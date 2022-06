Die Sorgenkinder von Aaraus Stadtbaumeister Jan Hlavica

Aarau Stadtbaumeister Jan Hlavica: «In der Telli werden sich in den nächsten zehn Jahren die grössten Änderungen ergeben» Die Politik kritisiert, das Stadtbauamt brauche zu lange für Baubewilligungen. Stadtbaumeister Jan Hlavica erklärt, weshalb – und blickt voraus auf die Entwicklung Aaraus in den nächsten Jahren. Nadja Rohner, Katja Schlegel Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Jan Hlavica (60) am Bahnhof Aarau. Nach über 30 Jahren in Baden ist er für den Job als Stadtbaumeister nach Aarau gezogen. Chris Iseli

Der Einwohnerrat hat kürzlich kritisiert, dass die Bearbeitung von Baugesuchen zu lange brauche. Und Grossrat Yannick Berner schrieb in einer Kolumne, Aarau müsse einen Zacken zulegen, um in Sachen Bauen auch auf Super-League-Niveau spielen zu können. Können Sie das nachvollziehen?

Jan Hlavica: Ich stelle eine gewisse Unzufriedenheit mit der Bearbeitung der Baugesuche fest. Der für mich nachvollziehbare Wunsch vonseiten der privaten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer ist es, möglichst schnell eine Baubewilligung zu erlangen. Wir haben einen gewissen Rückstau, aber ich bin fest überzeugt, dass wir bis Ende Sommer wieder à jour sind.

Was hat zu diesem Rückstau geführt?

Wir haben enorm viele – deutlich mehr – Baugesuche. Und das nun schon über eine längere Zeit. Zudem kam es zu personellen Veränderungen, die teilweise überraschend waren. Die Nachfolge des langjährigen Leiters der Sektion Baubewilligung war beispielsweise schon lange aufgegleist und erfolgte problemlos. Aber dann ist ein weiterer langjähriger Mitarbeiter gegangen und insgesamt fehlten uns dann 200 Stellenprozent. Wir haben überall in der Stadtverwaltung Fachkräftemangel, und ganz enorm hat es sich in der Sektion Tiefbau und bei den Baubewilligungen gezeigt. Deshalb habe ich grossen Respekt vor meinen Kolleginnen und Kollegen, die trotz grossem Druck unbeirrt weitergearbeitet haben und ihr Bestes geben.

Zur Person Jan Hlavica (60) ist seit 2015 Stadtbaumeister von Aarau. Zuvor war er über 25 Jahre lang als leitender Architekt und Geschäftsleiter bei der Metron AG in Brugg tätig. Ursprünglich aus der Tschechoslowakei, kam er 1983 in die Schweiz und wohnte während Jahrzehnten in Baden, bevor er für den neuen Job nach Aarau zog. Er wohnt mit seiner Frau im Käfergrund.

Eigentlich ist das doch ein spannender, gut bezahlter Job in einer Stadt. Warum ist der Fachkräftemangel so krass?

Je entfernter man von Zürich und Basel, Bern und Luzern ist, wo viele Leute leben, desto stärker merkt man den Mangel. Denn diese Städte haben selber riesigen Bedarf und gleichzeitig grosse Anziehungskraft. Die Löhne sind nicht einmal matchentscheidend, sondern die Pendeldistanz. Architekten sind gefragt, der Markt nimmt sie nach dem Abschluss sofort auf. Jobs in der Verwaltung kommen oft erst in zweiter Reihe. Und die Sektion Baubewilligung ist für viele nicht besonders attraktiv.

Anette Burkhardt interviewte Jan Hlavica anlässlich der Eröffnung der Alten Reithalle. Michael Wuertenberg

Warum?

Die einen wollen etwas bauen, die anderen etwas verhindern, das ist leider Tatsache. Man wird als Fachperson zwischen diese Fronten geschoben und kann fast nie allen gerecht werden. Das ist unheimlich schwierig.

Aus anderen Gemeinden hört man, die Qualität der eingereichten Baugesuchsunterlagen sei auch einfach schlecht. Stimmt das?

