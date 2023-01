Aarau «Second Fish» taucht wieder auf – diesmal in den Räumen der AKB Am Samstag eröffnen Jana von Wyl und Kelly Reck ihren Secondhand-Shop ein zweites Mal, diesmal in den Räumen der Aargauischen Kantonalbank. Die prominente Lage sei ein wichtiges Zeichen, sagen die beiden. Katja Schlegel 27.01.2023, 17.10 Uhr

Jana von Wyl (links) und Kelly Reck eröffnen ihren Secondhand-Shop «Second Fish» nach 2021 nun zum zweiten Mal, diesmal im AKB Lab an der Bahnhofstrasse Aarau. Katja Schlegel

Am Samstag öffnet an bester Lage ein Secondhand-Shop zum zweiten Mal seine Türen, diesmal an der Bahnhofstrasse, beim Hauptsitz der Aargauischen Kantonalbank: «Second Fish». Unter dem Titel «AKB Lab» fördert die Bank innovative Unternehmen, die sich in den AKB-Räumen für kurze Zeit der Öffentlichkeit präsentieren können.