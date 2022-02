Aarau Schüler (12) tödlich verunglückt auf Zebrastreifen – Verlegung ist schon lange geplant Der 12-jährige Bub, der in Aarau auf dem Schulweg beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst wurde, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Situation vor Ort ist für Fussgänger anspruchsvoll. Doch das Problem ist schon lange erkannt: Der Zebrastreifen soll verlegt werden. Katja Schlegel und Zara Zatti Jetzt kommentieren 17.02.2022, 17.46 Uhr

Der Bub, der am Dienstag auf dem Fussgängerstreifen bei der Haltestelle Binzenhof in Aarau von einem Auto erfasst wurde, ist an den Verletzungen gestorben. Bild: Katja Schlegel

Am Boden stehen weisse Kerzen, daneben liegen Blumen. Eine Frau, die aus der WSB steigt, hält kurz inne, Autofahrer bremsen beim Vorbeifahren ab, lugen aus dem Fenster. Sie bewegt alle, diese furchtbare Nachricht, die am Donnerstag die Runde gemacht hat. Der 12-jährige Bub, der hier am regnerischen Dienstagmorgen kurz nach 7.15 Uhr auf dem Schulweg beim Überqueren der Entfelderstrasse von einem Auto erfasst wurde, ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

«Wir sind sehr betroffen von dieser traurigen Nachricht», sagt Philip Wernli, Leiter Schule der Kreisschule Aarau-Buchs. Die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler des Gönhard-Schulhauses seien am Donnerstagmorgen informiert worden.

«Die Klasse des verstorbenen Buben wird in der Trauerarbeit vom Schulsozialdienst der KSAB begleitet», so Wernli weiter. Zudem habe die Schulleitung zusammen mit dem Schulsozialdienst verschiedene Angebote vorbereitet, welche die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler bei Bedarf in Anspruch nehmen können, um die traurige Nachricht zu bewältigen und zu verarbeiten.

Für Fussgänger ist die Situation anspruchsvoll

Wie oft bei solch schlimmen Unfällen werden schnell Stimmen laut, die fragen, ob es nicht zu vermeiden gewesen wäre. Die Situation: Der Fussgängerstreifen führt über die Entfelderstrasse via Gleise zur WSB-Haltestelle Binzenhof. Der Bahnübergang ist nicht gesichert, es gibt keine Ampelanlage.

Hier wurde der Junge vom Auto erfasst und schwer verletzt. Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Entfelderstrasse ist eine von Aaraus meistbefahrenen Strassen. Während der Verkehr stadteinwärts regelmässig stockt, wird stadtauswärts recht zügig gefahren. Queren lassen sich Strasse und Trassee nebst der Haltestelle Binzenhof auch rund 300 Meter stadteinwärts mittels Unterführung in die Hallwylstrasse oder rund 150 Meter stadtauswärts bei der Binzenhofkreuzung (mit Ampel und Schranke beim Bahnübergang).

Wer als Fussgänger am betroffenen Zebrastreifen steht, wartet lange, bis ein Auto hält, auch am helllichten Tag und bei wenig Verkehr. Und wer über die Strasse geht, muss nicht nur auf den motorisierten Verkehr achten, sondern auch auf die WSB. Eine anspruchsvolle Situation. Aber Philip Wernli von der KSAB sagt auch: «Der Fussgängerübergang bei der Haltestelle Binzenhof war in den letzten Jahren kein Thema, das an die Schule herangetragen wurde.»

Polizei kennt Ort nicht als Unfallschwerpunkt

Laut Angaben der Kantonspolizei war der Bub von der Haltestelle her auf den Fussgängerstreifen getreten, nachdem die Zugskomposition in Richtung Aarau angerollt war. Ein vom Stadtzentrum heranfahrendes Auto erfasste ihn, er wurde mehrere Meter weit geschleudert. Laut Bernhard Graser, Mediensprecher der Kapo, ist besagte Stelle bei der Polizei nicht als spezifischer Unfallschwerpunkt bekannt.

«Der Unfall ist sehr tragisch, hätte aber wohl genauso auch an einem anderen Ort mit ähnlichen Voraussetzungen passieren können.»

Erfahrungsgemäss bestehe bei schlechtem Wetter ein erhöhtes Risiko für Fussgängerunfälle. «Umso wichtiger ist es am Steuer eines Autos, die volle Konzentration der Strasse zu widmen und die Geschwindigkeit anzupassen.» Gleichzeitig appelliert Graser an die Fussgänger, die Fahrbahn erst zu betreten, wenn klar ist, dass man gesehen worden ist.

Fussgängerstreifen wird verschoben und gesichert

Die Situation wird sich ändern: Die Aargau Verkehr AG, kurz AVA, will die Haltestelle Binzenhof behindertengerecht umbauen und die Perrons verlängern. Im Rahmen dieser Arbeiten soll der Fussgängerstreifen auf der Entfelderstrasse (Kantonsstrasse) rund 70 Meter stadteinwärts verschoben werden und mit ihm auch der Bahnübergang. Geplant ist neu ein mit Schranken gesicherter Übergang.

Zudem soll es nicht nur strassenmittig, sondern auch zwischen Trassee und Strassenrand eine Fussgängerinsel geben, damit nicht in einem Zug Trassee und Strasse gequert werden müssen. Der Start der Bauarbeiten – eine Zusammenarbeit von AVA und Kanton als Eigentümerin der Strasse – wären auf kommenden April geplant gewesen, noch wartet die AVA aber auf Genehmigungen vom Bundesamt für Verkehr. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt verweist für eine Stellungnahme an die AVA.

«Wir sind ob dieses schrecklichen Vorfalls zutiefst bestürzt», sagt Michael Briner, Mediensprecher der AVA. Dass eine Entschärfung der Situation zwar aufgegleist ist, nun aber für den Buben zu spät komme, sei schlimm. «Es zeigt sich leider immer wieder, dass solche Prozesse immer sehr lange dauern», so Briner.

«Zwischen dem Beschluss, etwas zu verbessern, und der tatsächlichen Verbesserung verstreicht oftmals viel zu viel Zeit, das zeigt dieser Fall besonders tragisch.» Zeit, auf die Bauherren meist nur sehr begrenzt Einfluss haben, sei es wegen Bewilligungsverfahren oder Abklärungen bei Gemeinden oder dem Kanton. Mutmassungen im Konjunktiv – was wäre, wenn das Projekt stärker vorangetrieben worden wäre – verwehrt sich Briner deshalb auch in aller Deutlichkeit. «Solche Mutmassungen sind gefährlich und helfen niemandem. Wir arbeiten unter Hochdruck an unseren Projekten zur Sicherung der Anlagen.»

«Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache sind nach wie vor im Gange», schreibt die Kantonspolizei nun in ihrer gestrigen Mitteilung. Dem 50-jährigen Autofahrer wurde der Führerausweis noch vor Ort abgenommen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau führt eine Strafuntersuchung.

Ein Anwohner berichtet, wie die Rettungsaktion nach dem Unfall ablief. Bild: ArgoviaToday/Severin Mayer (15.2.2022)

