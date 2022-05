Aarau Sie wagt klare Linien, er schraffiert sich ans Ziel: Das Paar Anna Sommer und Yves Noyau stellt im «Beletage» beim KIFF aus Im Kunstraum beim Aarauer Kulturlokal in der Telli stellen Anna Sommer und ihr Partner Yves Noyau Papierschnitte und Tuschezeichnungen aus. Die Ausstellung «Dos à dos» beginnt am 6. Mai. In Aarau aufgewachsen, bedeutet es für Anna Sommer die Rückkehr in ihre Heimatstadt. Daniel Vizentini 05.05.2022, 12.00 Uhr

Anna Sommer zeigt ihre Papierschnittkunst an der Ausstellung «Dos à dos» im Atelier Beletage beim KIFF Aarau. Daniel Vizentini

Die Digitalisierung hat so manche Berufsfelder vollkommen umgekrempelt, darunter natürlich auch die Grafikbranche. Anfang 90er-Jahre erlebte Anna Sommer während ihrer Lehre zur Grafikerin noch, wie man alle Druckvorlagen von Hand mit dem Schneidemesser vorbereitete. Das manuelle Arbeiten machte ihr aber Freude und prägte sie derart, dass sie sich wenige Jahre später von der zunehmend digitalisierten Grafikwelt verabschiedete und sich als Illustratorin selbstständig machte.

Das schöne Gefühl, von Hand zu gestalten, konnte sie so weiter ausleben. Und das Schneidemesser wurde für sie vom simplen Arbeitsinstrument zum Kreativwerkzeug: Sie benützt es zum Zeichnen, als wäre es ein Stift oder ein Pinsel. Schwungvoll schneidet sie mit dem Messer verschiedene Formen ins Papier – in einem Zug, mit Mut zur klaren Linie, ohne übervorsichtig ständig zu korrigieren.

Die Figuren, die entstehen, setzt sie dann zu einem Bild zusammen. Es entstehen sogenannte Papercuts – Papierschnitte –, nebst ihrer Arbeit als Comiczeichnerin schon seit 30 Jahren ihre zweite grosse künstlerische Spezialität. Die Figuren, die entstehen, zeigen meistens starke Frauen. Mal kämpferisch, mal mit Humor, immer klar und direkt, wie eben ihre Arbeitsweise selbst.

Links drei Papierschnitte von Anna Sommer, rechts eine Tuschezeichnung von Yves Noyau. Daniel Vizentini

Ganz anders sind die Tuschezeichnungen von ihrem Lebenspartner Yves Noyau: Während sie klare Linien fährt, tastet er sich schraffierend an Details heran. Beide kommen auf deren Weise ans Ziel, ausdrucksstarke Bilder zu erzeugen. Durch die vielen Linien und das Beschränken auf schwarz-weiss schafft er eher düstere, verwobene Atmosphären. Anna Sommers Bilder hingegen irritieren mehr. Bei einigen muss man schmunzeln, andere wiederum wirken behaglich, man ist schlicht vergnügt.

Links die Bilder von Yves Noyau, an der Wand im Hintergrund diejenigen von Anna Sommer. Daniel Vizentini

Für ihre Comicbücher ist sie europaweit bekannt

Ab Freitag, 6. Mai, stellt das Paar unter dem Titel «Dos à dos» gemeinsam im Kunstraum Beletage beim KIFF aus. Für die inzwischen 53-jährige Anna Sommer, die in Staffelbach und Aarau aufgewachsen ist und heute in Zürich wohnt, ist es eine kleine Rückkehr in ihre Heimat. In den letzten Jahren hat sie sich als Illustratorin und Comiczeichnerin einen Namen gemacht, brachte Kinderbücher heraus und auch solche für Erwachsene: Von ihrem ersten Werk «Damen Dramen» bis zum letzten «Das Unbekannte» war die Resonanz beim Publikum hierzulande und in Europa stets sehr gut.

Yves Noyau (58), ursprünglich aus Neuenburg, arbeitet unter anderem als politischer Cartoonist für verschiedene Zeitungen und ist auch Dozent an der Kunsthochschule Luzern. So unterschiedlich die beiden gestalterisch vorgehen: Jedes der Bilder, die sie im «Beletage» ausstellen, ist auf dessen eigene Weise sehr ausdrucksstark, erzählt immer auch eine Geschichte.

Ausstellung «Dos à dos», Anna Sommer & Yves Noyau, bis zum 3. Juni. Vernissage am 6. Mai um 19 Uhr, Werkgespräch am 22. Mai um 14 Uhr. Im «Beletage» beim KIFF, Tellistrasse 118, Aarau. beletage-aarau.ch.