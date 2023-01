Aarau SP will, dass das Rekrutierungszentrum wegzieht und die Stadt die Kaserne kauft Die Sozialdemokraten sind nicht glücklich darüber, dass das Militär auf dem Aarauer Kasernenareal verbleibt. Nun hat die Partei sowohl im Kantons- als auch im Stadtparlament Vorstösse lanciert. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 19.01.2023, 15.47 Uhr

Das Aarauer Kasernenareal mit dem zentralen Platz.

Im November stellten Stadt und Kanton an einer Forumsveranstaltung das Richtprojekt für die Zukunft des Aarauer Kasernenareals vor. Es zeigt, wie sich das über 47'000 Quadratmeter grosse Areal ab etwa 2030 entwickeln soll. Dann läuft der ursprüngliche Vertrag der Armasuisse (Armee) mit dem Kanton aus, dem der Grossteil des Kasernenareals gehört. Danach «steht die militärische Nutzung nicht mehr im Vordergrund», so das offizielle Wording.

Allerdings, so wurde bei der Vorstellung des Richtprojekts klar, bleibt die Armee trotzdem. Und zwar nicht nur an einer Ecke, sondern auf einem doch signifikant grossen Anteil des Areals. Der Perimeterschutz – der geschlossene Bereich, den Zivilisten nicht nutzen dürfen – wird zwar räumlich verkleinert, aber nicht aufgehoben.

An der Forumsveranstaltung erwuchs Missmut darüber, der sich in Voten ausdrückte wie: «Das Militärareal wird zwar kleiner, ist aber immer noch zu gross» –«Muss das Rekrutierungszentrum wirklich mitten in der Stadt sein?» – «Es ist Frust spürbar, dass wir mittlerweile am fünften Forum teilnehmen und plötzlich die Hälfte des Areals verloren haben.»

In Leserbriefen äusserte sich etwa Oliver Bachmann (SP) so: «Das Kasernengebäude ist zivil zu nutzen, die Einzäunung auf einzelne Gebäude zu reduzieren und die Durchwegung des gesamten Areals sicherzustellen.» Bachmann hatte in seiner Zeit als Einwohnerrat die Weiterentwicklung des Kasernenareals angestossen und sich vehement – aber vergeblich – gegen eine Verschiebung des Rekrutierungszentrums von Windisch nach Aarau ausgesprochen.

Einwohnerratspräsident Christian Oehler (FDP) wiederum hielt dagegen: «Für mich gehört die Armee zur Stadt Aarau, und dieser Standort, schon aus Sicht der historischen Bauten an der Laurenzenvorstadt, ist bestens geeignet», schrieb er.

SP spricht von «Enttäuschung und Frustration»

Es hat etwas gedauert, aber nun gibt es doch noch politische Vorstösse zu dieser Thematik. Praktisch gleichzeitig hat sie die SP Aarau auf Stadt- wie Kantonsebene eingereicht.

Im Einwohnerrat sind es Irene Stutz und Leona Klopfenstein, die dem Stadtrat kritische Fragen stellen. Der Perimeterschutz riegle das Areal weiterhin ab und verhindere eine echte Entwicklung, schreiben sie. «Die Enttäuschung und Frustration darüber, dass nach so vielen Jahren Planung und fünf Mitwirkungsveranstaltungen jetzt nur noch ein Teil des Kasernenareals städtisch entwickelt werden soll», seien an der Forumsveranstaltung im November deutlich spürbar gewesen.

Sowohl der Einwohnerrat in einem Postulat 2014 als auch die Bevölkerung an den Mitwirkungsforen hätten zum Ausdruck gebracht, dass das Rekrutierungszentrum auf dem Areal nicht erwünscht sei. «Wie plant der Stadtrat, diesem Anliegen Rechnung zu tragen?», fragen die Einwohnerrätinnen. Und: «Was sind die konkreten Gründe, weshalb sich der Regierungsrat entschieden hat, an einer Teilnutzung durch die Armee festzuhalten, und welche Möglichkeiten sieht der Stadtrat, den Regierungsrat noch umzustimmen?»

Wie viel Spielraum hat der Kanton gegenüber dem Bund?

Im Kantonsparlament hat SP-Grossrat Jürg Knuchel eine Interpellation eingereicht, die von 20 Ratsmitgliedern seiner Partei mitunterzeichnet wurde – darunter auch die Aarauer Stadt- und Grossrätin Silvia Dell'Aquila, die sich vor ihrer Wahl in die Stadtregierung stark für eine Öffnung des Kasernenareals engagiert hatte. Der Wortlaut der Interpellation ist teils identisch mit dem Vorstoss im Aarauer Einwohnerrat.

Knuchel und die Mitunterzeichnenden fragen insbesondere, ob der Regierungsrat bereit sei, bei der Arealentwicklung nochmals einen Schritt zurückzugehen sowie die Ergebnisse der Mitwirkung zu berücksichtigen. Die Interpellanten fordern den Regierungsrat auch auf, über alternative Standorte für das Rekrutierungszentrum nachzudenken. Und sie wollen vom Regierungsrat wissen, wie gross sein Spielraum gegenüber der Armee – respektive dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport – überhaupt sei. Zur Erinnerung: Dem Bund gehört nur ein kleiner Teil des Areals.

In beiden Vorstössen wird zudem die Bereitschaft für eine Handänderung des Kasernengebäudes (oder Teile davon) erfragt. «Das Kasernengebäude wäre für Aarau eine hervorragende Immobilie zur Entwicklung der Aarauer Innenstadt.» Die Stadt könnte es dem Kanton abkaufen, schlagen die SP-Parlamentarier vor.

