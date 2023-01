Aarau Pro Specie Rara bietet erstmals Saatgut-Workshop in der Stadtbibliothek an Seit März 2022 verfügt die Stadtbibliothek Aarau über eine Ecke mit Saatgut, eine sogenannte «Seed Library». Weil die Vermehrung von Saatgut aber recht anspruchsvoll ist, führt die Stiftung Pro Specie Rara nun einen Workshop dazu durch. Nadja Rohner 25.01.2023, 17.09 Uhr

Am 17. März 2022 eröffnet die Stadtbibliothek Aarau ihre Saatgutbibliothek. Bild: zvg

Nicht erst seit der Pandemie liegt Gärtnern im Trend. Gerne auch möglichst regional und nachhaltig. Einige öffentliche Einrichtungen, bevorzugt Bibliotheken, haben deshalb eine Tausch-Ecke für Saatgut eingerichtet, sogenannte «Seed Libraries» (Saatgut-Bibliotheken). Seit einem knappen Jahr gibt es das auch in der Aarauer Stadtbibliothek; im Untergeschoss bei den Büchern fürs Gärtnern.

Die Saatgutgewinnung ist allerdings nicht ganz ohne Tücken, selbst für erfahrene Gärtnerinnen und Gärtner. «Gewinnt man beispielsweise stets vom zuerst schiessenden Salat Samen, bildet er nach einigen Jahren kaum mehr einen Kopf, weil genau diese Eigenschaft vererbt wird», schreibt die Stiftung Pro Specie Rara in einer Mitteilung. Deshalb bietet sie einen Workshop in der Stadtbibliothek an.

«Sein eigenes Saatgut zu vermehren hat viele Vorteile: Von der einmal gefundenen leckeren Tomate muss nicht jedes Jahr von neuem Saatgut gesucht werden, die Sorten passen sich über die Jahre bestens an die Bedingungen im eigenen Garten an – und man gewinnt ein Stück weit Unabhängigkeit von den grossen Saatgutmultis», schreibt die Organisation.

Der Workshop umfasst Hintergrundinformationen und praktische Beispiele: Angeschaut wird die Vermehrung von Tomaten, Kopfsalat, Erbsen und Bohnen. «Diese Arten eignen sich besonders gut für den Einstieg in den Samenbau, weil sie selbstbefruchtend sind und so einige Tücken, die Fremdbefruchter wie Gurken, Zucchetti oder Kohlarten mit sich brächten, wegfallen», schreibt Pro Specie Rara. Die Stiftung hat sich der Erhaltung von alten Sorten (Flora wie Fauna) verschrieben. Sie setzt dabei auf ein Netzwerk von rund 650 ehrenamtlichen Hobbygärtnern und Institutionen und hat seit 2019 zusätzlich eine eigene Samengärtnerei in Wildegg.

Für den Workshop am 8. Februar von 18.30 bis 21 Uhr muss man sich via Website der Stadtbibliothek anmelden.

Bei Pflanzenfreunden beliebt ist überdies der Setzlingsmarkt von Pro Specie Rara auf Schloss Wildegg. Er findet auch dieses Jahr wieder statt: Am Samstag, 6. Mai (9 bis 17 Uhr) und am Sonntag, 7. Mai, 9 bis 16 Uhr.