Aarau Rohr: Einwohnerrat darf «Winkel» weiter planen

Aarau Rohr Der Einwohnerrat lässt «Winkel» weiter planen Man wolle die Anwohner in Rohr bei den nächsten Schritten einbeziehen, betonte die zuständige Stadträtin. Nadja Rohner 23.01.2023

Es sei «ein grosses Missverständnis», sagte Suzanne Marclay-Merz. Die für Sport zuständige Stadträtin nahm Bezug auf den Unmut der IG Winkel Rohr, die sich am Sonntag noch mit einem Mail an die Einwohnerratsmitglieder gewandt und gebeten hatten, den am Montag traktandierten Zusatzkredit (133’000 Franken) für die Projektierung des Sportanlagen-Ausbaus abzulehnen. Mit anderen Worten: Der Stadt war es nicht gelungen, den betroffenen Anwohnern im Stadtteil Rohr vorgängig klar zu machen, dass sie im weiteren Prozess durchaus einbezogen werden sollen.

Der Sportplatz Winkel in Aarau Rohr. Nadja Rohner

Konkret sind im Februar und im Juni nochmals «runde Tische» geplant; und obschon sich die IG in ihrem Mail kritisch über einen solchen im 2021 geäussert hatte («Rechtfertigungsveranstaltung»), so soll die Stadt doch letztlich an ihren Taten gemessen werden. Der Weg jedenfalls ist frei: Der Einwohnerrat genehmigte den Zusatzkredit einstimmig. «Es ist erst ein Projektierungskredit, die Zustimmung für den Baukredit ist damit noch nicht gegeben», so Peter Jann (GLP).

Erneuerung sei überfällig, sagen Befürworter

Einigkeit herrschte darin, dass der Bedarf an zusätzlichen Sportplätzen gross ist. Umstritten war die Frage, ob mit einem oder mit zwei Kunstrasenfeldern geplant werden soll. Belässt man ein Naturrasenfeld und verbessert einfach dessen Aufbau, kann man es zwar etwas mehr nutzen als jetzt, aber nicht so oft wie ein Kunstrasenfeld. Diese «natürliche Begrenzung» der Nutzung wäre im Sinne der Anwohner.

Allerdings sagte Stefan Zubler (FDP), man könne deren Anliegen stattdessen auch im Betriebsreglement berücksichtigen und das zweite Kunstrasenfeld doch realisieren. Andrea Dörig (SP) bat ebenfalls darum, beim Baukreditantrag die Kosten beider Varianten (in Anschaffung wie in Unterhalt) aufzuführen, «um einen differenzierten Entscheid fällen zu können». Ein zweites Kunstrasenfeld, so sagte wiederum Thomas Richner (SVP), wäre keine «massvolle Erweiterung» mehr und könnte das Projekt erneut zum Scheitern bringen.

«Wir sind der Meinung, dass jedes Quartier seinen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten muss, und die Anlage steht nun mal dort, wo sie ist», sagte Fabio Mazzara (Pro Aarau). Eine Erneuerung sei «nicht nur für die Sportanlage, sondern auch im sportpolitischen Gesamtkontext überfällig». Indes: «Die Opposition im Quartier war derart gross, dass ein Entgegenkommen mit einem Kompromissprojekt angemessen und zielführend erscheint.»

Von links bis rechts erhielt der Stadtrat mit auf den Weg, auf einen Dialog mit den Anwohnern grossen Wert zu legen, obschon es wohl unmöglich sei, alle Wünsche unter einen Hut zu bringen, so Andrea Dörig. Kritik an der IG übten einzig die Grünen, die das Mail «um fünf vor zwölf» als «nicht ganz korrekt» taxierten.

