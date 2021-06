Zimmerbrand verwüstet Wohnung in Aarau Rohr

Die Feuerwehr rückte am Sonntag an einen Brand nach Aarau Rohr aus. In einer Wohnung an der Hauptstrasse kam es zu einem Brandausbruch. Personen wurden dabei keine verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

20.06.2021, 15.51 Uhr