Aarau Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker: «Wenn Unterentfelden die Fusion wirklich angehen will, sind wir für Gespräche offen» Der Aarauer Einwohnerrat hat am Montag das Fusionsprojekt Zukunftsraum Aarau zu Grabe getragen. Warum der Stadtpräsident dennoch nicht von einer Beerdigung sprechen will, was aus seiner Sicht in Oberentfelden schief gelaufen ist und was er dem Buchser Gemeinderat wünscht, verrät er im Interview. Nadja Rohner und Daniel Vizentini 03.04.2021, 05.00 Uhr

Aaraus Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP). Sandra Ardizzone

Trauern Sie dem Zukunftsraum noch nach oder haben Sie das Projekt als grossen Frust abgeschrieben?

Hanspeter Hilfiker: Ich war wie alle etwas überrumpelt, wie schnell der Abschluss kam: Zuerst kam das nicht ganz überraschende Nein aus Suhr, dann das doch überraschende Nein aus Oberentfelden. Die Projektsteuerung hat anschliessend entschieden, dass das Projekt in diesem Rahmen nicht mehr zum Ziel führt. Von einer Beerdigung würde ich aber nicht sprechen.

Sondern?

Von einem Stopp. Ich bin sicher, man wird all die fundierten, plausiblen Erkenntnisse noch brauchen können.

Oberentfelden hat an der Gmeind zuerst Ja gesagt, dann anlässlich der Referendumsabstimmung Nein. Warum?

Das haben wir uns in der Projektsteuerung auch gefragt. Schade war etwa, dass es nach dem Zustandekommen des Referendums keine öffentliche Diskussion mehr gab. An der gut besuchten Gemeindeversammlung konnte der Gemeinderat der Opposition mit Argumenten begegnen, das Ja war deutlich. An der Urne lag die Stimmbeteiligung bei enttäuschenden 40 Prozent. Die Mobilisierung der Befürworter war ziemlich bescheiden – und man hat wohl die Mobilisierung der Gegner unterschätzt.

Mit 180 Ja zu 92 Nein stimmte Oberentfelden an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung für das Ausarbeiten eines Fusionsvertrags im Rahmen des Zukunftsraums Aarau. 282 von 4789 Stimmberechtigtem waren anwesend. Daniel Vizentini (dvi) / Aargauer Zeitung

Hätte man besser eine Corona-Pause eingelegt?

Vielleicht wäre es im Nachhinein besser gewesen, mit den Abstimmungen zu warten, bis die Pandemie vorüber ist – zeitkritisch waren wir ja nicht unterwegs, fusioniert worden wäre per 2026. Öffentliche Informationsanlässe wären dann wieder durchführbar gewesen. Aber das sind Spekulationen. Für den Schlussbericht zum Projekt werden wir nun mittels Interviews untersuchen, welche Gründe für die Entscheidungen in den Gemeinden besonders relevant waren.

Hat Corona den Zukunftsraum auf dem Gewissen?

Es hatte sicher einen Einfluss auf die Art der Diskussionen, aber am Schluss bleibt die Frage, ob die Argumente überzeugend genug sind.

Angenommen, alle anderen hätten Ja gesagt und die Aarauer hätten dann über das Referendum entscheiden müssen – wie wäre das ausgegangen?

Es ist durchaus möglich, dass es auch gescheitert wäre. Gegner gab es immer, obschon sie sich lange bedeckt hielten. Aber parteilich war das Pro-Komitee sehr breit aufgestellt. Wenn ich meine Partei, die FDP, anschaute, dann sah ich starke Kräfte auf der Pro-Seite in allen Gemeinden. Ich kann mir vorstellen: Wenn wir alle Partner dabei gehabt und es den Stimmbürgern nochmals hätten darlegen können, hätte eine Mehrheit Ja gesagt.

Übergabe des Referendums zum Zukunftsraum Aarau. v.l.: Matthias Zinniker, Peter Heuberger, Susanne Heuberger, Max Suter (alle vom Referendumskomitee), Stadtschreiber Daniel Roth, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. Fabio Baranzini

Im Einwohnerrat hat Matthias Zinniker (FDP) gesagt, dass der Stadtrat vor lauter Fusionsbegeisterung vergessen hat, auf die Basis zu hören.

