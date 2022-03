Rechnungsabschluss von Aarau 17 Millionen über Budget

Aarau Rechnungsabschluss 17 Millionen über Budget – geht der Steuerfuss jetzt runter? Die Stadt präsentiert heute ihren Abschluss 2021 mit einer grossen Überraschung: Statt eines Minus von 5,2 Millionen Franken steht unter dem Strich ein dickes Plus von 12,2 Millionen. Die Bürgerlichen, die zuletzt Steuerfuss 94 statt 97 Prozent gefordert hatten, dürften dadurch Rückenwind erhalten. Daniel Vizentini 17.03.2022, 08.30 Uhr

Aarau steigert ihren Reichtum von Jahr zu Jahr. Aarau Info

Der Stadtrat spricht in einer Medienmitteilung von einem «unerwartet positiven Jahresergebnis in unsicheren Zeiten»: Statt dem budgetierten Minus von 5,2 Millionen Franken schaute in der Rechnung 2021 der Stadt dickes Plus von 12,2 Millionen Franken heraus. Dieses Ergebnis, mitten in der Coronapandemie, übertraf sogar bei weitem die bereits sehr guten Jahresabschlüsse der beiden Vorjahre: 2020 waren es 4,2 Millionen gewesen, 2019 7,4 Millionen.