Das stellen wir auch fest. Wenn das Total zunimmt, nimmt auch die Zahl der Baugesuche mit ungenügender Qualität zu.

Wie viele Baugesuche betreffen Umrüstungen der Energiesysteme?

Wärmepumpen und Solaranlagen machen aktuell etwa einen Drittel der Baugesuche aus. Die Klimaschutzfrage und jene der bedrohten Versorgungssicherheit führen dazu. Einen grossen Anstieg verzeichnen wir auch bei den Baugesuchen für Swimmingpools. Die Leute investieren in ihr Eigenheim.

Wenn ich heute ein Baugesuch für eine neue Wärmepumpe einreiche, wie lange dauert es bis zur Baubewilligung?

Rund zwei Monate. Wenn die Baugesuchsunterlagen vollständig eingereicht werden, benötigen wir etwa zwei Wochen für die Prüfung und die Publikation. Dann liegt das Gesuch zwingend 30 Tage öffentlich auf. Wenn es keine Einwendungen gibt, kann es schnell gehen: Eben habe ich einen Stapel dieser Bagatellbewilligungen unterzeichnet, deren Auflagefrist vor zwei Wochen abgelaufen ist. Wir achten darauf, dass nicht alle Baugesuche stur nach ihrem Eingang abgearbeitet werden, sondern dass einfache Fälle speditiv – aber gründlich – erledigt werden.

Das heisst, wenn ich ein neues Mehrfamilienhaus bauen will, dauert es lange.

Nicht unbedingt. Es kommt immer sehr darauf an, ob sich der Kanton zum Projekt äussern muss, wenn kantonale Interessen tangiert sind. Etwa wegen einer nahen Kantonsstrasse, Gewässern oder anderer Belange, zu denen sich kantonale Fachstellen äussern müssen. Für eine solche kantonale Stellungnahme braucht es im Minimum drei Monate. Ist das nicht der Fall und stören sich keine Anstösser am Projekt, kann auch ein Baugesuch für ein Mehrfamilienhaus innert zwei bis drei Monaten erledigt sein. Entscheidend sind die Qualität des Gesuchs und die Streitlust der Nachbarschaft. Mein Grundsatz ist, dass jedes Baugesuch sorgfältig, sachgerecht und verhältnismässig bearbeitet werden muss; und dass jeder Bürger das Anrecht auf die gleiche Behandlung hat – unabhängig davon, wie gross die geplante Anlage ist.

Streitlustig sind die Nachbarn des KSA. Gegen das neue Personalparkhaus gibt es massiven Widerstand – und viel Arbeit für Sie. Geht es deshalb nicht recht vorwärts?

In diesem Beispiel ist die zentrale Frage nicht die der Personalkapazität der Abteilung Baubewilligungen. Das Baugesuch wurde eingereicht, es gab eine Menge Einwendungen und wir haben ein Dreivierteljahr auf eine Stellungnahme des KSA zu diesen Einwendungen gewartet – die wiederum Gegenstellungnahmen hervorgerufen haben.

Jan Hlavica (ganz rechts) nahm von KSA-Interims-CEO Sergio Baumann und dessen Anwalt Peter Heer neue Dokumente zum Baugesuch «Mitarbeiter-Parkhaus» des Kantonsspitals Aarau entgegen. Nadja Rohner

Stimmt das Gerücht, dass die Aarauer besonders prozessierfreudig sind?

Da fehlt mir ein Vergleich. Was ich beobachte: In den sieben Jahren, in denen ich jetzt hier Stadtbaumeister bin, hat die Bereitschaft, Einwendungen zu machen, zugenommen.

Eine – erfolgreiche – Beschwerde gab es auch gegen einen Bereich der neuen Bau- und Nutzungsordnung. Nach einem Verwaltungsgerichtsentscheid muss die Gartenstadt nochmals genauer unter die Lupe genommen werden, weil der Stadtrat die Überbauungsziffer etwas zu grosszügig und die Grünflächenziffer zu knapp bemessen hat. Was ist der aktuelle Stand?

