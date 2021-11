Sekundenschlaf oder Diabetes? Prozess nach Unfall auf Staffelegg

Aarau Sekundenschlaf oder Diabetes? Nach Unfall auf der Staffelegg stand der Verursacher vor Gericht Ein 29-Jähriger baute auf der Staffelegg einen Unfall mit mehreren zehntausend Franken Sachschaden. Der Polizei sagte er, er sei übermüdet. Vor Gericht machte er dann sein Diabetes für den Unfall verantwortlich – und kam damit durch. Zara Zatti Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier kam das Auto des Beschuldigten zum Stehen. Kapo Aargau

Der Unfall im Februar 2021 verursachte einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Ein damals 29-jähriger Schweizer fuhr von Möhlin über die Staffelegg nach Aarau. Dort lenkte er plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte in zwei Autos. Durch den Aufprall verlor das Auto des Verursachers ein Rad, welches in ein weiteres Fahrzeug schlitterte. Ohne Rad fuhr der 29-Jährige noch etwa 650 Meter weiter, bis es nicht mehr ging. Dann fuhr er an den Strassenrand. Laut Polizeimeldung von damals sei es zum Unfall gekommen, weil der Lenker eingenickt war.

Letzte Woche stand der Lenker vor dem Bezirksgericht Aarau. Von der Staatsanwaltschaft wurde er wegen vier Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angeklagt, unter anderem wegen Fahren in übermüdetem Zustand.



Neue Version vor Gericht

Dass der Beschuldigte eingeschlafen war, dafür gab es zwei Anhaltspunkte: So sagte der Fahrer bei der Polizei selbst aus, er habe in dieser Nacht nur zwei bis drei Stunden geschlafen und sei übermüdet gewesen. Zudem sagte der Lenker eines beschädigten Wagens, der als Zeuge vor Gericht erschien: «Als der Wagen vor mir stand, sah ich, dass sein Kopf zur Seite gesenkt war und er die Augen zu hatte.»

Der Beschuldigte präsentierte vor dem Gericht eine neue Version der Geschehnisse. Dass er übermüdet gewesen sei, stimme nicht: «Ich bin seit dem zwölften Lebensjahr Diabetiker. Als der Unfall geschah, war ich unterzuckert.» An diesen könne er sich nicht mehr erinnern, die Weiterfahrt sei vernebelt. «Ich wusste nicht, was passiert war, ich sah nur, dass das Auto Schrott war.»

Schon einmal stand der Beschuldigte mit dem Auto mitten auf einem Feld

Wegen seines Diabetes hatte der Beschuldigte in der Vergangenheit schon zweimal einen Unfall verursacht. Einmal stand er in Baselland mitten in einem Feld. In beiden Fällen wurde er verurteilt. Früher habe er seine Krankheit nicht ernst genommen und den Blutzuckerspiegel nicht gemessen. Heute erledige er das pflichtbewusst und habe auch am Unfalltag vor dem Einsteigen den Zucker gemessen. Dieser sei in Ordnung gewesen. «Das Messen ist ein Schutz, aber keine hundertprozentige Sicherheit», erklärte er dem Gericht.

Die Polizei habe er angelogen, weil er befürchtet habe, wenn wieder der Zucker schuld sei, würde man ihm den Führerausweis entziehen. Sein Verteidiger sagte: «Er hat alles gemacht, um den Zucker in den Griff zu bekommen, er hat den Unfall nicht in Kauf genommen.» Sein Mandant sei zum Unfallzeitpunkt weder urteils- noch schuldfähig gewesen. Er fordere einen Freispruch.

Das Gericht folgte dem Antrag des Verteidigers und sprach den Beschuldigten frei. Zwar gebe es durchaus Anzeichen für eine Übermüdung, diese würden aber – in dubio pro reo – nicht für eine Verurteilung reichen. Zahlen muss der Schweizer aber die Gerichtskosten von 1110 Franken. «Gerade auch, weil sie am Anfang etwas anderes erzählt haben», sagte Gerichtspräsidentin Bettina Keller.