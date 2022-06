Klärungsbedarf wegen neuem Aarau-Schriftzug

Aarau Sind 13'000 Franken angemessen? Klärungsbedarf wegen fünf Buchstaben SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried hat viele Fragen zur neuen Aarau-Skulptur an der Entfelderstrasse. Katja Schlegel 08.06.2022, 07.23 Uhr

Neuer Aarau-Schriftzug vor der städteischen Liegenschaft an der Heinerich-Wirri-Strasse 3 Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Seit zwei Wochen stehen auf der Wiese vor der städtischen Liegenschaft an der Heinerich-Wirri-Strasse, direkt neben der Einfallsachse Entfelderstrasse, fünf Buchstaben. «Aarau», wie man es vom anlässlich des Eidgenössischen Turnfestes lancierten Holzpendent kennt, nur eben in Metall. Man habe die Skulptur aufgrund des positiven Feedbacks zum Holzschriftzug erstellen lassen, sagte Mediensprecherin Raffaela Bernold auf Anfrage.

Sind 13'000 Franken ein angemessener Preis?

Jetzt wird der Schriftzug Thema im Einwohnerrat: Urs Winzenried (SVP) hat eine Anfrage eingereicht. Er will vom Stadtrat wissen, ob und in welcher Form die Stadt in das Skulpturenprojekt involviert war, warum man diese Skulptur überhaupt hat anfertigen lassen und warum diese nun aus Metall und nicht aus Holz ist.

Weiter will Winzenried wissen, ob die 13'000 Franken für die Skulptur angemessen seien und ob man vorgängig Offerten eingeholt habe. Unter Punkt elf fragt er schliesslich: «Ist der Stadtrat vom schlussendlichen Produkt der eher düster und abweisend wirkenden Metallskulptur im Vergleich zur hellen und freundlichen Holzskulptur restlos befriedigt?»