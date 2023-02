Aarau Sieg für Pflasterstein-Fan Patrick Huber – Vordere Vorstadt darf nicht asphaltiert werden Also doch: Der geplante Ersatz der Pflästerung in der Vorderen Vorstadt durch Asphalt würde das Ortsbild zu sehr stören. Das hat der Regierungsrat entschieden. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 01.02.2023, 10.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Vordere Vorstadt in Aarau. Der Strassenzug ist im 14. Jahrhundert entstanden, gepflästert ist er seit dem frühen 18. Jahrhundert. Nadja Rohner

«Von höchster Relevanz für das Ortsbild.» So beschreiben die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) sowie die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) die heutige Pflästerung der Vorderen Vorstadt. Diese Strasse, die in einer Linie vom Regierungsgebäude zum Oberturm als Altstadteingang führt, soll umgestaltet werden. Der Stadtrat beharrt seit Jahren darauf, hier statt der Pflästerung einen Asphaltbelag einzubauen.

Dagegen wehrt sich Patrick Huber («Münzen-Huber») vehement. Der an der Vorderen Vorstadt ansässige Ladenbesitzer hat gegen das Bauprojekt Beschwerde geführt. Er sieht es zwar auch als unnötig an, aus der Strasse (heute Tempo 50) eine Begegnungszone mit Tempo 20 zu machen, wie es das Projekt vorsieht. Aber ganz zentral sind für ihn die Pflastersteine.

Eigentlich hatte auch die Aargauer Denkmalpflege festgehalten, die Pflästerung wäre aus optischer Sicht besser; und sie konnte durchsetzen, dass wenigstens der Vorplatz um das «Saxer-Haus» gepflästert bleiben soll. Aber sie liess sich, wie die ebenfalls skeptische kantonale Fachstelle für das Bundesinventar der historischen Verkehrswege, vom Stadtrat überzeugen.

Auf Bestreben Hubers hin hat der Regierungsrat als aktuelle Beschwerdeinstanz das Gutachten der beiden Eidgenössischen Kommissionen eingeholt. Und deren Verdikt war im März 2021 ganz eindeutig: Das Sanierungsprojekt sei «als schwerwiegende Beeinträchtigung des Denkmals ‹mittelalterliche Stadtanlage› und des Ortsbildes von nationaler Bedeutung einzustufen».

Es sei «vom Verkehrsregime und von auf die Verkehrsträger optimierten Vorgaben sowie finanziellen Überlegungen bestimmt» und berücksichtige die Anforderungen des Denkmal- und Ortsbildschutzes zu wenig. Der Pflästerung komme «zweifelsfrei ein denkmalpflegerischer Wert zu», sie sei «von höchster Relevanz für das Ortsbild».

Stadtrat hielt am Projekt fest

Der Stadtrat hatte sich davon nicht beeindrucken lassen. Er sah im Gutachten «einige Unklarheiten». Ausserdem setze es sich nicht mit den Interessen auseinander, welche für eine Asphaltierung sprächen. «Hierzu bedarf es einer umfassenden Interessenabwägung der Beschwerdeinstanz.»

Konkret hatte der Stadtrat damit argumentiert, dass die Pflästerung anfälliger ist für Schäden als Asphalt. Weil relativ viele Busse durch die Vordere Vorstadt fahren, die aufgrund des Gewichts starke Scherkräfte auf die Steine bringen, verrutschen diese. Deshalb ist die Vordere Vorstadt aktuell ein Flickwerk. Der Einbau sowie der Unterhalt von Pflastersteinen wäre teurer, argumentierte der Stadtrat weiter.

Das Rollgeräusch darauf ist ausserdem zweifellos lauter als auf lärmarmem Asphalt. Und: Für Gehbehinderte sowie Kinderwagen sind Pflastersteine deutlich weniger komfortabel. Allerdings: Die gesamte Altstadt, der Graben, die Hintere Vorstadt und die Igelweid in unmittelbarer Umgebung wurden ebenfalls gepflästert, hier schien das Behindertengleichstellungsargument weniger wichtig zu sein.

Regierungsrat fällt «Grundsatzentscheid»

Der Regierungsrat hat nun, drei Jahre nach Eingang der Beschwerde, endlich einen «Grundsatzentscheid zum Strassenbelag» gefällt: Er gibt den Denkmalschutz-Organisationen recht und heisst Patrick Hubers Beschwerde gut.

