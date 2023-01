Aarau: Solothurn unterstützt Neubau des Eniwa-Aare-Kraftwerks

Aarau Solothurner Regierungsrat beantragt Eniwa-Kraftwerkskonzession – Mitteldamm-Freunde blitzen ab Damit das Aarauer Kraftwerk neu gebaut werden kann, braucht es unter anderem eine Konzessionsänderung. Nun stellt sich der Solothurner Regierungsrat dezidiert hinter das Projekt. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 31.01.2023, 22.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Aargauer Energieversorgerin Eniwa will ihr Kraftwerk in Aarau neu bauen. Michael Küng

Es ist noch keine Bewilligung, kein Grünes Licht für einen Baustart. Und doch darf sich die Eniwa freuen und die Mitteldamm-Fans müssen sich grämen: Der Solothurner Regierungsrat beantragt mit gestern verabschiedeter Botschaft beim Kantonsrat, der Aargauer Energieversorgerin Eniwa die gewünschte Konzessionsänderung zu bewilligen. Diese wiederum ist Voraussetzung dafür, dass die Eniwa ihr Kraftwerk in Aarau überhaupt rundumerneuern kann.

Zur Vorgeschichte: Die aktuell geltende Konzession des Wasserkraftwerks in Aarau ist seit Januar 2018 in Kraft. Die Eniwa möchte aber verschiedene Änderungen an einem bereits 2014 genehmigten Kraftwerk-Neubauprojekt vornehmen. Diese machen auch eine Änderung an der Konzession nötig. Das 144-Millionen-Franken-Projekt (Stand 2021) soll eine Produktionssteigerung von über 23 Prozent bringen; im alten Projekt wären es etwa 18 Prozent gewesen. Konkret stiege die Gesamtproduktion von heute rund 100 bis 106 GWh/Jahr auf 124 bis 132 GWh/Jahr.

Zu den umstrittenen Änderungen im neuen Projekt gehören der Wegfall des Kraftwerk-«Türmli» und vor allem die Entfernung des Mitteldamms. Bereits im früheren, rechtsgültigen Projekt hätte er um 770 Meter verkürzt werden sollen, nun will die Eniwa auch die restlichen 850 Meter weghaben. Das führte zu einer Verminderung der Fliessverluste und letztlich zu einer gesteigerten Stromproduktion. Konkret geht die Eniwa laut Regierungsratsbotschaft von einer Mehrproduktion von 7,7 GWh/Jahr aus, bei Rückbaukosten von (zum Projektierungszeitpunkt) etwa sechs Millionen Franken.

Das Bundesamt für Energie hatte dem «Optimierungsprojekt» attestiert, dass es «das vorhandene Energiepotenzial bestmöglich ausschöpft», «dank der konsequenten Optimierung der Wehranlage mit dem neuen Dotierkraftwerk, des Oberwasserkanals und insbesondere der Produktionsanlagen». Das Bundesamt beurteile die Realisierung des Vorhabens «als Lichtblick im Hinblick auf die Verfolgung der Ziele der Energiestrategie 2050» und sei vom Projekt «auch aus ökologischer und gestalterischer Sicht überzeugt», schreibt der Solothurner Regierungsrat.

Nicht jeder ist zur Beschwerde legitimiert

Das Gesuch um Konzessionsanpassung lag im Frühling 2021 öffentlich auf. Dagegen gab es fünf Einsprachen. Drei davon weisen laut Botschaft keinen Bezug zum Kanton Solothurn auf; sie wurden bei den Aargauer Behörden eingereicht. Eine Einsprache kam von Peter Wehrli, der von der Gruppierung «Mitteldämme brechen nie» 2021 für die Aarauer Stadtratswahlen portiert wurde. Er beantragt, der Mitteldamm sei in seiner vollen Länge zu erhalten und dessen Sanierungsarbeiten seien natur- und umweltschonend auszuführen.

