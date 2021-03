Aarau Showdown bei der SP: Zwei wollen Stadtratskandidat werden Am 25. März nominiert die SP den Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Siegenthaler. Wer kann besser mobilisieren? Silvia Dell'Aquila oder Oliver Bachmann. Urs Helbling 01.03.2021, 08.50 Uhr

Im zweiten Wahlgang kommt es zum Showdown zwischen Silvia Dell’Aqulia (44) und Oliver Bachmann (42). zVg

Zwei Alpha-Tiere der Aarauer Genossen würden gerne in den Stadtrat. Als Nachfolger des im Herbst nicht mehr antretenden Daniel Siegenthaler. An der Generalversammlung vom 25. März wird die SP der Stadt Aarau entscheiden, mit wem sie in den Wahlkampf zieht.