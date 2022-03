Rodung beim Mitteldamm: Werden die 20 Bäume noch gerettet?

Aarau Rodung beim Mitteldamm: Werden die 20 Bäume in letzter Minute noch gerettet? Der Verein «Rettet den Mitteldamm» setzt sich für den Erhalt der Bäume ein und bemängelt unter anderem die Beurteilung durch den Förster. Ohne ordnungsgemässe Prüfung des Rodungsvorhabens werde das Natur- und Heimatschutzgesetz verletzt. Der Verein hat deshalb heute Freitag eine Anzeige gegen die Eniwa Anzeige erstattet. Daniel Vizentini 18.03.2022, 20.45 Uhr

Die Bäume am Mitteldamm sollen bereits ab Montag gerodet werden. zvg

Die kleine Meldung von gestern, wonach die Eniwa am Mitteldamm bald 20 Bäume fällen will, lässt nicht nur aufhorchen – sie führt nun auch zu einer Anzeige. Dahinter steht der Verein «Rettet den Mitteldamm», der sich seit drei Jahren für den Erhalt der beliebten Naherholungszone an der Aare zwischen Aarau und Schönenwerd einsetzt. Die Eniwa plant, den Damm für den Bau des neuen Kraftwerks abzureissen. Dadurch könnten die Turbinen mehr Strom erzeugen, hiess es.

Nun geht es aber vorerst um die 20 Bäume: Der Kreisförster habe bei einem Rundgang letzten Monat festgestellt, dass diese krank, alt oder ein Sicherheitsrisiko seien, so die Eniwa. Gefällt werden sollen sie schon ab nächstem Montag. Entsprechend gaben die Mitteldamm-Retter gestern Gas und stellten in Rekordtempo eine Anzeige samt Gesuch um superprovisorische Verfügung gegen die Eniwa zusammen, eingereicht bei der betroffenen Gemeinde Erlinsbach SO und dem Kanton.

«Wir erwarten, dass die Behörden der Eniwa das Fällen der Bäume sofort und bis auf weiteres untersagt», steht im Anzeigeschreiben, in dem der Verein eine ordnungsgemässe Überprüfung des Vorhabens verlangt. Diese habe laut Vereinspräsident Leo Keller nicht stattgefunden:

«Für das Fällen der Bäume braucht es in solch hochwertigen Naturlandschaften eine Prüfung samt Interessensabwägung und Angabe möglicher Ersatzmassnahmen, sonst werden Natur- und Heimatschutznormen verletzt.»

Falls die Behörden zum Schluss kämen, dass die Bäume am Mitteldamm nicht als schutzwürdigen Lebensraum gelten, erwartet der Verein eine ordentliche Publikation, gegen die Einsprache oder Rekurs eingelegt werden kann.

Die gefährdeten Bäume am Mitteldamm. zvg

Im Schreiben macht der Verein auch auf einen Widerspruch seitens der Eniwa aufmerksam: Diese habe in ihren Konzessionsgesuchen die Bäume des Mitteldamms «ausführlich als schutzwürdigen Lebensraum dargelegt». Wenn dieses wirklich schutzwürdig ist, müssten Änderungen zuerst die ordentlichen Verfahren via Gemeinde und Kanton durchlaufen, sagt der Verein. Eine Bewilligung sei nicht erteilt worden, offenbar weil man der Ansicht war, dass der Mitteldamm kein Wald und deshalb keine Rodungsbewilligung nötig sei.

Der Verein bemängelt zudem die Beurteilung der Bäume durch den Förster im Februar: «Führende Baumfachleute sind klar der Meinung, dass insbesondere bei den Eschen die korrekte Beurteilung nur im Sommer bei Vollaustrieb erfolgen kann.»

Zum Schluss prangt der Verein weiter an: «Dass die Eniwa – einmal mehr – sich nicht bemüssigt fühlt, die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Regelungen sicherzustellen, muss von den Behörden beurteilt und allenfalls geahndet werden.»