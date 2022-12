Aarau Samariterverein Aarau West sucht dringend neue Mitglieder: «Was man mitbringen muss, ist Zeit» Bei einem Kratzer am Bein und beim Herzstillstand: Die Samariterinnen und Samariter sind zur Stelle. Sanitätsdienste leisten können sie aber nur, wenn sie genügend Mitglieder haben. Eva Wanner Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Auch Geselligkeit ist im Verein wichtig. zvg

Die Eishockeyspieler sind fokussiert auf den Puck. Die Schwinger zeigen auf dem Sägemehl ihren vielgeübten Hoselupf. Mädchen und Jungen in Weiss flanieren mit strahlenden Gesichtern durch Aarau und winken den Maienzug-Zuschauern. All das spielt sich im Vordergrund ab und erfreut Hunderte, Tausende. Und bei all dem im Hintergrund stehen Menschen in leuchtendem Gelb: die Mitglieder des Samaritervereins Aarau West.

Roland Lütolf, Präsident Samariterverein Aarau West. zvg

Seit zwölf Jahren besteht der Verein mit dem Einzugsgebiet Aarau, Aarau-Rohr, Biberstein, Buchs, beide Erlinsbach, Küttigen, Rombach sowie Suhr.. Ein sehr grosses Gebiet, sowohl was die Einwohnerzahl als auch die Anzahl Anlässe angeht. «Wir leisten dieses Jahr an 80 Veranstaltungen Sanitätsdienste, das sind an die 1500 Stunden», sagt Vereinspräsident Roland Lütolf.

In keinem Verhältnis dazu steht die Anzahl Aktivmitglieder: 45. «Mindestens fünf unserer Mitglieder haben bereits über 100 Stunden in diesem Jahr geleistet», sagt Lütolf. Ziel wären 20 bis 30 Stunden pro Mitglied – aber dafür bräuchte es eben mehr Freiwillige, die in den Verein eintreten.

Gehässig auf Werbung reagiert

Es sei jedoch schwierig, neue Samariterinnen und Samariter zu gewinnen, sagt Lütolf. Der Verein versuchte schon einiges, zeigte sich etwa an Märkten oder Gewerbeschauen. Kürzlich ging ein Brief an alle Haushaltungen mit der Bitte um einen finanziellen Beitrag – oder gleich einen zeitlichen, nämlich, indem man in den Verein eintritt. Das Echo war unter den Erwartungen. «Wir haben sogar einzelne gehässige Rückmeldungen erhalten mit Vorwürfen, dass wir so die ‹Keine Werbung›-Aufkleber umgehen wollen», sagt der Vereinspräsident. Und es kommt noch dicker: «Einige der Briefe waren nicht frankiert, so dass wir das Porto übernehmen müssen.»

Eine unverständliche Reaktion, die sich an Menschen richtet, die ihre Freizeit hergeben, um anderen Menschen helfen zu können. Zwölf Mal im Jahr, an den Monatsübungen, trainieren die Samariterinnen und Samariter ihr Wissen in Erster Hilfe. Einen der vielen Sanitätsdienste zu leisten, ist freiwillig. Lütolf betont: «Wir sind keine Rettungssanitäter. Wir müssen und wollen gewisse Standards erreichen, agieren aber auf Laienstufe.»

Den Mitgliederschwund erklärt sich Lütolf mit zwei Faktoren. Einmal die gesellschaftliche Entwicklung, die viele Vereine spüren. Sich für etwas verbindend zu verpflichten, sei nicht mehr gefragt. «Zweitens haben wir die Coronapandemie stark gespürt.» Weil keine Veranstaltungen und nicht mehr viele Übungen stattfanden, hätten viele entdeckt, «dass es zu Hause auf dem Sofa und ohne Vereinsverpflichtungen gemütlich ist». Und sie traten aus dem Verein aus.

Wissen und Können für den Alltag

Dabei sei das Samariterwesen ein Hobby, dass jeder und jede ausüben könne. Es braucht keine Grundkenntnisse, sagt Lütolf. «Was man mitbringen muss, ist Zeit». Das Handwerk erlernt man im Verein. Ein wenig Nervenstärke schadet nichts, kann man doch auch mit stark blutenden Wunden und anderen schwereren Verletzungen konfrontiert werden. Das sei aber die grosse Ausnahme und eine Frage der Erfahrung. Und bei allen Situationen hat man links und rechts Gleichgesinnte, die einem stützen.

Im Samariterverein wird Erste Hilfe aller Art geübt. zvg

Statt einmal alle zwei Jahre oder gar nur einmal im Leben zu üben, wie man erstversorgt, tue man das im Samariterverein regelmässig. «Wir leisten Erste Hilfe, egal ob beim ‹Chräbel› oder bei einem Fall für die Ambulanz.» Etwa kürzlich, als ein Nothilfekurs an einer Schule durchgeführt wurde. Nach dem ersten Teil am Morgen gingen die Jugendlichen in die Mittagspause. «Als sie wiederkamen, waren sie ganz aufgeregt und erzählten, sie hätten eben einem Mädchen helfen können, das auf dem Velo von einem Auto angefahren worden war», erzählt Lütolf.

Und eines ist ihm noch ganz wichtig zu betonen: «Die Samaritervereine haben immer noch das Image von Menschen in weissen Kitteln mit der Lismete im Schoss. Das sind sie schon lange nicht mehr.» Nein, sie tragen leuchtendes Gelb und haben keine Lismi-Nadeln, sondern Defibrillator, Verband und Beatmungsmaske in der Hand.