Der Prozess war immer sehr offen. Wer wollte, konnte mitreden. Wir haben aktiv versucht, gerade in den Resonanzgruppen, Leute aus kritisch gestimmten Kreisen einzubinden. Zum Beispiel die Ortsbürger. Viele, die am Anfang nicht dafür waren, haben mit der Zeit, als sie die Konzepte und Lösungen gesehen hatten, gesagt: Doch, das ist etwas Sinnvolles.

Der Einwohnerrat hatte für die nun zu Ende gehende Phase 500'000 Franken gesprochen. Warum haben Sie nur etwa zwei Drittel gebraucht?

Wir waren bei der Fusionsanalyse schneller als gedacht. Wahlkreise, Stimmengewichtung, Finanzen, Verwaltungsstandorte – wir haben sehr schnell stimmige, plausible Lösungen gefunden.

Die Aarauer Grünen wollen, dass die Stadt nun eine aktive Rolle einnimmt und für Einzelfusionen auf andere Gemeinden zugeht. Das Referendumskomitee fände es aber opportun, einige Jahre zu warten. Wem folgen Sie?

Der Stadtrat geht wohl nicht aktiv auf andere Gemeinden zu – aber es wird keine Wartefrist geben. In Unterentfelden will eine Gruppierung, dass die Fusion mit Aarau verfolgt wird. Der Gemeinderat organisiert eine «Zukunftskonferenz». Wenn sich Unterentfelden positioniert hat und dann die Fusion wirklich angehen will, sind wir für Gespräche offen. Ich finde es generell wichtig, dass sich die Gemeinden über ihre Perspektiven und Leistungsmöglichkeiten bewusst sind – nicht nur Unterentfelden, auch Aarau und die anderen Regionsgemeinden.

Wie meinen sie das?

Man spricht häufig von der attraktiven Variante der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden. Viele Kooperationen funktionieren problemlos, das ist richtig. Sobald aber komplexe Themen, unterschiedliche Bedürfnisse oder viel Geld im Spiel sind, wird der Entscheidungsprozess schwerfällig. Aktuell sieht man das am Projekt der Traglufthalle. Generell kommen wir als Gemeinden - inklusive Aarau - mit den laufend steigenden fachlichen Anforderungen an Grenzen. Noch können wir uns Vieles selbständig leisten; Vieles wäre in einer gemeinsamen politischen Einheit aber besser lösbar.

Abstimmung zum Zukunftsraum Aarau an der Gemeindeversammlung Densbüren. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Die Stadt wird auch künftig Aufgaben für andere Gemeinden übernehmen, ohne dass diese mit Aarau fusionieren müssen. Wie verhindern Sie eine Rosinenpickerei?

Im Stadtrat entwickeln wir gegenwärtig Leistungspakete, die wir den Gemeinden anbieten können. Heute besteht die Gefahr unserer eigenen Verzettelung. Überspitzt gesagt übernehmen wir von einer Gemeinde Teile der Sozialen Dienste, von einer anderen Teile des Hochbaus, für eine dritte gewisse Polizeileistungen. Das wird auch administrativ aufwendig.

Es ist schon bemerkenswert: Die Suhrer sagen Nein und müssen prompt die Steuern erhöhen als Preis für ihre Autonomie. Ist das Selbstüberschätzung?

Die Steuern sind offenbar nicht das wichtigste Kriterium für die Stimmbürger - eine wichtige Erkenntnis, gerade für bürgerliche Kräfte. Hier sieht man aber auch die möglichen Leistungsgrenzen von Gemeinden: Suhr, Buchs oder Oberentfelden haben eine Grösse, in der viele Gemeindeaufgaben selbst erledigt werden können. Für mich stellt sich die Frage, auf welchem Niveau Leistungen erbracht werden sollen. Je urbaner der Anspruch ist, umso aufwendiger werden die Lösungen; im öffentlichen Raum, bei Schulen, bei Freizeiteinrichtungen. Und da wird die Frage des Zusammengehens relevant.