Voraussichtlich nach den Herbstferien wird die öffentliche Mitwirkung zu einem Lösungsvorschlag stattfinden. Die öffentliche Auflage ist für Frühjahr 2023 und der Einwohnerratsbeschluss für Herbst 2023 vorgesehen.

Was sind eigentlich Ihre städtebaulichen Sorgenkinder?

Es gibt aus meiner Sicht keine städtebaulichen Problemhotspots und das Zentrum funktioniert sehr gut, optisch und funktional. Ein wunder Punkt ist aber der Hauptdurchgang zwischen City-Märt und Altstadt, zwischen Interdiscount und Starbucks. Da führt eine Hauptfusswegverbindung durch eine sehr unattraktive Anlieferungsanlage.

Wir hätten gedacht, Sie nennen den westlichen Stadteingang, entlang der Schönenwerderstrasse. Das halbverfallene Gebäude im Besitz der HRS beispielsweise sieht furchtbar aus.

Das Neubauprojekt hierfür lag im September 2018 und im Mai 2020 auf. Die Frage der Erschliessung via Kantonsstrasse ist nach wie vor ungeklärt. Ohne Zustimmung des Kantons können wir von der Stadt aktuell nichts tun. Aber ansonsten herrscht auch in diesem Bereich der Stadt eine unglaubliche Bewegung mit vielen Baugesuchen. Die Strasse stört zwar, aber das Quartier liegt nahe am Zentrum und am Bahnhof, Neubauten haben einen tollen Weitblick über den Schachen. Auch das Dammquartier ist etwas vergessen, aber es ist für mich ein echter Geheimtipp und wird – wie die Schönenwerderstrasse – in den nächsten Jahren an Bedeutung und Gestalt gewinnen.

Was wird sich sonst noch verändern?

Für uns stehen zwei Stadtbereiche im Vordergrund: die Telli und der Bereich Erlinsbacherstrasse.

Fangen wir mit der Telli an.

Sie ist für mich der Stadtteil, in dem sich in den nächsten zehn Jahren die grössten Änderungen ergeben – und das Quartier soll davon profitieren. Die Umgestaltung der Tellistrasse hat für uns hohe Priorität. Sie soll nicht mehr als Trennlinie, sondern als das verbindende Element im Quartier wahrgenommen werden. Das Betriebs- und Gestaltungsprojekt soll bis Ende Jahr fertig sei. Ein grosses Thema ist die Entwicklungsrichtplanung Telli Ost, für den Bereich Neumattstrasse/Weihermattstrasse. Die Grundeigentümer sollen ihre Areale koordiniert entwickeln können. Teil davon ist das neue KIFF. Und daneben ist das neue Oberstufenzentrum geplant.

Und sonst?

Der Aareraum Süd, der teils zur Telli gehört, ist für uns ebenfalls ein Schwerpunkt. Wir sollen weder nach Mallorca noch nach Schönenwerd oder zum Hallwilersee fahren müssen; die Leute sollen auch in der Stadt vielfältige Erholungsräume finden. Übrigens entsteht dereinst auch auf der Kraftwerksinsel, wo heute der Eniwa-Werkhof ist, ein Erholungsgebiet.

Was ändert sich an der Erlinsbacherstrasse?

Das Unterwerk und der Kraftwerkneubau sind in Planung; dann die neuen Wohnüberbauungen am Weinbergkreisel und im alten Steinbruch sowie jene der Eniwa entlang des Aarekanals.

Und das Torfeld?

Die Entwicklung im Torfeld Nord wird in einigen Jahren einen Schritt vorwärts machen. Das Torfeld Süd ist eigentlich fertig geplant – da werden die Gerichte irgendwann entscheiden, ob und wie gebaut wird oder nicht.

Bereits gebaut ist das Aeschbachareal. Funktioniert es aus Sicht des Stadtbaumeisters?

Noch nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, aber ich bin nicht beunruhigt. Ein so grosses Areal in einer so kleinen Stadt braucht immer Zeit, bis es in den Köpfen angekommen ist und sich etabliert hat. Fünf, zehn Jahre. Ich habe Vertrauen in die Mobimo, dass sie langfristig denkt. Die Aeschbachhalle als wichtiges Element im Quartier ist eine Herausforderung, weil sie siedlungstechnisch zentral liegt, aber für die Stadt dezentral. Das ist der Nachteil der trennenden Grenzen zu Suhr und Buchs.

