblicher Tätigkeit jeweils auffange.

Der Anlagefonds, geäufnet aus der IBA-Verselbstständigung, ist tatsächlich Aaraus Cashcow. Was passiert damit?

Das Nettovermögen ist die Gesamtrechnung aus Verpflichtungen und Vermögenswerten. Es nimmt ab, wenn wir bei den anstehenden Investitionen eine geringere Eigenfinanzierung vorsehen. Das war auch in den vergangenen Politikplänen, seit mindestens 2012, der Fall. Die Rechnungen haben aber dann regelmässig anders abgeschlossen. Deshalb ist beispielsweise das Nettovermögen heute nicht bei 40 Millionen Franken, wie der Politikplan 2017 bis 2022 für 2021 vorgesehen hatte, sondern bei 120 Millionen Franken. Philippe Kühni mischt da Dinge, die nicht zusammengehören und hat offenbar die vergangenen Politikpläne und Jahresrechnungen nicht studiert.

Im Budget sind auch einige Stellenerhöhungen vorgesehen. Weshalb?

Es sind 13,5 Vollzeitäquivalente. Davon werden aber 9,26 durch Dritte finanziert, etwa von der IT oder den Sozialen Diensten, wo wir für weitere Gemeinden Aufträge übernehmen. Über unsere Steuergelder werden 4,3 Stellen geschaffen, zum Beispiel beim Rechtsdienst, in der Kommunikation oder bei der Bibliothek.

Aber nicht bei der Stadtpolizei. Dabei gibt es im Bereich öffentliche Sicherheit Verbesserungsbedarf.

Bei der Polizei haben wir einen Kredit über 250’000 Franken für ein Pilotprojekt eingestellt, in welchem es um Sicherheit, Intervention und Prävention geht. Das Konzept ist noch in Ausarbeitung, aber es soll an Hotspots wie dem Bahnhof ansetzen.

