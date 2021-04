Aarau Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker über die verbotene Coronademo, geimpfte Stadtpolizisten und Baugesuch-Boom Aarau ist bisher glimpflich durch die Coronakrise gekommen. Insbesondere die gefürchteten langen Leerstände von Ladenlokalen sind nicht eingetreten. Nächtlicher Lärm und Littering bereiten Kummer.

Nadja Rohner 29.04.2021, 05.00 Uhr

Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker hat während der Coronazeit Bauprojekte der Stadt vorantreiben können. Chris Iseli

Der Stadtrat hat das Gesuch für eine Corona-Demo am 8. Mai in Aarau nicht bewilligt. «Wir müssen aber damit rechnen, dass doch Leute auftauchen», sagte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker am Mittwoch im Rahmen einer Medienkonferenz zur Situation Aaraus in der Pandemie.

«Wir sind in Kontakt mit Kanton und Kantonspolizei». Hilfiker betont, es sei «nur konsequent», den Anlass nicht zu erlauben: «Wir haben den Maienzug und das Bankett für den Juli abgesagt, auch der Vorabend kann nicht wie üblich stattfinden. Da bewilligen wir keinen Anlass, der noch früher stattfindet und an den 6500 bis 8000 Personen kommen. Zumal man davon ausgehen muss, dass sie die Schutzmassnahmen nicht einhalten.»

«Die Stadtpolizei musste kaum intervenieren»

Auch wenn der 8. Mai noch eine grosse Herausforderung für die Stadt werden könnte: Bisher ist sie gut durch die Krise gekommen. Hilfiker zeigte sich erfreut, dass die ersten Öffnungsschritte ohne grössere Probleme über die Bühne gingen:

«Die Tischabstände wurden im Grossen und Ganzen eingehalten, die Stadtpolizei musste kaum intervenieren.»

Aus einem Gespräch mit der City-Managerin berichtet Hilfiker, dass die Befürchtung des Stadtrats, es könnte bei Ladenschliessungen lange Leerstände geben, so nicht eintritt. «Die freien Flächen können gut besetzt werden.» Positive Beispiele seien der ehemalige «Pasito» an der Bahnhofstasse (bald «Nespresso») oder der frühere Herren-Globus (bald ein Gesundheitszentrum). «Und nach unseren Kenntnissen gibt es noch keine Konkurse im Aarauer Gewerbe, die direkt auf die Coronakrise zurückzuführen wären.» Die Stadt kommt den Gewerbetreibenden teils entgegen, etwa durch Verzicht auf die Nutzungsgebühren für den öffentlichen Raum (bis Oktober).

Die Stadt lässt grössere Abfallbehälter auf

Ein grosses Problem in Aarau ist das Littering – hier Balänenweg. Bild: Urs Helbling

Grosse Themen in der Stadt sind nächtlicher Lärm und Littering, die beide während der Coronakrise spürbar zugenommen haben. Hilfiker: «Es entstehen neue Hotspots. Die Stadtpolizei und der Werkhof sind sensibilisiert, die Anwohner sollen sich aber bitte bei der Stadt melden, wenn es Probleme gibt.» In der Innenstadt leert der Werkhof die Kübel nun am Wochenende häufiger, und entlang der Aare, die als Naherholungsraum noch mehr unter Druck gerät, wurden grössere Abfallbehälter aufgestellt.

Fast jeder Stadtpolizist lässt sich impfen

Die Stadtverwaltung hat sich für repetitive Corona-Tests gemeldet; die Mitarbeitenden werden wohl schon bald zweimal pro Woche ins Röhrchen spucken. Punkto Impfquote gibt es gute Neuigkeiten aus der Stadtpolizei («Fast jeder hatte schon mindestens eine Impfdosis, es gibt nur einzelne, die nicht wollen») und immerhin halbwegs gute aus den Altersheimen, wo sich bei der bisher mageren Personal-Impfquote von 30 Prozent «ein Trend nach oben» zeige. Bei den Bewohnern sind 90 Prozent geimpft.

Die Stadt hat ihre eigenen Bauprojekte während Corona vorangetrieben, etwa die neue Lüftung beim Schützenhaus oder ein neues Foyer vor dem «Kuk»-Saal 4. Unverändert hoch ist die Investitionsbereitschaft von Privaten: «Wir hatten in den ersten vier Monaten 2021 bereits mehr Baugesuche als zeitgleich im 2020», so Hilfiker. Drunter viel Kleines rund ums Eigenheim:

«Die Leute sind zu Hause und haben Zeit, sich Projekte auszudenken.»