Run auf FCA-Tickets: Lange Gesichter bei Teenies ohne Kreditkarte

Aarau Run auf FCA-Tickets: Lange Gesichter bei Teenagern ohne eigene Kreditkarte Das Brügglifeld ist restlos ausverkauft. Auf der Vorverkaufsstelle «Aarau Info» sorgt das für grosse Enttäuschung, insbesondere bei jungen Fans. Derweil treibt der private Handel auf Ricardo & Co. absurde Blüten. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 17.05.2022, 11.43 Uhr

Erstmals seit drei Jahren ist das Brügglifeld wieder ausverkauft. Printscreen / Aargauer Zeitung

Wer Tickets für das FCA-Spiel vom Samstag hat, kann sich glücklich schätzen. Die Nachfrage ist gewaltig. Am Sonntag wurde der Verkauf gestoppt, ein am Montagmittag aufgeschaltetes Restkontingent war innert zehn Minuten ausverkauft. Auf den Sozialen Medien suchen Fans verzweifelt nach Möglichkeiten, doch noch an ein Ticket zu kommen.

Am Schalter von Aarau Info, einer der vier Vorverkaufsstellen von Ticketcorner, läuft es bereits seit Samstag rund. Doch konnten am Samstag noch Tickets gekauft werden, gingen die Fans am Montag leer aus. Das Brügglifeld mit seinen 8000 Plätzen ist restlos ausverkauft. «Wir hatten am Montag im Zwei-Minuten-Takt Kundinnen und Kunden hier stehen, die gerne ein Ticket gekauft hätten, und das Telefon hat quasi ununterbrochen geschellt», sagt Danièle Turkier, Geschäftsführerin von Aarau Standortmarketing, das «Aarau Info» betreibt.

Auffällig: Es waren vor allem Teenager und junge Erwachsene, die am Schalter standen. «Ohne Kreditkarte war es nicht möglich, am Samstagabend oder am Sonntag online ein Ticket zu kaufen», sagt Turkier. Aber auch «Aarau Info» kann nicht helfen; anders als bei anderen Spielen verkaufte auch das Tourismusbüro diesmal ausschliesslich online über Ticketcorner. Entsprechend enttäuscht seien die Fans wieder abgezogen. Der Run beschränkt sich bei« Aarau Info» aber klar auf Tickets. Kaum gefragt sind derweil Fan-Artikel, also Shirts, Schals oder Fahnen.

Stehplatz-Tickets für 155.- statt 21.90

Derweil verdienen sich ein paar Private beim Wiederverkauf von FCA-Tickets eine goldene Nase: Auf dem Online-Ticketportal «Viagogo» wurden Stehplatz-Tickets für über 100 Franken angeboten. Regulär kostet das Ticket 21.90 Franken. Auf der Auktionsplattform Ricardo wurden derweil am Dienstagmorgen über 250 Franken für zwei Tickets geboten, für ein einzelnes Ticket gar 155 Franken. Bei einem Sofortkauf müssten Interessierte für zwei Stehplatztickets 250 Franken zahlen, für zwei Sitzplätze gar 300 Franken.

