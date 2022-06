Maienzug-Bankett: Das ist das Menü 2022

Aarau Probeessen fürs Maienzug-Bankett: «In dieser Sauce will man baden» Einen Monat vor dem Aarauer Maienzug isst die Kommission probe, was am Bankett 4000 Gästen serviert wird. Das Menü wird inklusiver - ohne Schweinefleisch, in veganer Variante, mit Rücksicht auf Intoleranzen. Rücksicht nimmt die Stadt auch anderweitig: Dieses Jahr gibt es keine Kanonenschüsse. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.31 Uhr

Manuela Schmid serviert Stadträtin Silvia Dell’Aquila (r.) und Medienchefin Raffaela Bernold den Hauptgang mit Fleisch. Salat, Dessert und Vegi-Hauptgang sind sogar komplett vegan.. Katja Schlegel

Geknallt wird nicht: Weder am Vorabend noch am Morgen des Maienzugs gibt es Kanonenschüsse. Aus Rücksichtnahme auf die in Aarau und der Umgebung einquartierten ukrainischen Geflüchteten. Und nur ausnahmsweise – man wolle die Tradition nicht abschaffen, betonte Stadträtin und Maienzug-Kommissionspräsidentin Silvia Dell’Aquila am Probeessen fürs Bankett. Als Ersatz werden am Maienzugmorgen die Kirchenglocken läuten.

Das Bankett wird heuer erstmals durch den Aarauer Gasthof zum Schützen ausgerichtet – eine Premiere in mehrfacher Hinsicht: «Wir waren selbst noch nie an einem Maienzug-Bankett zu Gast», sagte Gastgeber Peter Schneider fast entschuldigend, man habe deshalb keine Vergleichs- oder Erfahrungswerte. Das «Schützen»-Team hat etwas Einfaches kreiert, das sowohl bei 10 wie bei 30 Grad Lufttemperatur schmecke und «bei Sturm und Wasser verhebt». Simone Balmer, in der Maienzugkommission für die Verpflegung verantwortlich, betonte, die Zusammenarbeit mit dem «Schützen» sei «ein grosses, grosses Geschenk».

Die Vorspeise: Zweierlei Rüebli auf Blattsalat. Katja Schlegel

Ein Geschenk, das ist es tatsächlich. Der Hauptgang – notabene auch am Probeessen «unter Bankett-Bedingungen gekocht und hergerichtet»– , der Hauptgang also begeistert, man kann es nicht anders sagen. Vergessen ist das in Pilzsauce ertränkte Schweinsgeschnetzelte aus einem der Vorjahre – mit diesem Poulet, dem Härdöpfelstock, dem Zucchettigemüse und – vor allem – der Senfsauce, haben Manuela Schmid und Peter Schneider samt Team alle im Sack. Wer da wie im Überschwang lobte, ist nicht zitierfähig, deshalb sei es anonym wiedergegeben, weil es die Sache so schön trifft: «In dieser Sauce will man baden.»

Das Fleisch-Menü: Pouletgeschnetzeltes an Senfsauce mit Zucchetti und Kartoffelstock. Katja Schlegel

Der vegane und laktosefreie Gemüsestrudel – mit unter anderem rote Bohnen, Romanesco, Rüebli, Erbsen – kommt auf einem Bett aus pikanter Tomatensauce und wird ebenfalls durch Zuchetti begleitet. Es schmeckt ausgezeichnet, im Gegensatz zu jenen Gästen, die das deftig-rahmige Fleischmenü wählen dürften die Vegi-Freunde aber schon zum Zvieri wieder Hunger haben.

Das Vegimenü: Gemüsestrudel auf (nicht zu) pikanter Tomatensauce mit Zuchetti. Nadja Rohner

Als Dessert gibt’s ebenfalls etwas Veganes und Laktosefreies: Zitronencake vom Bäcker. Ob dieser auf einer goldenen oder schwarzen Unterlage serviert wird, wurde am Probeessen mit überwältigendem Mehr (zugunsten von Gold) entschieden. Unentschieden fielen die Meinung darüber aus, aber ein Vorteil hat der Kuchen: Danach wird man sich an einem Hitzetag längst nicht so erschlagen fühlen wie nach dem in Vorjahren üblichen Panna cotta. Der Bankettkarten-Verkauf startet am 13. Juni – und zwar erstmals und in erster Linie online, um die Verkaufsstellen zu entlasten.

Das Dessert: Zitronencake. Katja Schlegel

Abends wird es auf dem Maienzugplatz wie angekündigt eine «Food-Street» geben. Die Stadt hat den Zuschlag für die Durchführung der Hannibal Events GmbH erteilt. Die Aarburger Firma führt schon seit Jahren «Streetfood Festivals» in der ganzen Schweiz durch und wird damit im August auch in Aarau – ebenfalls auf dem Maienzugplatz – Halt machen.

Präsentiert wurde am Probeessen auch das Maienzug-Programm. Das Vorwort hat die in Aarau aufgewachsene Schriftstellerin Ruth Schweikert geschrieben; ein Text, der sich zu lesen lohnt. Man erfährt darin auch, wie das neu freiwillige Schülerprogramm am Nachmittag aussieht: Statt Schwitzen beim Sport gibts Theater für die Kleinen und Kino für die Grösseren.

