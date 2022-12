Die Umbaupläne am Stadtbach liegen auf

Aarau Sieben Bäume hinter dem Parkhaus Behmen, Stadtbach wird offengelegt: Die Umbaupläne liegen auf Eigentlich geht es bei den Anpassungen am Stadtbach um Hochwasserschutz. Augenfällig wird aber die Neugestaltung des Behmenplatzes sein. Zuletzt wollte der Einwohnerrat gar einen «Stadtbachpark» erschaffen. Daniel Vizentini 13.12.2022, 05.00 Uhr

Am Behmenplatz, mitten in der versiegelten Fläche, stand im Sommer noch ein Baum. Er soll unter der Hitze gelitten haben und wurde später entfernt. Jetzt sollen sieben Bäume entlang des Gebäudes gepflanzt werden. Bild: Daniel Vizentini

An karger Asphaltfläche ist er fast nicht zu überbieten, der Platz hinter dem Wohn- und Geschäftshaus Behmen bei Bahnhof Aarau. Das Gebäude an sich hat zwar noch eine moderne, ansprechende Form. Die Umgebungsgestaltung aber stammt noch aus einer Zeit, an der rein funktionale Beton- und Asphaltplätze ohne Begrünung kein No-Go waren.