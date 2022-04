Aarau Sie tanzen im Dunklen und überlisten so ihre Depressionen Im aktuellen Tanztheaterstück «Dancing In The Dark» des Bühne Aarau Ensembles gewähren Menschen mit Depressionserfahrung einen Einblick in ihr Leben und ihren Taktiken, mit der psychischen Krankheit umzugehen oder gar aus ihr herauszukommen. Daniel Vizentini 26.04.2022, 17.00 Uhr

«Dancing In The Dark», mit Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller aus der Region, wird diese Woche in der Alten Reithalle Aarau aufgeführt. zvg

Beim Bühne Aarau Ensemble machen professionelle Theaterschaffende Theater mit Laien aus der Bevölkerung. Diese sind zwar im Bereich Schauspiel nicht ausgebildet, dafür aber Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens und dabei auch dessen schwierigen Seiten.

Zuletzt tourte die Theaterproduktion «Krebskaraoke» mit elf Frauen, die eine Krebserkrankung durchgemacht hatten, durch verschiedene Schweizer Theater. Im aktuellen Stück «Dancing In The Dark» kommen Menschen mit Depressionserfahrung zum Zug: Sie offenbaren ihre sogenannten Schwarzen Löcher auf der Bühne, teilen mit dem Publikum Strategien für Auswege aus der Dunkelheit, feiern das Leben und Tanzen in dieser Finsternis.

Das Publikum soll den Menschen auf der Bühne folgen

«Es geht es um Wege aus der Krise oder, je nach Standpunkt, dem Ausharren, Akzeptieren oder Zelebrieren der Krise», hiess es im ersten Projektbeschrieb. Geleitet von der Asper Choreografin Irène Wernli, der Lenzburger Autorin Anna Papst und vom Aarauer Theaterschaffenden Jonas Egloff, entstand in den letzten Monaten ein Tanztheaterstück, bei dem auch das Publikum eingeladen wird, den Menschen auf der Bühne zu folgen und miteinander in Bewegung zu kommen.

Dazu gehört auch das Rahmenprogramm: Nach der Premiere des Stücks am Mittwochabend findet vor und nach der zweiten Aufführung am Freitag das «Walking In The Dark» statt, wo Interessierte mit Aktivistinnen und Aktivisten für psychische Gesundheit bei einem kurzen Spaziergang unkompliziert in Kontakt kommen und Fragen stellen können. Koordiniert wird es von Regisseurin Sarah Gärtner und Moderator Robin Rehmann.

Letzterer legt auch als DJ auf in der anschliessenden «Party in the Dark» in der Bar im Stall. Abgerundet wird das Programm am Samstag von einer Netzwerkveranstaltung der Organisation Pro Mente Sana in der «Tuchlaube».

Theater «Dancing In The Dark», 27., 29., 30. April und 1. Mai, 20 Uhr, in der Alten Reithalle in Aarau. www.buehne-aarau.ch/programm/dancing-in-the-dark