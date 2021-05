Aarau Rohr Glückliches Ende nach schwerem Start: Vier Kaninchen wurden entsorgt und haben jetzt ein neues Zuhause Vier Kaninchen, die einst vor der Tierauffangstation in Aarau Rohr deponiert wurden, haben ein neues Zuhause gefunden. Christoph Jaberg kümmert sich trotz Tierhaarallergie um die Rasselbande. 29.05.2021, 21.24 Uhr

Happy End: Vier kleine Hasen wurden entsorgt – nun haben sie ein neues Zuhause TeleM1

«Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Hasen-Fan werde», sagt Christoph Jaberg. «Sie sind nach der Arbeit meine Psychotherapeuten, ich habe sie wirklich sehr gerne und sie haben es gut bei uns.» Das war nicht immer so: Im Winter 2019 wurden die vier Kaninchen-Damen, die jetzt bei Jaberg wohnen, vor der Tierauffangstation in Aarau Rohr deponiert.