Der Regierungsrat gewichtete «die Interessen des Ortsbildschutzes gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) von nationaler Bedeutung höher als die vom Stadtrat angeführten Hauptargumente Lärmschutz, Behindertengleichstellung und technische Vorgaben», teilt die Staatskanzlei mit.

Bei seinem Entscheid komme dem gemeinsamen Gutachten der Eidgenössischen Kommissionen eine zentrale Rolle zu, gibt der Regierungsrat zu verstehen. Er kommt zum Schluss, «dass eine Ersetzung der Pflästerung der Vorderen Vorstadt durch eine Asphaltierung eine schwerwiegende Beeinträchtigung des national bedeutenden Ortsbildes von Aarau darstellen würde und dem vom ISOS vorgegebenen Ziel ‹Erhalten der Substanz› widerspräche». Die vom Stadtrat angeführten Gründe für das Bauvorhaben seien weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit genügend gewichtig, um von diesem Erhaltungsziel abzuweichen.

Ein zweiter Ladenbesitzer, Nachbar von Patrick Huber, hatte ebenfalls Beschwerde geführt, sich allerdings für Asphalt ausgesprochen. Auf diese Beschwerde trat der Regierungsrat gar nicht erst ein.

Wie geht es nun weiter?

Patrick Huber selber ist erfreut über den "Etappensieg", obschon er sich über die sehr lange Verfahrensdauer ärgert. Er habe viel Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren: "Es gab eine handvoll negative Rückmeldungen, aber sehr, sehr viele positive", sagt er. Nun hofft der Unternehmer auf ein Einlenken des Stadtrats.

Dieser hat nun zwei Möglichkeiten: Entweder, er zieht den Fall weiter vors Verwaltungsgericht. Oder er überarbeitet das Projekt. Es sieht, neben der Pflästerung, eine Umgestaltung vor: die Fussgängerbereiche werden stark verbreitert und die Fahrbahn verschmälert. Auch Hochwasserschutzmassnahmen sind Teil des Gesamtprojekts. Denn unter der Vorderen Vorstadt verläuft der Stadtbach. Dessen Offenlegung war mehrfach Thema im Einwohnerrat und wurde wegen der Komplexität stets verworfen.

Allerdings hatte das Parlament im Sommer 2021, nach Publikation des Gutachtens der Eidgenössischen Kommissionen, seine bis dahin mehrheitlich ablehnende Haltung gegenüber den Pflastersteinen geändert: Er überwies ein Postulat von GLP und Grünen überwiesen, das den Stadtrat auffordert, das Strassenbauprojekt «Vordere Vorstadt» hinsichtlich Strassenbelag nochmals zu überarbeiten.

Der für Tiefbau zuständige Vizestadtpräsident Werner Schib sagt auf Anfrage, der Stadtrat habe noch keine Gelegenheit gehabt, den Entscheid des Regierungsrats zu diskutieren und zu entscheiden, ob er den Entscheid so akzeptiert oder weiterzieht.

Selbst wenn er rechtskräftig würde – so schnell wird noch nicht gebaut, obschon die Hochwasserschutzmassnahmen einigermassen dringend wären und auch die Schäden an der Strasse teils bedeutend sind. Die Stadt muss das Projekt zuerst überarbeiten und neu auflegen, es braucht ausserdem einen weiteren Kredit aufgrund der Mehrkosten. Und: Pflästerung sei nicht gleich Pflästerung, gibt Schib zu bedenken. «Gibt es eine Vollpflästerung? Oder seitliche Steinplatten wie in der Rathausgasse, die auch den Bedürfnissen der Fussgängerfreundlichkeit Rechnung tragen? Wenn Steinplatten, sollen sie die ganze Überbreite des Trottoirs einnehmen? Diese und weitere Fragen müssten geklärt werden.»

Natürlich würde man bei einer Überarbeitung des Projekts auch die neusten Erkenntnisse in Sachen klimaangepasste Stadtentwicklung berücksichtigen, so Schib. «Allerdings ist die Strasse intensiv von Bus und Verkehr genutzt, im Untergrund befinden sich Stadtbach und Werkleitungen und an den Seiten haben die Restaurant- und Ladenbetreiber gewisse Bedüfnisse, ihre Waren rausstellen oder rausstuhlen zu können.» Mit anderen Worten: Eine Baumallee wird’s sicher nicht geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen