Parkverbot am Aarauer Wochenmarkt: «Chaos ist vorprogrammiert»

Aarau Parkverbot am Wochenmarkt: «Das Chaos ist vorprogrammiert» – Marktfahrende beschweren sich Das Parkverbot am Aarauer Wochenmarkt sorgt für rote Köpfe. Die Fahrzeuge seien für die Händler unverzichtbar, sagt Martin Knechtli vom Biobetrieb Knechtli & Sager in Leutwil, der mit seinem Gemüse seit über 30 Jahren jeden Samstag nach Aarau fährt. Katja Schlegel 26.08.2021, 05.00 Uhr

Bisher parkieren die Marktfahrer entlang des Grabens. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Ein per September angekündigtes Parkverbot für die Händlerinnen und Händler am Aarauer Wochenmarkt sorgt erwartungsgemäss für Diskussionen. Statt wie bisher dürfen die Marktfahrenden ihre Fahrzeuge nicht mehr hinter den Ständen am Graben parkieren, sie müssen sie auf die offiziellen Parkplätze stellen. Dafür verteilt ihnen die Stadt kostenlose Parkkarten.

Letzte Woche sagte Jeremias Niggli, Präsident des Vereins Aarauer Wochenmarkt, bereits, man nehme diesen Entscheid nur zähneknirschend entgegen (AZ vom 20. August). «Für die Marktfahrer bringt das Schwierigkeiten. Zum einen den Mehraufwand, zum andern fehlt ein Zwischenlager. Das kann negative Auswirkungen auf die Produkte und deren Hygiene haben», so Niggli.

Gleichzeitig zeigte sich der Vereinspräsident aber auch froh darüber, dass mit der Neuordnung ab September auch wieder alle Stände am Graben und beim Eingang zum Kasinopark vereint werden.

«Eine unglaubliche Erschwernis und deutliche Verschlechterung»

Einer, der die Kröte «Parkverbot» nicht einfach so schlucken will, ist Martin Knechtli vom Biobetrieb Knechtli & Sager in Leutwil, der mit seinem Gemüse seit über 30 Jahren jeden Samstag nach Aarau fährt: «Das Parkverbot bedeutet für uns eine unglaubliche Erschwernis und eine deutliche Verschlechterung der Rahmenbedingungen.»

Die Fahrzeuge seien für die Marktfahrenden unverzichtbar: Den Mitarbeitenden am Stand würden die Fahrzeuge frühmorgens Licht bieten, Wärme und Windschatten bei garstigem Wetter und die Möglichkeit, Wertsachen sicher zu deponieren, so Knechtli. Vom Nutzen als Warenlager ganz zu schweigen; im Sommer leide das Gemüse in der Hitze, im Winter unter Kälte und Nässe: «Kein Gemüseladen stellt seine Ware einen Morgen lang ungeschützt an die Strasse.»

Marclay pocht auf «Gleichbehandlung»

In ihrer Mitteilung schreibt die Stadt als Begründung zum Parkverbot, dass das Marktareal so offener und sicherer (in Bezug auf die Fahrbahn Graben) werde. Auf Nachfrage führt die zuständige Stadträtin Suzanne Marclay-Merz aus: «Unser oberstes Ziel ist, einen für alle Zielgruppen möglichst attraktiven Markt zu haben.»

Man stehe deshalb im ständigen Dialog mit den Anspruchsgruppen und sei bestrebt, bestmögliche Lösungen für alle Parteien zu finden. «Deshalb wollten wir die von den Besuchenden geschätzte Luftigkeit in die Neuordnung mit einbringen.»

Ab September werden deshalb die Stände, im Sinne des Anliegens der Marktfahrenden, wieder in Zweierreihe, aber mit grösseren Abständen angeordnet. Diese Ausdehnung innerhalb des Grabens bedinge aber, dass die Fahrzeuge nach dem Aufbau der Stände weggestellt werden, so Marclay.

Aus Platzgründen. Und um so den Bedürfnissen der Gewerbetreibenden und Gastronomen am Innern Graben Rechnung zu tragen, die sich seit Jahren bessere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit wünschen. Der Entscheid für ein Wegstellen der Fahrzeuge sei, so Marclay, unter Einbezug der Marktfahrenden erfolgt und gewährleiste überdies auch die Gleichbehandlung unter den Marktfahrenden.

Die Massnahme nicht zu Ende gedacht?

Eine Begründung, die Knechtli so nicht nachvollziehen kann. Aus seiner Sicht sind die Folgen der Massnahme nicht zu Ende gedacht: Was denn mit den Marktfahrenden sei, die sich allein um den Stand kümmern? Wer fahre deren Fahrzeug weg? «Und wenn dann die Marktfahrenden um die Mittagszeit, wenn Fussgänger, Velos, Busse und Autos unterwegs sind, ihre Stände abräumen und mit ihren Fahrzeugen zufahren wollen, ist das Chaos vorprogrammiert. Dann wird es erst recht gefährlich.»

Suzanne Marclay sagt, dass die Themen Logistik und Qualität der Produkte ein besonderes Augenmerk erhalten: «Wir prüfen solche Anfragen individuell und suchen nach adäquaten Lösungen.» Marclay betont auch, dass die Neuordnung nicht in Stein gemeisselt sei. Geplant sei, dass alle Beteiligten in ein paar Monaten ihre Erfahrungen einbringen können. Marclay: «Vielleicht wird sich dann zeigen, dass es am einen oder andern Ort eine Feinjustierung braucht.»