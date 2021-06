Aarauer Polizei geht härter gegen Littering und Lärm vor

Aarau Polizei geht härter gegen Lärm und Littering vor: Sie hat dieses Jahr fast 100 Bussen verhängt Mehr Littering, mehr Lärm: Die Entwicklung lässt die Stadtpolizei nun handeln. Der Werkhof macht derweil Überstunden an den Wochenenden, um die Hinterlassenschaften des Partyvolks zu beseitigen. Nadja Rohner 16.06.2021, 05.00 Uhr

Überfüllter Abfallkübel (Abfallhai) am Rain in Aarau. Aufgenommen am frühen Samstagabend, 27. März 2021. Nadja Rohner

Unter dem Titel «So kann es nicht weitergehen» wandte sich das frustrierte Güselwehr-Mitglied Heinrich Hochuli per Leserbrief an die Aarauer Öffentlichkeit. Er klagt, die Altstadtgassen seien in den letzten drei Wochen im Müll versunken.

Nun reagiert auch die Stadt auf die Entwicklung: In einer Medienmitteilung schreibt sie, die Stadtpolizei intensiviere aktuell ihre Kontrollen und «geht konsequent gegen Littering und widerrechtliches Abspielen von elektronisch verstärkter Musik im öffentlichen Raum vor».

Dabei spricht sie nicht nur Bussen aus (300 Franken für Littering, 100 Franken für das laute Musikhören), sondern stellt auch die Abspielgeräte sicher. Zum Beispiel einen «Musikwagen», dessen Bild die Stapo mit der Medienmitteilung verschickt hat:

Die Stadtpolizei Aarau verzeichnet eine Zunahme der Lärmklagen. Sie hat beispielsweise einen Musikwagen sichergestellt. Zvg

«Die Musikgeräte werden vorläufig sichergestellt, damit die Stadtpolizei nicht in derselben Nacht durch dieselben Personen erneut beschäftigt wird», erklärt Daniel Ringier, Chef der städtischen Abteilung Sicherheit. «Insbesondere die Uneinsichtigen nutzen es aus, wenn wir wieder weggehen und uns anderen Fällen widmen. Die sichergestellten Geräte können ab dem Folgetag bei der Stadtpolizei am Schalter wieder abgeholt werden.»

«Die Bussen sind nicht nur eine leere Ansage»

Die politische Vorsteherin der Stadtpolizei, Stadträtin Suzanne Marclay-Merz, spricht von aktuell «exzessivem Littering» und betont:

«Die Bussen sind nicht nur eine leere Ansage, sie werden auch tatsächlich verhängt. Erstaunlicherweise ist das vielen Betroffenen noch nicht bewusst.»

Letzteres wäre aber wichtig, damit sie nicht nur als Sanktion, sondern auch als Prävention wirken. Stand gestern hat die Stadtpolizei im laufenden Jahr 44 Littering-Bussen ausgestellt (gesamtes 2020: 109). Lärmbussen gab es im Vorjahr insgesamt 50, dieses Jahr bis jetzt 14.

Wo wird es besonders laut und unordentlich?

Die Stadtpolizei verzeichnet aktuell Hotspots für Littering und Lärm. Die Schulanlagen in allen Verbandsgemeinden – nicht nur in Aarau – zählen dazu. In der Stadt sind es die Kraftwerkinsel, der Aareraum im Bereich Summertime, der Schlösslipark und das Areal des «Haus zum Schlossgarten», die Feuerstellen Alpenzeiger und Echolinde, das Waldhaus und das Häxehüsli im Gönhardwald, das Pestalozzischulhaus und der Tunnelweg sowie der Platz zwischen der Turnhalle und der Villa Zurlinden, wo der Schweizerische Turnverband seinen Sitz hat. Auch rund um die Stadtkirche geht es im Moment besonders zur Sache. Die Stadtpolizei ist mit ihren Patrouillen zudem in den Quartieren unterwegs.

Werkhof: Es ist vor allem Partymüll, der liegenbleibt

Nicht jedes Littering wird der Stadtpolizei gemeldet – aber der Werkhof räumt es auf. Dessen stellvertretender Leiter, Markus Vogel, bestätigt: «Im Mai war es wegen des schlechteren Wetters eher ruhiger, aber in den letzten zwei Wochen verzeichnen wir eine Zunahme.» Vogel ist bereits seit 20 Jahren beim Aarauer Werkhof beschäftigt; er hat also Vergleichswerte zu Vorjahren. Er bestätigt den Eindruck, dass das Litteringproblem schlimmer ist als in vergleichbaren Jahren. «Das erklärt sich auch damit, dass die Vergnügungsangebote noch nicht wieder so vielfältig sind wie vor der Pandemie», sagt er. Denn: Was derzeit liegengelassen wird, ist vor allem Partymüll wie Flaschen, Becher und Snackpackungen. Und nicht mehr – wie es während des Lockdowns der Fall war – viel Take-Away-Geschirr und Pizzaschachteln.

Der Mehraufwand für den Werkhof ist messbar. Normalerweise gehen jeden Samstag- und Sonntagmorgen fünf Personen in den Einsatz. «Normalerweise arbeiten sie drei bis vier Stunden, jetzt sind es vier bis fünf», so Vogel.