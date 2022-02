Aarau: Sie will dem Aargauischen Rennverein neuen Wind einhauchen

Aarau Spagat zwischen der Moderne und dem Altbewährten: Diese junge Bernerin will dem Rennverein neuen Wind einhauchen Seit Anfang Jahr hat der Aargauische Rennverein eine neue Geschäftsführerin. Die 27-jährige Jessica Kessler soll neuen Wind in den Aarauer Schachen bringen und den Verein für die nächsten 100 Jahre rüsten. Dabei begegnet sie einigen Schwierigkeiten. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Seit Anfang Jahr ist Jessica Kessler die neue Geschäftsführerin des Aargauischen Rennvereins. Valentin Hehli

«Es ist für mich der schönste Ort der Welt.» Gedankenverloren und dabei selig lächelnd blickt Jessica Kessler über die weitläufige birkenbewachsene Grasfläche, um die sich die Rennbahn säumt. Der Aarauer Schachen ist Kesslers neue Heimat, zumindest die berufliche. Seit dem 1. Januar ist sie die neue Geschäftsführerin des Aargauischen Rennvereins.

Es mag wohl Zufall sein, mutet jedoch angesichts der Begeisterung, mit der Kessler über ihren neuen Job spricht, doch eher an Schicksal an. Im Interview mit der «Aargauer Zeitung» wird schnell klar: Hier kommt zusammen, was schon immer zusammen gehört hat. Am 24. Februar ist Kessler geboren. Am selben Tag, 72 Jahre zuvor, wurde der Aargauische Rennverein 1923 offiziell gegründet.

Für Jessica Kessler ist die Rennbahn im Aarauer Schachen der schönste Ort der Welt. Valentin Hehli

Schon ihre Eltern haben sich auf der Rennbahn kennen gelernt

«Ich bin quasi auf der Rennbahn geboren», sagt die 27-Jährige schmunzelnd. Tatsächlich stammt die Niederbipperin aus einer regelrechten Rennreiterdynastie. Schon ihre Grosseltern waren im Pferderennsport aktiv. Ihre Eltern haben sich auf der Rennbahn kennen gelernt. Ihr Gotti ist die bekannte Reinacher Pferdetrainerin Sabine Speck. «Wenn man mit dem Virus infiziert ist, wird man es nicht mehr los», meint Kessler lachend.

Letzten Juli wurde Kessler in den Vorstand des Rennvereins gewählt. Ursprünglich als Social-Media-Betreuerin engagiert, wurde schnell klar, dass sie die vakante Stelle der Geschäftsführerin übernimmt. Die gelernte KV-Angestellte, die zuvor auf der Gemeindeverwaltung ihrer Wohngemeinde tätig war, sagt:

«Wer kann schon von sich behaupten, dass er seine Leidenschaft und seinen Beruf verbinden kann?»

Dass sie heute auf dem Rennplatz in Aarau steht, hat für sie aber auch eine ganz besondere Bedeutung. Denn genau hier startete sie 2005 ihre eigene Rennlaufbahn. Im Aarauer Schachen bestritt die damals 9-Jährige ihr allererstes Pony-Trabrennen im Sulky. 2011 gewann sie dann ihr erstes Pony-Galopprennen. Sei es als Zuschauerin oder als Starterin: «Ich habe in meinen 27 Jahren noch kein einziges Rennen in Aarau verpasst.»

Den Aarauer Schachen kennt Jessica Kessler aus dem Effeff: hier bei einem Sieg im Pony-Trabrennen als 9-Jährige. zvg

Heute bestreitet Kessler zwar keine Rennen mehr. Dennoch sitzt sie jeden Tag um 5 Uhr morgens im Sattel eines ihrer beiden Rennpferde, die sie gemeinsam mit ihrer Schwester trainiert. «Dann hat man abends noch etwas von seinem Tag», meint sie augenzwinkernd.

Dass sie, selbst aus dem Rennsport kommend, automatisch viele Kontakte in der Szene habe, sei ein grosser Vorteil für ihre Arbeit als Geschäftsführerin. «Ich kenne die Bedürfnisse der Aktiven und kann darauf reagieren.» Und auch bei der Sponsorensuche könnten ihr ihre Verbindungen helfen.

Die Pandemie machte die Sponsorensuche noch schwieriger

Denn die wird zunehmend schwieriger, wie Vize-Präsident des Vereins, Daniel Frischknecht, bestätigt. Nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt des langjährigen Präsidenten Bruno Vogel leitet er den Verein ad interim. Wenn der Verein im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, blickt Frischknecht dabei nicht nur frohlockend in die Zukunft.

Vize-Präsident Daniel Frischknecht und Geschäftsführerin Jessica Kessler haben zunehmend Mühe, Sponsoren zu finden. Valentin Hehli

Die Coronapandemie hat dem Verein vor allem in finanzieller Hinsicht geschadet. 2020 konnte kein einziger der vier geplanten Renntage durchgeführt werden. 2021 konnten lediglich die Herbstrennen mit zwei Renntagen abgehalten werden. Unter der damals geltenden 3G-Regel strömten aber deutlich weniger Zuschauerinnen und Zuschauer in den Schachen.

Gewinn macht der Verein mit den Rennen nicht gross. Für den Unterhalt der Anlagen ist der Verein auf zusätzliche Einnahmen angewiesen. Die AMA, das Open-Air-Kino oder auch Hochzeiten und Firmenanlässe wurden in der Coronazeit alle abgesagt. Für die finanzielle Situation des Vereins eine Katastrophe. Daniel Frischknecht sagt:

«Die letzten zwei Jahre haben uns sehr gefordert.»

Aufgrund der abgesagten Rennen und Fremdveranstaltungen und der damit verbundenen Mindereinnahmen wurde auch mit der Einsetzung einer neuen Geschäftsführung zugewartet.

Skandale wirken sich direkt auf Besucherzahlen aus

Doch nicht nur die Pandemie macht dem Verein zu schaffen, sondern auch das Image des Reitsports generell in der Bevölkerung. Der «Hau drauf»-Skandal an den Olympischen Spielen von Tokio oder die jüngsten Anschuldigungen gegen den deutschen Springreiter Ludger Beerbaum wegen verbotener Trainingsmethoden kratzen am Bild der viel gepriesenen Einheit zwischen Pferd und Reiter. Das zeigt sich an den Besucherzahlen am Pferderennen. «Während vor 20 Jahren noch 10'000 Besucher kamen, sind es heute höchstens noch 8000 pro Renntag», sagt Frischknecht. «Und das vor Corona.»

Mit Jessica Kessler soll nun aber wieder frischer Wind in den Schachen ziehen und der Verein für die Zukunft gerüstet sein. Im Mai sind bereits die nächsten Frühlingsrennen geplant. Ob es den Verein aber in nochmals 100 Jahren noch geben wird? «Wir glauben fest daran und tun alles dafür», sagt Frischknecht. Und Jessica Kessler fügt an: «Wenn es uns gelingt, den Spagat zwischen dem Modernen und Altbewährten zu schaffen, dann definitiv ja.»

