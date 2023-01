Aarau Erste Erkenntnisse zum Fall Zelgli mit schweren Mobbing-Fällen liegen vor – Schule will weitere Untersuchungen Die schweren Vorwürfe im Umfeld einer Klasse an der Bez Zelgli haben viele Eltern und Mitschüler erschüttert. Der Kreisschulrat hat Aufklärung gefordert. Erste Ergebnisse liegen nun vor. Sie zeigen unter anderem Verbesserungsbedarf im Bereich der Kommunikation. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 27.01.2023, 14.36 Uhr

Das Schulhaus der Bezirksschule Zelgli. Bild: Nadja Rohner

Ende Oktober machte die AZ publik, was sich ein Jahr zuvor an der Kreisschule Aarau-Buchs zugetragen hatte: An der Bezirksschule im Aarauer Zelgli, wo alle Bezler aus Buchs, Aarau, Biberstein, Erlinsbach und Küttigen zur Schule gehen, war es im Umfeld einer Klasse ab September 2021 und bis mindestens in den Frühling 2022 hinein zu massivem Mobbing gekommen. Betroffene berichteten der AZ von Schutzgelderpressungen, von impliziten und expliziten Drohungen, gar von Körperverletzungen. Personen aus dem Umfeld der Klasse schilderten eine «Stimmung der Angst».

Der Schulvorstand, erst seit kurzem im Amt, reagierte nach dem Artikel rasch: Zusammen mit der kantonalen Schulaufsicht hat er eine externe Schulevaluation fürs Zelgli anberaumt, eine «ausserordentliche Qualitätskontrolle». Es ist die schärfste Massnahme, die ihm zur Verfügung steht. Unter anderem werden dabei Eltern und Schüler befragt; per standardisiertem Fragebogen, aber auch punktuell in Einzelgesprächen.

Der Kreisschulrat hatte mittels dringlichem Postulat ebenfalls eine Aufklärung gefordert. Aus den Voten an der Schulparlamentssitzung ging hervor, dass es auch an anderen Schulstandorten der KSAB zu Mobbing-Fällen gekommen war, die das tolerierbare Ausmass jugendlicher Dummheiten überschreiten. Und es kam auch mehrfach zum Ausdruck, dass die Schule bei der Art und Weise, wie sie auf solche Fälle reagiert, Verbesserungsbedarf hat.

Der Schulvorstand legt nun im Rahmen dieses Postulats, das von Nicole Burger (SVP, Aarau) stammte, einen Zwischenbericht vor. Das Büro Eichenberger aus Villnachern war beauftragt worden, einen «Bericht zur Abklärung der Vorkommnisse an der Bezirksschule Zelgli zur Verhältnismässigkeit der Interventionen und zur Beantwortung des Postulats» zu erstellen. Phase eins ist nun abgeschlossen.

«Der dem Schulvorstand vorliegende vorläufige Zwischenbericht des Büros Eichenberger betrachtet die Vorkommnisse und Interventionen an der Bezirksschule Zelgli nach Zeitperioden unterteilt», schreibt der Schulvorstand. Demnach wurde «den Vorkommnissen unter Beizug von externer Expertise situativ begegnet». Die Interventionen seien «unter Berücksichtigung von regulatorischen Rahmenbedingungen» erfolgt und die getroffenen pädagogischen Massnahmen haben, so der Bericht, zur Besserung der Situationen beigetragen.

«Gegenstand weiterer Abklärungen ist die Aktualität der vorhandenen Interventionsmöglichkeiten der KSAB», schreibt der Schulvorstand. Und klar ist auch: «Bereits jetzt zeichnet sich Verbesserungspotenzial im Thema Kommunikation ab.»

Der Schulvorstand schlägt dem Kreisschulrat nun vor, den Zwischenbericht in einer zweiten Phase zu vertiefen, «um diesen ersten Anregungen aus dem Zwischenbericht gerecht zu werden». Der spätere Schlussbericht «soll die Vorkommnisse individuell aufarbeiten, konkrete Verbesserungsmöglichkeiten im Umgang der KSAB mit künftigen Vorkommnissen aufzeigen und zudem weitere Schwerpunkte wie zum Beispiel das Thema Kommunikation behandeln».

Diese zweite Phase kostet gemäss Offerte des Büros Eichenberger 30'000 Franken. Der Schulvorstand bittet darum, dies in Form eines Verpflichtungskredits zu genehmigen: «Dem Schulvorstand war von Anfang an sehr an einer sorgfältigen Aufarbeitung der Vorgänge an der Bezirksschule Zelgli und ihrer Eskalation auf alle Instanzen der KSAB gelegen.» Ziele des Berichts seien erstens eine Aufarbeitung, Abklärung und Versachlichung der Vorkommnisse. Zweitens das Sicherstellen, dass sich die Bezirksschule Zelgli und die KSAB auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Drittens sollen Empfehlungen zum verbesserten Umgang mit schwierigen Situationen an der Kreisschule abgegeben werden. Und: Es geht auch darum, das Vertrauen in die Schule wieder zu stärken.