Gibt es trotz der Grenzen einen regelmässigen städtebaulichen Austausch zwischen Suhr, Buchs und Aarau?

Sehr beschränkt, leider. Es braucht vielleicht nach dem Nein zum Zukunftsraum wieder einen Halt und dann irgendwann eine neue Annäherung, damit nicht das Gefühl entsteht, man wolle den Volkswillen missachten.

Wie wichtig ist Ihnen das Thema Velo?

Sehr, ich bin ein eingefleischter Velofahrer. Und ich muss sagen: Es ist zwar absolut notwendig, Verbesserungen zu machen. Aber die aktuelle Situation erlaubt es gut, sich in Aarau mit dem Velo fortzubewegen. Auch dank der Topografie. Überall abseits der Hauptstrassen ist Aarau sehr velofreundlich und für mich persönlich ist der hohe Anteil Velofahrender in Aarau eine grosse Errungenschaft.

Es gibt aber noch Probleme. Der Knoten Gais ist für Velofahrer beispielsweise fürchterlich.

Zurzeit ist diese Situation nicht gelöst und auch ich fahre da manchmal notgedrungen nicht ganz so, wie es legal wäre. Es stehen aber gewisse Umgestaltungsüberlegungen im Bereich Gais-Center im Raum. Ein noch grösseres Anliegen ist es uns aber, eine bessere Veloverbindung vom Bereich Rohrerstrasse in die Telli zu schaffen – im Zusammenhang mit dem neuen KIFF und dem Oberstufenzentrum ist das zentral.

Wir müssen noch über die Altstadt reden.

Velo, Bus…

… nein, Markthalle.

Da sind wir schon seit zwei Jahren dran. Die Markthalle ist aus unserer Sicht richtig dort. Die Frage ist: Wie kann man ihre Nutzung und vor allem ihr Umfeld, primär den Färberplatz, verbessern? Wir werden nun anderthalb Jahre Probebetrieb machen, um verschiedene Änderungen zu testen. Aus meiner Sicht ist das Ziel nicht, eine neue Ausgehmeile draus zu machen, sondern einen ruhigen Ort in der Altstadt mit hoher Aufenthaltsqualität, der sich nicht zu stark aufheizt.

Apropos aufheizen: Welche Rolle spielt das Klima in Sachen Stadtentwicklung?

Die ganzen Umweltthemen haben wahnsinnig zugenommen. Zum einen der Bereich Klimaschutz: Was können wir tun, damit sich das Klima nicht noch weiter verschlechtert durch unsere Einwirkung? Und zweitens die klimaangepasste Stadtentwicklung: Wie gehen wir mit der Veränderung um, die schon passiert ist? Wie ist die Durchlüftung der Stadt gewährleistet, wie minimieren wir die Orte, die sich im Sommer stark aufheizen?

Einer dieser Orte ist der Bahnhofplatz. Dort haben Sie kürzlich zusammen mit anderen Vertretern der Stadt die neue Sitzmöblierung vorgestellt. Der Prototyp der «Seerose» kommt aber nicht besonders gut an.

Die negativen Rückmeldungen betreffen meines Wissens hauptsächlich die Farbe. Und da muss ich sagen: Auch wir haben uns die Farbe anders vorgestellt. Der Stadtrat hat sich ein Rot mit Strahlkraft gewünscht. Das Resultat mit den natürlichen Farbpigmenten, die nicht verbleichen, ist nun aber nicht befriedigend. So wird es nicht bleiben. Klar sein muss aber auch: Die Tulpen sind passé, die kommen aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit weg.

Neue Sitzmöglichkeit beim Bahnhof Aarau: Designer Daniel Hunziker (ganz links) zeigt den Entwurf der «Seerose». Mit dabei: Stadtbaumeister Jan Hlavica, Vize-Stadtpräsident Werner Schib, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Michael Rabe von der Stadtentwicklung (von links). Chris Iseli

