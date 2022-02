Vor 80 Jahren wurde in der Schweiz Fleisch rationiert

Aarau So lebte es sich vor 80 Jahren während des Krieges in der Schweiz - eine Zeitzeugin erinnert sich an die Rationierung Vor genau 80 Jahren verhängte das Eidgenössische Kriegsernährungsamt die Rationierung von Fleisch. Gertrud Nüsperli, seit Geburt im Aarauer Gönhardquartier daheim, erinnert sich an diese kargen Jahre. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 28.02.2022, 19.26 Uhr

Die vom Vater aufbewahrten Lebensmittelmarken hat Gertrud Nüsperli noch immer. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Diesmal war es das Fleisch. Rationiert ab dem 1. März 1942, so hatte es das Eidgenössische Kriegsernährungsamt verfügt, nachdem man sich seit Mai 1941 schon strikte an zwei fleischlose Tage pro Woche gehalten hatte. Was für ein Dämpfer in die Aarauerinnen und Aarauer, die in diesem Februar bis zum Hals im Schnee steckten. Fleisch, also; nach Zucker, verschiedener Getreideprodukte, Hülsenfrüchten, Fetten, Ölen und Eiern. Erst Mitte Februar hatte der Gemeinderat eine Kochdemonstration «Zur Belehrung über die Zubereitungsmöglichkeiten der Kartoffel für elektrische Küchen und Gasküchen» durchgeführt. Es galt zu sparen, zu verteilen, bloss nichts verkommen zu lassen, das war mittlerweile allen klar. Doch die Fleischrationierung, das war ein trockener Brocken, den die Menschen in der Schweiz da zu schlucken hatten.

Bezogen war die Rationierung nicht nur auf Frischfleisch, sondern auch auf Konserven. Ausgenommen waren Fleisch und Fleischwaren von Kaninchen, Geflügel, Wildbret, Fische, Frösche, Schildkröten, Krusten- und Weichtiere, Blut- und Leberwürste (ohne Fleischeinlagen) und Speck, so steht es mitunter im städtischen Rechenschaftsbericht von 1942. Per April erfuhr das Ganze eine Lockerung, als Nieren, Lunge und Milz vom Pferd punktfrei abgegeben werden konnten. Deren Absatz hatte stagniert.

Für die Metzgereien – in Aarau gab es damals 15 Betriebe – bedeutete dies ein erheblicher Mehraufwand: Der Rationierung voraus ging die übliche Bestandesaufnahme, danach folgten Kontrollen, das Ausfertigen von Rapporten, das Entgegennehmend der Fleischcoupons und deren Verrechnung. Monatlich bekam eine erwachsene Person nun 2000 Gramm Fleisch, doch der Wert wurde im Verlaufe des Jahres auf 600 Gramm herabgesetzt. Weiter gab es pro Person unter anderem 500 Gramm Zucker, 250 Gramm Reis, 250 Gramm Teigwaren, 400 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter und 12,5 Liter Milch (Zahlen vom Dezember 1942). Und das musste für einen ganzen Monat reichen.

Statt Ankenbrote gab es kalte Gschwellti

«Die letzten Tage im Monat waren schlimm, da hatten wir kaum mehr was», erinnert sich Gertrud Nüsperli, im Frühjahr 1942 acht Jahre alt. Der Vater, als Maschineningenieur oft auf Geschäftsreisen, brauchte viele Mahlzeitencoupons, die wiederum der Familie daheim im Gönhard von den Lebensmittelmarken abgingen. Und das Muetti, das sei ja eine liebe gewesen, sagt Gertrud Nüsperli, heute 88 Jahre alt. «Aber einteilen und rechnen war nicht ihre Stärke.» Und so bissen Gertrud und ihr Bruder Ende Monat jeweils morgens nicht in eine Ankeschnitte, sondern in eine kalte Gschwellti. Denn an Kartoffeln mangelte es nie, genauso wenig wie an Gemüse. Das pflanzten die Aarauerinnen und Aarauer erst im Schachen, später auf jedem freien Fleck Erde an.

Dieser Verzicht, dieses Einschränken, es hat Gertrud Nüsperli geprägt. Bis heute. Nie würde sie auch nur ein einziges Stück Brot wegschmeissen. Sie isst es, solange es sich beissen lässt. Ist es zu hart, tunkt sie es in Kaffee. Wenn Historiker heute sagen, die Schweizerinnen und Schweizer hätten nicht gelitten, dann ärgert sie das. «Nein, verhungert sind wir nicht. Aber auf irgendwas hatte ich immer unbändige Lust.» Auf Reis zum Beispiel, den es nur zwei oder drei Mal im Jahr gab. Oder auf Schokolade. Eine Tafel gab es pro Kopf und Monat und Gertrud Nüsperli ass sie jeweils auf einen Happs, das Bauchweh danach nahm sie in Kauf.

In den Schulpausen hat sie besonders gelitten

Besonders gelitten habe sie jeweils in der Schulpause: «Da war ein Mädchen aus sehr gutem Haus, das jede Pause genüsslich in ein Eingeklemmtes biss, mit zwei dicken Scheiben Weissbrot und viel Butter dazwischen.» Da habe sie kaum hinschauen können, so sehr habe es sie gluschtet. «Davon konnten wir nur träumen.» Zwar hatten alle Menschen, egal ob reich oder arm, gleich viele Lebensmittelmarken, doch habe es in guten Häusern Hausangestellte gegeben, die den Herrschaften gern einen Teil ihrer Marken abtraten, um zu gefallen. Brot durfte ab 1940 nicht mehr frisch verkauft werden, ab Oktober 1942 wurde es ebenfalls rationiert.

An das Anstehen im Saalbau Ende Monat für den Couponbezug erinnert sie sich noch genauso gut wie an das Einkaufen im Spezereiladen an der Herzogstrasse. An Emaille-Vorratsdosen und wuchtige Möbel voller Schubladen, an den herben Duft, ein Gemisch aus frisch gemahlenem Kaffee und allem anderen, an die klebrigen, sauren Drops, die die Kinder sich in den Mund stecken durften. Und an die Gewichtswaage, auf der alles in Säcke und Gläser geschaufelt wurde, aufs Gramm genau. «Das dauerte, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen», sagt Gertrud Nüsperli. Zwar hatte es schon die Migros gegeben, wo alles rascher zu haben gewesen wäre, aber da ging man nicht hin. «Wer etwas auf sich hielt, kaufte im Quartierladen.»

Die Aarauerinnen und Aarauer taten sich nicht nur leicht mit diesen einschneidenden Massnahmen. «Mangelhaftes Verständnis und leider oft auch Missgunst über vermeintlich kleinste Vorteile des Mitbürgers liessen erkennen, dass von vielen der Ernst der Zeit immer noch nicht erfasst wurde», steht im Rechenschaftsbericht. Durch persönliche Aufklärung sei es dem Fürsorgeamt aber gelungen, Einsicht herbeizuführen und die Unzufriedenen zu überzeugen, «dass das Amt nur für den Dienst an der Bevölkerung arbeitet mit der Wegleitung: Die Verteilung der vorhandenen Vorräte auf eine möglichst lange Zeitperiode und gerecht an alle Einwohner vorzunehmen.»

