Skurrile Gerichtsverhandlung: Frau blockiert Busse mit ihrem Auto

Aarau Showdown im Scheibenschachen, oder: Wie ein Drama dürrenmatt'schen Ausmasses das Bezirksgericht beschäftigt Eine Begegnung zwischen einem Linienbus und einem Auto auf einer Aarauer Quartierstrasse endet mit drei verspäteten Bussen und einer Gerichtsverhandlung. Die Geschichte einer unnötigen Eskalation. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Im Bereich dieser Kreuzung hat sich der Vorfall zugetragen. Bloss war es damals Winter, es lagen Schnee und Eis auf dem Trottoir. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Gerichtspräsidentin Karin Von der Weid kann es kaum fassen: «Wieso konnten Sie das Problem nicht lösen wie zwei Erwachsene? Jetzt muss ich das mit einem Urteil beenden», sagt sie zur Beschuldigten. «Das tut mir leid für Sie», antwortete diese. Wahrlich: Das Schauspiel, das sich vor dem Bezirksgericht Aarau zuträgt, hätte Dürrenmatt gefallen. In der Hauptrolle: Josephine (Name geändert), die Beschuldigte, dabei «völlig sicher, dass ich keine Fehler gemacht habe». Die Maske trägt die 70-Jährige trotz Ermahnung der Gerichtspräsidentin stets auf Halbmast. Ihr Sohn, der sie begleitet, müsste eigentlich still sein wie für Zuschauer am Gericht üblich, redet aber ständig rein, will helfen. Einen Anwalt hat das Duo nicht dabei.

Josephine, bis dato ein juristisch unbeschriebenes Blatt, hat ihren Strafbefehl angefochten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor: «Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen», «Hinderung einer Amtshandlung», «Nicht Beachten polizeilicher Weisung», «Missachten der Vorschrift über das Kreuzen auf schmalen Strassen» und «Halten im Engpass oder neben Hindernis auf Fahrbahn». Macht eine Geldstrafe von 1800 Franken bedingt, eine Busse von 700 Franken und 800 Franken Strafbefehlsgebühr.

Nachdem Diskutieren nichts brachte, musste die Polizei helfen

Der Vorfall, um den es geht, liegt fast genau ein Jahr zurück. Auch einige Tage nach den grossen Schneefällen lagen noch gehörige «Schneemadli» auf den Trottoirs. Auch im Aarauer Scheibenschachen. Dort war Josephine mit dem Auto unterwegs. An einer Quartierkreuzung kam ihr Bus 4 aus Richtung Biberstein entgegen. Kreuzen war nicht möglich, das sah auch Josephine so. Sie hielt an, setzte zurück.

Die Busfahrerin fuhr aber nicht weiter. Vor Gericht, wo sie als Zeugin geladen ist, schildert sie, der Platz zum Kreuzen habe immer noch nicht ausgereicht. Aufgrund der eisigen Schneemadli («rutschig») sowie den herabhängenden Ästen eines Baumes («Gefahr für den Seitenspiegel»), habe sie nicht weiter ausweichen können: «Wenn ich einen Schaden am Bus verursache, kostet mich das meine Prämie.» Josephine habe aber «partout» keinen halben Meter weiter zurücksetzen wollen. «Auch nicht, als meine Fahrgäste ausgestiegen sind, um mit ihr zu diskutieren.» Sie selber, «etwas hilflos», habe schliesslich die Polizei gerufen. Bis diese da war und Josephine zum Wegfahren bewegen konnte, waren 25 Minuten vergangen. Sarahs Bus sowie zwei weitere hatten dadurch Verspätung.

«Widerspenstig habe ich nicht getan»

Josephine ihrerseits schildert vor Gericht, zwar sei die Chauffeuse nicht weitergefahren und habe gestikuliert (sie demonstriert beim Erzählen eine wegwischende Bewegung), aber sie habe gar nicht gewusst, wieso. Aus ihrer Sicht reichte nun der Platz zum Kreuzen, «zwischen den Toren in der Altstadt kommt sie mit dem Bus ja auch durch». Und weiter: «Ein Passagier ist ausgestiegen und kam zu mir. Er müsse dringend an den Bahnhof. Ich habe sogar angeboten, ihn zu fahren.» Und als die Busfahrerin ihr dann gesagt habe, dass sie die Polizei rufe, «da dachte ich super, dann muss ich es nicht tun».

Sie sei davon ausgegangen, dass die Polizei der Fahrerin beim Manövrieren helfen solle. Deshalb sei sie auch «ganz erstaunt» gewesen, als die Polizei von ihr Ausweis und Fahrzeugpapiere verlangte, und habe zurückgefragt weshalb. «Widerspenstig habe ich nicht getan», aber sie fand es «fast ein bisschen unverschämt», dass der Polizist den Ausweis auf Fälschung überprüfte. Und als er fragte, ob sie jetzt selber zurückfahre oder ob er es tun müsse, da habe sie es «mit der Angst bekommen» («Nötigung»!, ruft der Sohn da vom Zuschauerstuhl).

Sie könne nicht verstehen, so die Gerichtspräsidentin, wie Josephine die Situation und die Gestik der Chauffeuse nicht verstanden haben wolle, und warum sie 25 Minuten lang in diesem Konflikt nicht nachgegeben habe. «Wieso sind Sie nicht einfach die paar Zentimeter weiter rückwärts gefahren, ob es Ihnen nun nötig erschien oder nicht?» Josephine bleibt dabei: «Ich habe keinen Konflikt gesehen.»

Für die Gerichtspräsidentin ist klar: Josephine ist schuldig. Diese reagierte auf das (noch nichts rechtskräftige) Urteil aufgebracht. Es war ihr kein Trost, dass Von der Weid die bedingte Geldstrafe auf 1200 und die Busse auf 400 Franken senkte. «Ich bin jetzt eine Straftäterin, richtig?», fragte sie. - «Genau», so die Gerichtspräsidentin trocken.

