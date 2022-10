Aarau Rüeblimärt-Vorstand ist «schlicht überwältigt» vom Echo und verrät, dass bald eine Überraschung in die Stadt kommt Die Reaktionen auf die Neuorganisation seien sehr positiv, berichten die neuen Veranstalter des Aarauer Traditionsanlasses vom 2. November. Nadja Rohner 14.10.2022, 18.59 Uhr

Ein Teil des Vorstands des Vereins Rüeblimärt Aarau. Maria Kuhn, Marc Jaisli, Danièle Turkier, Ursula Keller, Christoph Urech (v.l.) Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Sie höre, sehe und träume nur noch Rüebli, in allen Farben, sagt Ursula Keller lachend. Sie ist Co-Präsidentin des neuen Vereins Rüeblimärt Aarau. Wir erinnern uns: Der Verein wurde im Schnellzugtempo gegründet, nachdem die bisherigen Organisatoren des Rüeblimärts die Ausgabe 2022 abgesagt hatten (AZ berichtete). Und der Einsatz lohnt sich: «Es sind jetzt rund 100 Ausstellende – es gab nochmals einen rechten Rutsch», freut sich Keller. «Angemeldet hatten sich über 120, wir haben nach unseren selbst auferlegten Kriterien Regionalität, Eigenproduktion und Direktvermarktung selektiert und Ausstellenden eine Absage erteilt, welche nicht diesen Kriterien entsprochen haben.»

Eine grosse Überraschung gibt es schon bald

Das Echo im Gewerbe der Stadt und auch bei den angefragten Partnern und Sponsoren sei derart positiv, dass der Vereinsvorstand schlicht überwältigt sei, teilt der Verein ausserdem mit. Ein Sponsor fällt auf dem neuen Flyer besonders ins Auge: die Herzog Holz AG aus Menziken. Darauf angesprochen, sagt Ursula Keller: «Das hat mit einer Überraschung zu tun, von der wir bislang noch nichts erzählen wollten.» Sie verrät nun, dass der Verein von der Menziker Firma einen Schriftzug aus Holz hat produzieren lassen, ähnlich dem «AARAU»-Schriftzug, der am Eidgenössischen Turnfest 2019 zum Kult geworden war und aktuell im Schachen steht.

Der AARAU-Schriftzug des Eidgenössischen Turnfests 2019 wurde für den Sommer 2021 am Philosophenweg montiert. Nadja Rohner

Der neue Rüeblimärt-Schriftzug soll am Markt selber aufgestellt werden. «Er wird jedoch vielleicht schon in den nächsten Tagen in Aarau sichtbar sein», deutet Ursula Keller geheimnisvoll an.

Fokus auf Verschwendung von Lebensmitteln

Der Verein Rüeblimärt Aarau hat diese Woche ausserdem mitgeteilt, dass er einen Fokus auf das Problem Foodwaste, also Lebensmittelverschwendung, setzen will. «Der Schweizerische Bauernverband hat am Rüeblimärt einen Stand, den er mit weiteren Partnern führt», sagt Ursula Keller. «Dort präsentieren sie erstklassige Rüebli und Äpfel 2. Klasse, welche es nicht ins Regal der Grossverteiler geschafft haben, und zeigen so auf, dass die Direktvermarktung eine gute Alternative ist zum Grossverteiler.»

Rüebli sind auch unperfekt einfach perfekt. Sandra Ardizzone / AAR

Auf dem Weg vom Feld auf den Teller gehe weltweit mehr als ein Drittel aller Lebensmittel verloren, heisst es in einer Mitteilung des Vereins. «Das entspricht in der Schweiz jährlich etwa 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel. Dabei wird nicht nur das Essen selbst verschwendet, sondern auch die Ressourcen – etwa für Anbau, Produktion, Verarbeitung oder Transport –, die dafür eingesetzt wurden.» Der Verein betont, dass Schweizer Bauernfamilien mit viel Leidenschaft Lebensmittel für die Bevölkerung produzieren. «Sie bearbeiten die Böden, bauen Kulturen an, pflegen diese von der Saat bis zur Ernte und sorgen für ihre Nutztiere. Verluste versuchen sie zu vermeiden.»

Wo, wenn nicht am Rüeblimärt, sieht man, was aus dem Gemüse alles hergestellt werden kann. Sandra Ardizzone / AAR

Einige Bauernfamilien verarbeiten die Rohstoffe – «und gerade nicht perfekte Lebensmittel», betont der Verein – auch selbst zu Sirup, Konfitüren und weiteren Produkten. «Auf diesen zwei Kanälen finden auch krumme Rüebli oder Äpfel mit oberflächlichen Flecken Absatz, entweder frisch oder verarbeitet. Der Direktverkauf hilft somit, Lebensmittelverschwendung auf Stufe Landwirtschaft zu reduzieren.»

Der Rüeblimärt Aarau findet am 2. November in der Innenstadt/Altstadt statt.