In Aarau ruft die SVP derweil nach einer Steuerfusssenkung.

Wir hatten drei gute Rechnungsabschlüsse. Die Folge von Corona werden erst in diesem und im nächsten Jahr sichtbar. Bei den juristischen Personen, die zeitlich parallel veranlagt werden, waren wir in der Rechnung 2020 bereits eine Million unter Budget. Wie sich das noch entwickelt, kann noch nicht abschliessend beurteilt werden. Ich rechne damit, dass wir für 2022 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss fahren werden – aber das wird im September im Einwohnerrat entschieden.

Die SVP will auch, dass nun bei der Stadtentwicklung Personal abgebaut werde, weil der Zukunftsraum vorbei ist.

Die Projektleitung des Zukunftsraums wurde von unserer Sektion Strategie und Organisation übernommen, die auf die Begleitung von Projekten spezialisiert ist. Alle Involvierten wurden allseits für ihre Arbeiten geschätzt. Nachdem der Zukunftsraum abgeschlossen ist, werden sie andere Projekte übernehmen. Davon gibt es viele: Smart City, die Einführung des neuen ERP-Systems (Enterprise Ressource Planning), die Überarbeitung des städtischen Entwicklungsleitbildes oder die Vorarbeiten zur überwiesenen Motion zur Einführung eines Departementsmodells.

Müsste man diese Diskussion zum Departementsmodell nicht aus finanziellen Gründen vertagen?

Klar ist, dass wir uns nicht fünf Stadträte mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent leisten können mit der jetzigen Stadtgrösse. Aber es gibt verschiedene Ausprägungen des Departementsmodells. Wir arbeiten gegenwärtig einen Vorschlag aus, wie viele Stadträte es künftig mit welchen Pensen braucht; dieser Vorschlag wird dann mit der Verwaltung und mit dem Einwohnerrat diskutiert. Voraussichtlich kommt die Vorlage Ende Jahr in den Einwohnerrat und, falls es eine Anpassung der Gemeindeordnung braucht, etwa bei einer Reduktion des Stadtrats auf fünf Sitze, 2022 an die Urne. Die Einführung wäre per 2026.

Stadtrat Aarau heute. Stehend, v.l.: Vizestadtschreiber Stefan Berner, Stadtrat Daniel Siegenthaler, Stadträtin Franziska Graf-Bruppacher, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Stadtrat Hanspeter Thür, Stadträtin Suzanne Marclay-Merz, Stadtschreiber Daniel Roth. Sitzend: Vizestadpräsident Werner Schib, Stadträtin Angelica Cavegn Leitner Zvg / Aargauer Zeitung

In Aarau läuft es als Stadt alleine im Moment doch sehr gut. Das Kasernenprojekt hat eine wichtige Hürde genommen, das Asylprojekt beim Zeughaus ist wohlwollend aufgenommen worden, die Kantiexpansionspläne haben seitens des Kantons eher Rückenwind. Es geht doch auch im Alleingang?

Wir haben keinen unmittelbaren Handlungsdruck, wie alle Gemeinden im Zukunftsraum, das war für mich ein grosser Vorteil. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass es gerade in der stabilen Situation wichtig ist, über mögliche Entwicklungswege nachzudenken. Ich bin auch gespannt, wie sich die Gemeinden rundherum nun positionieren.

Der Buchser Gemeinderat hat im Budget 21 Geld für einen Strategieprozess eingestellt, um sich mit der Situation nach den Zukunftsraum-Abstimmungen auseinanderzusetzen. Wollen Sie gleich eine Fusionseinladung aussprechen?

(lacht)

Wir sind, wie gesagt, für Vieles offen. Tatsächlich hat man von Gegnern und von Befürwortern des Zukunftsraums gehört, es sei schade, dass Buchs nicht dabei sei, als Gemeinde, die am nächsten mit Aarau zusammengewachsen ist. Dem Buchser Gemeinderat wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg beim Strategieprozess.