Indes: Der Regierungsrat taxiert Wehrli als «nicht beschwerdelegitimiert», weil er nicht im besonderen Masse vom Projekt betroffen sei, und tritt deshalb nicht auf seine Einsprache ein: «Dass den Einsprecher das Entfallen des Mitteldammes, den er regelmässig begeht, und des kleinen Kanals, in dem er seit Jahrzehnten schwimmen geht, schmerzt, ist ohne weiteres verständlich», heisst es in der Botschaft.

«Dieses Schicksal teilt der Einsprecher allerdings mit einem grossen Personenkreis, und den Umstand, dass dem betroffenen Naherholungsraum für ihn – als Bewohner einer altstädtischen Liegenschaft ohne eigenen Garten – besondere Bedeutung zukommt, immerhin mit vielen Bewohnern der Altstadt Aaraus.»

Das Aarekraftwerk im noch aktuellen Zustand (Bild aus 2020). Michael Küng

Eine zweite Eingabe war unterzeichnet von 20 Weinberg-Anwohnern. Die Gruppe hat das Glück, dass mindestens eine Unterzeichnerin derart nahe am Projektperimeter wohnt, dass die Beschwerdelegitimation gegeben ist. Auf Teile der Einsprache geht der Kantonsrat in der Botschaft zwar nicht ein, weil sie sich nicht gegen die Konzession, sondern gegen das parallel laufende Nutzungsplanungsverfahren richten.

Spannend ist jedoch, was der Regierungsrat zur Entfernung des Mitteldammes sagt – und wie er es sagt. Etwa, dass «die Argumentation nicht einheitlich» sei, weil die Einsprecher «einerseits behaupten», der Mitteldamm müsse gar nicht entfernt werden, um die Produktionssteigerung von mindestens 20 Prozent zu erreichen, was zusätzliche Subventionszahlungen ans Projekt auslösen würde.

An anderer Stelle werde aber «beklagt, es werde der Mitteldamm geopfert, um die Zusatzsubvention erhältlich zu machen». Weiter schreibt der Regierungsrat, ein von den Einsprechern angeführtes Zahlenbeispiel zum Verhältnis von Investition und zugehörigem Ertrag sei «qualifiziert falsch». Zu einem anderen Argument der Einsprecher schreibt die Regierung, «der unbesehene Vergleich (…) mutet eher kurios an».

Der Regierungsrat geht auf den Vorwurf ein, die Entfernung des Mitteldammes sei nicht wirtschaftlich genug im Verhältnis dazu, welch grossen Eingriff er bedeute. Die Eniwa selber hält dazu auf ihrer Website fest: «Sämtliche Eingriffe in die Natur und auch der Wegfall der Nutzungsmöglichkeiten wurden aus Sicht der Eniwa und der beigezogenen Fachspezialisten durch die insgesamt 58 Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen deutlich überkompensiert.»

Auch verweist die Regierung aufs Bundesamt für Energie, das sich hinter das Projekt gestellt hatte, und das auch über die von der Eniwa angepeilten «Investitionsbeiträge für Wasserkraftanlagen» (Subventionen) entscheidet: «Bei einem als unsinnig und insofern nicht als zweckmässig erkannten Verhältnis zwischen Investition und Produktion hätte das Prüfungsresultat selbstredend nicht in dieser Form ausfallen können».

Künftig auch Wasserstoffproduktion möglich

Die Konzessionsänderung betrifft auch die Konzessionsdauer (neu bis 2093), den Firmennamen (Eniwa statt IBAarau) und Anpassungen an neue Möglichkeiten zur Verwendung der erzeugten Energie. So wird der Eniwa die Möglichkeit eingeräumt, ihre produzierte Energie nicht ins regionale Stromverteilernetz einzuspeisen, sondern beispielsweise für die Erzeugung von Wasserstoff oder die Stromspeicherung. Allerdings braucht es dafür die Zustimmung beider Kantone.

Wann die Konzessionsänderung im Kantonsrat besprochen wird, steht noch nicht fest. Massgebend sind ausserdem die raumplanerischen und baurechtlichen Bewilligungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen