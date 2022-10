So soll das Rockwell-Gebäude in Aarau zwischengenutzt werden

Aarau Rockwell-Gebäude: Jetzt erzählen die Zwischennutzer, was sie in den Fabrikhallen vorhaben Bis zur Umsetzung ihres Neubauprojekts ab Sommer 2024 hat die Immobilienfirma Mobimo das Rockwell-Gebäude an der Industriestrasse zur Zwischennutzung freigegeben. Jetzt erzählen zwei Nutzer aus den Sparten Kultur und Kunst, wie sie die riesigen Flächen nutzen wollen. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Der sogenannte Nordbau (hinten) wird bis zum Sommer 2024 zwischengenutzt. Nadja Rohner

Vor einem Jahr hat die Immobilienfirma Mobimo bekanntgegeben, dass sie nach der Schliessung der Rockwell-Produktion den Nordbau an der Industriestrasse für zwei Jahre zur Zwischennutzung freigibt. Inzwischen ist die Rockwell Automation GmbH ausgezogen, der Nordbau mit 10'000 m2 Fläche, verteilt auf sechs Etagen, steht seit dem Frühling leer.

Das Echo auf die angekündigte Möglichkeit zur Zwischennutzung erfolgte postwendend. Raum dieser Art ist in Aarau rares Gut. Ideen kamen rasch zusammen, Freiwillige auch, sie formierten sich unter dem Titel «IG Rockwell». Und doch hat es relativ lange gedauert, bis einzelne Projekte wirklich spruchreif sind und mit der Vermieterin Mobimo passende Verträge abgeschlossen werden konnten.

Zwei dieser Projekte sind nun aber so konkret, dass sie vom Kanton mit Swisslosfonds-Geldern bedacht wurden: «well, rock!» und «Kulturstock», beides mehr Arbeitstitel denn definitiver Name, aber bezeichnend. Dem «Verein kulturelle Freiräume Aarau» hat der Regierungsrat 73'000 Franken und «well, rock!» 29'110 Franken zugesprochen.

Wer sonst noch alles ins Gebäude zieht Der finale Mietermix des Gebäudes steht laut Reto Müller, Leiter Arealmanagement bei der Mobimo, noch nicht abschliessend fest. Auf zwei Etagen hat es noch freie Flächen. Auf einer Teilfläche im Erdgeschoss bereits eingerichtet ist das Impfzentrum des Kantonsspitals Aarau. «Im Dachgeschoss werden ausserdem Vereinsklubräume und in den Kellerräumen werden Band- und Cliquenräume der Jugendarbeit Aarau eingerichtet», so Müller.

Hinter «well, rock!» steht eine achtköpfige Kerngruppe: Petra Njezic (Präsidentin), Kevin Sommer, Anouk Gyssler, Joachim Huber, Benjamin Suppiger, Bé Wegmann, Lisa Strub und Christiane Hinrichs. Sie kommen aus allen Ecken der Kunst, von Musik über Theater, von Grafik bis Fotografie, von Architektur bis Bildhauerei, haben sich davor nicht oder kaum gekannt. Was sie eint: die Begeisterung für diesen gewaltigen Raum im Rockwell-Gebäude. 1700 Quadratmeter Fläche, lichtdurchflutet, offen.

Eine Etage im Gebäude der Rockwell im Torfeld Süd in Aarau, die von «well, rock» zwischengenutzt wird. Benjamin Suppiger

«Wir wollen einen Ort der Kollaboration schaffen, einen Ort des Begegnens, des spartenübergreifenden Experimentierens», sagt Petra Njezic. Angedacht ist, entlang der Fenster Atelierplätze einzurichten und die Mitte des Raumes gemeinsam zu bespielen. Was entsteht, ist völlig offen, soll aber weiteren Kunst- und Kulturschaffenden (dauernd) und der Öffentlichkeit (regelmässig) zugänglich gemacht werden.

Grosses Bedürfnis der «Lockdown-Generation»

Ähnlich sieht das Konzept für den «Kulturstock» aus, auch hier soll ganz Verschiedenes wachsen können, wenn auch mit soziokulturellem Hintergrund. «Wir denken an eine Bühne und eine Bar, wo Konzerte, Lesungen oder Poetry-Slam stattfinden können», sagt David Dubach stellvertretend für die Arbeitsgruppe. Angedacht ist weiter, dass eine kleine Werkstatt eingerichtet wird, wo man sein Velo oder ein Loch in der Hose flicken kann, sowie eine Tausch- und eine Bücherecke.

In beiden Projekten arbeiten alle ehrenamtlich mit, es gehe um selbstorganisierten Freiraum, so die Verantwortlichen. Alle, die wollen, können sich und ihre Ideen einbringen. Insbesondere bei den jungen Aarauerinnen und Aarauern, der «Lockdown-Generation» ein Riesenthema: «Räume, wo man als junger Mensch einfach sein kann, Orte ohne Konsumzwang und Überwachung, sind in Aarau rar», ergänzt Lino Gebert, gemeinsam mit Dubach Verantwortlicher für den «Kulturstock».

Ein Thema, das in Aarau schon seit 50 Jahren gäre, sich während Corona und Lockdown aber nochmals deutlich akzentuiert habe. «Der ‹Kulturstock› ist ein weiterer Versuch in einer ganzen Reihe, niederschwellige Kultur in die Stadt zu bringen», so Dubach.

Die Uhr tickt, trotzdem wollen die Zwischennutzer einziehen

Die Zwischennutzung ist auf zwei Jahre angesetzt, der Baustart für die 130 Mietwohnungen und Gewerberäume ist aktuell auf Mitte 2024 geplant. Die beiden Vereine haben nun ein gemeinsames Baugesuch aufliegen. Es geht mitunter um Schliesssysteme und Treppenhausgeländer. Läuft alles gut, rechnen die Verantwortlichen damit, Anfang 2023 wieder neues Leben ins Rockwell-Gebäude zu bringen. Dann wären es also noch eineinhalb Jahre Zwischennutzung.

Die Aarauer Künstlerin Petra Njezic ist Präsidentin der Künstler-Gruppe, die im Rockwell-Gebäude ihr Projekt «well, rock!» umsetzen wird. zvg / Unfehrpixelt

Die Uhr tickt, und das ist den Zwischennutzern sehr bewusst: «Die kurze verbleibende Zeitspanne ist ein grosses Thema», sagt Njezic. Wer richtet sich schon gerne an einem Ort ein, von dem er weiss, dass er ihn in wenigen Monaten wieder verlassen muss. Trotzdem: «Wir tun es, weil es im Raum Aarau kaum Räume gibt, in denen man sich experimentell ausleben kann, und wir diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen wollen», sagt Njezic. Und weil es ihnen nicht in erster Linie um das Endprodukt, sondern um den Entstehungsprozess gehe.

«Wir wollen da Gegensteuer geben und dem künstlerischen Werden selbst wieder mehr Wichtigkeit beimessen.»

Ähnlich tönt es von Seiten des «Kulturstocks»: «Auch wenn die Zeit kurz ist, so wollen wir doch alles tun, um selbstverwaltete Kultur zu fördern», so Dubach. «Und um den Verantwortlichen bewusst zu machen, dass das Bedürfnis nach Freiraum nicht einfach so verschwindet. Egal, wie viele Steine auch im Weg liegen.»

Hinweis Um den «Kulturstock» richtig zu beleben, werden noch viele Mitwirkende gesucht, die Raum für eigene oder gemeinsame Projekte brauchen. Interessierte können sich per E-Mail melden: kulturstock@gmx.ch.

