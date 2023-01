Aarau: Polizei findet beschädigtes Auto – was steckt dahinter?

Aarau Polizei findet am Distelberg ein stark beschädigtes Auto und sucht nun Zeugen eines möglichen Unfalls In Aarau gibt ein 33-jähriger Autofahrer der Polizei an, einen Pneuplatzer gehabt zu haben. Ist das die ganze Wahrheit oder könnte auch mehr dahinter stecken? Die Aargauer Kantonspolizei jedenfalls sucht Zeugen zum Vorfall. 03.01.2023, 16.31 Uhr

Nicht mehr fahrtauglich: Das Auto, das die Kantonspolizei am 2. Januar an der Entfelderstrasse gefunden hat. Kapo AG

Anlässlich Patrouillentätigkeit haben Polizisten am Montagabend gegen 21.15 Uhr ein stark beschädigtes Fahrzeug auf der Entfelderstrasse, im Bereich des Distelberges, festgestellt. Der 33-jährige Lenker aus dem Kanton Aargau befand sich noch in unmittelbarer Nähe seines Fahrzeugs und gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er an seinem Fahrzeug einen Pneuplatzer im Bereich des Distelberges erlitt habe. Daher habe sich sein Fahrzeug um 180 Grad gedreht und er blieb halb im Wiesland stecken. Der Lenker blieb gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei unverletzt.