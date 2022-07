Aarau Polizeikontrolle vor Bezirksgericht: Freiheitstrychler stören Prozess gegen Maskengegner Ein 28-jähriger Italiener landete vor dem Aarauer Bezirksgericht, weil er einen Strafbefehl wegen Nichttragens einer Maske im öffentlichen Verkehr nicht akzeptieren wollte. Vor Gericht ging es dann abenteuerlich zu und her. Florian Wicki Jetzt kommentieren 04.07.2022, 17.38 Uhr

Am Montagvormittag traten Freiheitstrychler vor dem Aarauer Bezirksgericht auf. Florian Wicki

Es ist ein Fall, bei dem es keine Gewinner gibt, sondern nur Kosten: Alles begann damit, dass Antonio (Name geändert), ein 28-jähriger, in der Region Aarau aufgewachsener Italiener, im letzten Februar zweimal in der S14 zwischen Schöftland und Menziken fuhr und dabei keine Maske tragen wollte.

Auf den Hinweis auf die damals noch geltende Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und die Aufforderung des Sicherheitspersonals entgegnete Antonio, er habe ein Attest, das ihn von der Maskenpflicht befreie – auf Nachfrage des Personals wollte er dieses aber nicht vorzeigen.

Die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft sah darin eine mehrfache Verletzung der Maskentragpflicht der Covid-19-Verordnung und die mehrfache Missachtung von Anordnungen des Sicherheitspersonals im öffentlichen Verkehr. Sie verurteilte Antonio per Strafbefehl zu einer Busse von 300 Franken, zuzüglich einer Strafbefehlsgebühr von 400 Franken, Rechnungsbetrag also 700 Franken. Antonio akzeptierte den Strafbefehl nicht, darum landete er vor dem Aarauer Bezirksgericht.

Gericht im Ausnahmezustand

Am Montagmorgen war das Bezirksgericht Aarau praktisch im Ausnahmezustand, die Polizei stand vor dem Eingang und kontrollierte die Ausweise der eintretenden Personen. Und das mit gutem Grund: Kurz vor Verhandlungsbeginn erklang lautes Glockengeläute, das im Innern des Gerichtsgebäudes für einigen Unmut sorgte. Antonio kam zum Gebäude gelaufen, inmitten einer kleinen, aber lauten Gruppe von Freiheitstrychlern. Fünf von ihnen hatten sich für die Gerichtsverhandlung angemeldet, weshalb diese vom kleinen in den grossen Saal verlegt und unter Polizeischutz durchgeführt wurde.

Die Kantonspolizei sichert den Eingang ins Gebäude und kontrolliert die Ausweise der Besuchenden. Florian Wicki

Auch wenn durchgeführt eigentlich schon ein zu grosses Wort für diese Verhandlung ist, denn richtig beginnen sollte sie gar nicht. Schon zu Anfang zeigte sich, dass Antonio den Strafbefehl zwar angefochten, an einer ordentlichen Verhandlung aber gar kein Interesse hatte

Mehrfach bat Gerichtspräsident Reto Leiser den Beschuldigten, Platz zu nehmen. Antonio weigerte sich. Erst, weil er einige Anträge stellen wollte. Dann mit der Begründung, er habe mehrere Dokumente erhalten; auf einem stehe erst der Vor-, dann der Nachname, auf einem anderen sei es umgekehrt. Beides sei falsch, er sei einfach nur Antonio, deshalb nicht die beschuldigte Person und nur hier, um ein Missverständnis aufzulösen. Er wollte sich auf die Zuschauer- statt die Anklagebank setzen.

Verhandlung wird gar nicht erst eröffnet

Leiser zog die Schlussfolgerung, dass die beschuldigte Person an einer Verhandlung nicht interessiert sei. Der Fall wird deshalb so behandelt, als hätte Antonio (tatsächlich) nicht teilgenommen. Somit wurde die Gerichtsverhandlung gar nicht eröffnet. Was von den Trychlern – und Antonios Vater, der mit der Aarauer Justiz auch schon Bekanntschaft gemacht hat – mit abenteuerlichen bis despektierlichen Aussagen kommentiert wurde, bis sie von der Polizei aus dem Saal gewiesen wurden.

Natürlich hatte Antonio mit seinem Auftritt keinen Erfolg – zu den 700 Franken, die nun fällig werden, kommen wahrscheinlich noch Gerichtskosten dazu; ob für das Polizeiaufgebot auch etwas berechnet wird, kann das Bezirksgericht noch nicht sagen.

Nach dem Prozess stellen sich die Trychler vor dem Bezirksgebäude noch einmal in Szene. Florian Wicki

Vor dem Gerichtsgebäude liessen die Freiheitstrychler noch einmal lautstark ihre Glocken erklingen. Danach folgte der typische Slogan «Friede, Freiheit, s Volch isch souverän», der aus einer Gefängniszelle im gegenüberliegenden Polizeirevier von einem unbekannten Insassen mit «Ja Mann, Freiheit!» beantwortet wurde. Im Anschluss trychelten die Trychler ein wenig vor dem Gerichtsgebäude weiter, bevor sie wieder von dannen zogen.

