Aarauer Stadtpräsident Hilfiker über den Steuerfuss im Stadtrat

Aarau Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker: «Wir werden das Thema Steuerfuss im Stadtrat besprechen» Nach Bekanntwerden des sehr guten Jahresergebnisses 2021 – Aarau schloss das Jahr um 17 Millionen Franken besser ab als budgetiert – fragt sich nun, wie nachhaltig dieses positive Ergebnis ist. Auch die Frage um eine baldige Steuerfusssenkung steht dadurch im Fokus. Der Stadtpräsident äussert sich dazu im Interview. Daniel Vizentini und Nadja Rohner Jetzt kommentieren 17.03.2022, 20.10 Uhr

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker bei einem Rundgang durch das Aarauer Rathaus im vergangenen Juli. Alex Spichale

Aarau präsentierte eine rekordverdächtig gute Jahresrechnung 2021, die enorm viel besser ausfiel als budgetiert. Im Gespräch erklärt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker den Grund dafür und schätzt bereits, was für Auswirkungen die kantonale Steuergesetzrevision für die Stadt haben könnte. Dazu deutet er an, dass der Stadtrat Raum sieht für eine künftige Senkung des Steuerfusses.

Herr Hilfiker, wie erging es dem Stadtrat nach diesem ausgezeichneten Rechnungsabschluss? Haben Sie eine Flasche Champagner aufgemacht?

Hanspeter Hilfiker: Nein, das schon nicht, zumal sich das gute Ergebnis im Verlauf des Jahres zunehmend abgezeichnet hat. Es waren ja vor allem unsere Anlagen, die zum grossen Ertragsüberschuss geführt haben. Und natürlich die Steuereinnahmen, die nicht eingebrochen sind.

Wie nachhaltig ist denn dieses Plus für die Stadtfinanzen?

Unsere Rechnung ist nachhaltig aufgestellt, weil wir gut diversifiziert sind. Wir haben sehr gute, stabile Steuerzahlende, wir haben – als Besonderheit – einen Anlagefonds und wir haben stabile Erträge aus Beteiligungen und Liegenschaften. Unser Anlagefonds umfasst etwa 110 Millionen Franken und ist zu gut einem Drittel in Aktien angelegt. Wenn die Aktienmärkte steigen, profitieren wir davon, so im letzten Jahr mit einer Rendite von rund 10 Prozent. Inzwischen haben die Märkte wieder etwas korrigiert. Im Budget 2021 rechneten wir mit 1,2 Millionen Franken Gewinn, effektiv durften wir über 9 Millionen mehr verbuchen. Der Saldo ist aber nicht immer derart positiv; 2018 etwa, gab es einen Verlust von mehreren Millionen.

Wie weit spielt auch die Gewinnausschüttung der Eniwa eine Rolle?

Auch die Eniwa schloss besser ab als erwartet. Statt 4,3 Millionen Franken schauten für uns 6 Millionen heraus – das Maximum, das wir beziehen können.

Die Steuern natürlicher Personen schlossen ab wie erwartet, weit über Budget lagen allerdings die Nachsteuern. Wie kommt das?

Die Nachsteuern beziehen sich meist auf kompliziertere Steuerfälle, zum Beispiel von Personen mit Liegenschaften oder Beteiligungen, auch ausserhalb des Kantons. Die Bearbeitung dieser Steuererklärungen dauert länger. Wir rechneten mit drei bis vier Millionen Franken Nachsteuern, wie in den Vorjahren. Nun waren es acht Millionen. Möglicherweise wird dieser Betrag längerfristig höher bleiben.

Bei den Investitionsausgaben lag man bei den Erwartungen?

Bei den Investitionen sind wir gut auf Kurs gewesen. Wir konnten alle geplanten Investitionen tätigen und liegen mit 80 Prozent Realisierungsgrad sogar über den erwarteten Investitionen. Über zehn Millionen Franken der Alten Reithalle sind bereits abgerechnet. Ich gehe davon aus, dass wir auch in diesem Jahr eine sehr gute Eigenfinanzierung erreichen. Grosse neue Projekte sind gegenwärtig nicht in Realisierung. Beim Pont Neuf erwarten wir die Endabrechnung im nächsten Jahr.

Ist der Stadtrat jetzt bereit, eine Senkung des Steuerfusses zu diskutieren?

Es wird sicher ein Thema sein, wir werden das zuerst im Stadtrat besprechen. Der Stadtrat wird aber nicht nur 2021 beurteilen, sondern eine längerfristige Betrachtung einnehmen und dann mit einem Vorschlag an den Einwohnerrat gelangen. Es ist schon so: Grundsätzlich soll die öffentliche Hand kein Vermögen anhäufen. In den letzten vier Jahren ist das Nettovermögen der Stadt dank guter Rechnungsabschlüsse von 90 auf heute 120 Millionen Franken angestiegen.

Stimmt es, dass die kantonale Steuergesetzrevision Aarau etwa vier Steuerprozente kosten wird?

Ein Steuerfussprozent entspricht in Aarau etwa 700’000 Franken. Mit der Steuergesetzrevision erwarten wir je ein bis zwei Millionen Franken weniger bei den natürlichen und bei den juristischen Personen, zusammen also zwei bis vier Millionen. Doch: Am Schluss hängt die effektive Entwicklung immer davon ab, wie die Wirtschaft läuft. Für uns viel wichtiger ist, dass man den kantonalen Finanz- und Lastenausgleich jetzt zügig überarbeitet. Da gab es zuletzt grosse Verschiebungen zu Lasten der Gemeinden und wir sollten vom Kanton Kompensationen erhalten für die Leistungen, die wir übernehmen. Aarau zahlt jährlich fast acht Millionen Franken in den Finanzausgleich.

