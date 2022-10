Nach Grosserfolg: Aarauer "Stadthauskinder" mit neuen Geschichten

Aarau «Stadthauskinder»: Geschichten-Adventskalender findet nach Grosserfolg Fortsetzung Statt Schokolade oder Krimskrams eine Geschichte: Das ist das Konzept hinter dem Adventskalender der Aarauer Autorin Maria Hächler, liebevoll illustriert von Rahel Sutter. Nach der grossen Nachfrage im vergangenen Jahr gibt es dieses Jahr eine Fortsetzungsgeschichte. Katja Schlegel 19.10.2022, 05.00 Uhr

Maria Hächler aus Aarau hat die 24 Geschichten für den Kalender geschrieben. zvg

Die Idee ist so simpel. 24 kleine, feine, in sich abgeschlossene Geschichten aus dem Leben der Stadthauskinder, liebevoll illustriert, erzählt von einer Maus. So simpel und gut, dass man Maria Hächler (34) und Rahel Sutter (44) letzten Herbst ihren Adventskalender «Die Stadthauskinder» förmlich aus den Händen riss: Statt der ursprünglich 100 gedruckten Exemplare verkauften die beiden Frauen über 500. «Wir wurden vom Erfolg völlig überrascht», sagt die Aarauerin Maria Hächler.

«Dass sich offenbar so viele Kinder und Familien in unseren Geschichten wiedererkannt haben, ist ein riesiges Kompliment für uns.»

Rahel Sutter hat den Adventskalender illustriert. zvg

Eigentlich ist der Geschichten-Adventskalender so konzipiert, dass man ihn wiederverwenden kann. Doch schon letztes Jahr war klar, dass die beiden Frauen an einer Fortsetzungsgeschichte arbeiten wollen. Entstanden ist so in den letzten Monaten «Die Stadthauskinder sind zurück»: Wie im ersten Teil geht es auch hier um die Nachbarskinder Hanna und Emil, die mit ihrer Mutter im Stadthaus wohnen, die beiden Schwestern Irmina und Thea, Oana, die Tochter von zwei Papas und Farid und Zohra.

Und wiederum sind die Geschichten in sich abgeschlossen, als roter Faden aber zieht sich das gemeinsame Einrichten des alten Estrichs durch die 24 Erzählungen. Ausserdem entwickeln sich gewisse Geschichten aus dem ersten Teil weiter.

Warum die «Stadthauskinder» auch auf Französisch erscheinen

Nebst der Fortsetzung ist aber noch viel mehr entstanden: Maria Hächler, selbst Primarlehrerin, hat eine Unterrichtsmappe mit Ideen und Kopiervorlagen, Spielen, Versen und Bastelideen erarbeitet, alle mit Illustrationen im Stil der Kalenderbilder von Rahel Sutter. Weiter gibt es einen Malblock und ein Postkartenset. Ausserdem sind der Kalender «Die Stadthauskinder» sowie der Mal- und Bastelblock auch auf Französisch erhältlich; Illustratorin Rahel Sutter ist zwar im Luzernischen aufgewachsen, lebt inzwischen aber in Frankreich.

Kennen gelernt haben sich die beiden über Instagram, inzwischen ist eine enge Freundschaft entstanden. «Dass wir zusammengefunden haben, ist ein absoluter Glücksfall», sagt Maria Hächler.

«Wir denken so ähnlich, reden beide vom Gleichen – es passt einfach.»

Die Stadthauskinder-Produkte sind nun vor wenigen Tagen in den Verkauf gelangt, ausserdem sind bis Weihnachten mehrere Lesungen mit Maria Hächler geplant, unter anderem in der Stadtbibliothek Aarau (3.12., 10.30 Uhr) oder bei Orell Füssli Wirz (19.11., 14.30 Uhr). «Es ist eine unglaubliche Dynamik, die das Projekt Stadthauskinder angenommen hat», sagt Maria Hächler und klingt dabei selbst so, als könne sie es noch nicht richtig fassen. Eine richtige Weihnachtsgeschichte eben.

Zu kaufen gibt es die «Stadthauskinder» u. a. bei Orell Füssli Wirz in Aarau oder direkt über www.stadthauskinder.ch