Grosser Umbau am Bahnhof Aarau

Am Dienstag hat Orell Füssli bekannt gegeben, am Bahnhof Aarau eine dritte Filiale zu eröffnen. Jetzt zeigt ein Baugesuch, wie grundlegend die Veränderungen am Bahnhofplatz ausfallen.

Katja Schlegel, Nadja Rohner Jetzt kommentieren 13.10.2022, 17.08 Uhr