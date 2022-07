Letzte Chance für die Aarauer Markthalle

Aarau Revitalisierung geplant: Markthalle in der Altstadt erhält eine letzte Chance Nach drei politischen Vorstössen im letzten Jahr hat der Stadtrat nun ein zweijähriges Pilotprojekt für Belebung der Aarauer Markthalle lanciert. 772'000 Franken soll der Einwohnerrat dafür bewilligen. Ende September schon wird ein Begegnungscafé vor der Markthalle aufgestellt. Daniel Vizentini und Katja Schlegel Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.50 Uhr

Die Markthalle am Aarauer Färberplatz wird aktuell von Manor benützt. Katja Schlegel

Für die einen ist sie ein absoluter Graus, für die anderen eigentlich ganz okay so, wie sie ist: Kaum ein Gebäude in Aarau polarisiert dermassen wie die Markthalle am Färberplatz. Entsprechend wird sie wiederholt zum Politikum: Alleine in den letzten Monaten gingen drei politische Vorstösse aus dem Einwohnerrat dazu ein, von allen Fraktionen ausser den Grünen und der SVP.

Bemängelt wurden jeweils das Aussehen, die Aufenthaltsqualität oder die Nutzbarkeit für Anlässe. Und auch der Stadtrat hatte es zum Legislaturziel erklärt, die Markthalle bis dieses Jahr mit einem Konzept neu zu positionieren.

Dies wird nun umgesetzt: In einer gestern Mittwoch veröffentlichten Botschaft unterbreitet der Stadtrat dem Einwohnerrat einen Kredit über 772'000 Franken für die Revitalisierung der Markthalle. Konkret geplant ist ein Testbetrieb für zwei Jahre, mit dem dank besseren Nutzungskonzepts neues Leben in die Halle gebracht werden soll. In dieser Zeit soll ermittelt werden, was in und um die Halle neu gestaltet werden muss, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Eine Fotomontage von einer möglichen Begrünung des Färberplatzes. zvg

Verbesserungen sind auch für den gesamten Bereich Zwischen den Toren und den Färberplatz angedacht. Der Aussenraum dürfte zum Beispiel begrünt und somit zu einem lauschigen Platz aufgewertet werden. Auch neue Sitzmöglichkeiten aus Holz sind angedacht.

Fotomontage vom Bereich Zwischen den Toren, mit neuen Bäumen und Sitzgelegenheiten. zvg

Ab Ende September dieses Jahres wird ein regelmässig stattfindendes Begegnungscafé vor der Markthalle geführt. Dazu wünscht sich der Stadtrat möglichst vielfältige, auch nicht kommerzielle Nutzungen, namentlich auch durch die Anwohnerschaft oder Vereine. Als Spezialisten zum Projekt beigezogen wurden die Betreiber der Markthalle Basel, Christoph Schön und Valentin Ismail. Die Architekten Miller & Maranta, die die 2002 eröffnete und damals preisgekrönte Aarauer Markthalle entworfen hatten, werden die Revitalisierung begleiten. Landschaftsarchitekt Lorenz Eugster wird sich um die Aussenraumgestaltung kümmern.

Dieser Testbetrieb sei wörtlich als letzte Chance für die Markthalle zu verstehen, steht in der stadträtlichen Botschaft. Falls mit den Revitalisierungsmassnahmen kein Erfolg erzielt wird, steht gar ein Abriss der Halle im Raum.

Grosse Bauarbeiten sind im jetzigen Kredit nicht enthalten

Nach Zeitplan startet Ende September das öffentliche Mitwirkungsverfahren, wo eine breite Anteilnahme der Bevölkerung erwartet wird. Bis Ende Jahr soll das neue Nutzungskonzept stehen, das versuchsweise für zwei Jahre gelten soll. Wie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker auf Anfrage erklärt, ist diese Zeit nötig, um genügend Erfahrung zu sammeln.

«Damit sich Projekte und Ideen wirklich entwickeln können, muss Zeit für Verbesserungen oder Optimierungen bleiben. Dafür reicht ein Jahr nicht aus.»

Ende 2024 werden die Erfahrungen gebündelt und ein definitives Nutzungskonzept erstellt. Etwaige bauliche Anpassungen sowie die bereits anstehende Dachsanierung würden 2025/26 erfolgen – mit Ausnahme der Beleuchtung, die nach 20 Jahren erneuert werden muss. Im Kredit von 772'000 Franken sind nur die Ausgaben für Projektierung und den Testbetrieb enthalten. Dazu gehören Installationen wie Vorhänge oder Lampenschirme sowie die Begrünung.

Der Ball wird der Bevölkerung zugespielt

In der zweijährigen Testphase erwartet der Stadtrat Engagement von Gewerbe, Vereinen und der Bevölkerung. «Der Ball liegt nun bei den Aarauerinnen und Aarauern, Ideen einzubringen und die Halle so zu nützen, wie es ihnen entspricht», so Hilfiker. Der Stadtrat will deshalb auch zwei Jahre lang auf Nutzungsgebühren für die Markthalle und dessen Aussenraum verzichten, vor allem, um nicht kommerzielle Nutzungen zu ermöglichen. Laut Stadtrat gehen dadurch Einnahmen von höchstens 40'000 Franken verloren für die Markthalle und 3000 Franken für den Aussenraum.

Die Aarauer Markthalle wird natürlich nie die Kundenfrequenz haben wie etwa die Basler, dafür ist Aarau schlicht zu klein, stellt Hanspeter Hilfiker klar. Und man dürfe sich auch keine Illusionen machen betreffend einer besonders ansprechenden Wirkung des Aussenraums: Dieser habe zwar Potenzial für mehr, doch der Färberplatz sei schon geschichtlich per se ein Hinterhof, die Hauptfassade der Häuser dem Graben oder der Pelzgasse zugewandt. Man wolle jetzt das Beste aus dem Platz herausholen.

Flohmarkt wird Bewilligung wahrscheinlich erhalten

Bis das neue Konzept für den Testbetrieb in der Markthalle steht – Ende Jahr dürfte dies der Fall sein –, wird die Stadt keine Nutzungsgesuche für die Zeit ab Januar 2023 bewilligen. Dies bekam im Mai die IG Flohmärkte Färberplatz zu spüren, die noch keine Bewilligung für nächstes Jahr erhalten hat und sich mit einer Petition mit über 1000 Unterschriften dagegen wehrte. Hanspeter Hilfiker geht aber absolut davon aus, dass der Flohmi wird stattfinden können. Man habe die IG bereits kontaktiert.

