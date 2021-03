Aarau Schlägerei am Bahnhof: Polizei muss ein halbes Dutzend alkoholisierte Personen trennen Am Mittwochabend wurde die Polizei zum Bahnhof Aarau gerufen, weil ein Streit zwischen verschiedenen Personen entbrannt war. Trotz aufgeheizter Stimmung wurde niemand verletzt. 11.03.2021, 10.42 Uhr

Am Bahnhof Aarau gerieten etwa ein halbes Dutzend Personen in Streit, die Polizei musste eingreiffen. (Symbolbild/Archiv) Michael Küng

(kob) Auseinandersetzungen am Bahnhof Aarau erforderte das Eingreiffen mehrere Polizeipatrouillen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Während die Stadtpolizei Aarau nach einer Streitigkeit um 20.30 Uhr bereits vor Ort war, entbrannte 20 Minuten später in der Nähe eine Schlägerei mit etlichen Beteiligten.