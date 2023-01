Aarau Papeterie Hagenbuch schliesst nach 158 Jahren: «Es braucht viel Energie, sich zu verabschieden» Das Traditionsunternehmen an der Vorderen Vorstadt beendet seine Geschäftstätigkeit Ende März. Inhaberin Doris Tarmann hat keine geeignete Nachfolge gefunden. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Tarmann führt ihre Papeterie bis ganz zum Ende. Das ist ihr wichtig. Mathias Förster/CH Media

Die Stadt Aarau verliert eines ihrer ältesten Unternehmen: Die Papeterie Hagenbuch an der Vorderen Vorstadt schliesst Ende März – nach 158 Jahren. Inhaberin Doris Tarmann-Bodmer hört auf, weil sie keine nachhaltige Nachfolge gefunden hat.

Ihre ersten Jahre erlebte die Papeterie nicht dort, wo sie heute ist, sondern um die Ecke, am Rain. 1865, im Spätherbst, eröffnete Friedrich Hagenbuch-Egger seine «Buchbinderei mit Galanteriewaren». Letzteres, erklärt Tarmann, seien «Liebenswürdigkeiten». «Kleine Portemonnaies, Tabakbeutelchen, Bänder – alles, was nicht unbedingt nötig wäre zum Leben, aber Freude macht.»

1872 zog das Unternehmen an die «vornehmere Lage» an der Vorderen Vorstadt. 30 Jahre später übernahm der Sohn des Gründers, Fritz Hagenbuch-Ernst, den Laden. 1950, als die Stadt noch sieben Papeterien zählte, kam die dritte Generation ans Ruder – wieder ein Fritz Hagenbuch (-Peter). Dieser liess die beiden Häuser mit den Hausnummern 21 und 23 abreissen und neu aufbauen. Sie stehen noch heute.

Die beiden alten Häuser an der Vorderen Vorstadt. zvg

1970 kam die Zäsur: Das Unternehmen wurde verkauft. An Felix Hungerbühler, der vorher in Lenzburg zehn Jahre lang eine Papeterie geführt hatte und ebenfalls aus einer langjährigen Papeteristenfamilie stammte. Er behielt allerdings den Markennamen «Hagenbuch» – ein weiser Entscheid angesichts des bereits über 100 Jahre alten Unternehmens. Die Buchbinderei-Abteilung verkaufte er schon nach drei Jahren weiter an Jules Gloor, der diese zusammen mit einer Galerie weiterführte.

Und dann, 1993, konnte Hungerbühlers langjährige Mitarbeiterin Doris Tarmann die Papeterie erwerben. Ihre Vorgänger, so konstatiert Tarmann, «haben es in allen Phasen sehr gut gemacht». Einen solchen Betrieb durch zwei Weltkriege zu bringen, ohne grössere Krisen, und immer im richtigen Moment zu investieren, «das ist nicht selbstverständlich».

Zur 130-Jahr-Jubiläumsfeier wurde die Fassade nochmals so hergerichtet, wie sie früher war. zvg

Als Doris Tarmann vor 47 Jahren im «Hagenbuch» ihre Arbeit aufnahm, verkaufte das Unternehmen noch Material für Umdrucke mit Matrize und Alkohol. Später kamen die ersten «Commodore», «für 1000 Stutz», sagt sie und lacht bei der Erinnerung. Heute rechnet man mit dem Smartphone.

Das, was man früher unter «Galanterieware» verstand – also die schönen Dinge, fürs Herz –, verkauft auch Doris Tarmann am liebsten. Aber selbstverständlich verkauft die Papeterie auch ganz normalen Bürobedarf, im kleinen wie im grösseren Stil, für gewerbliche und private Kunden. Aktuell beschäftigt Tarmann vier Detailhandelsangestellte, die schon um die zehn Jahre bei ihr arbeiten. Die Kontinuität und das grosse Wissen dürften dazu beigetragen haben, dass «Hagenbuch» vom Branchenverband in den 1990er-Jahren zweimal zur «Papeterie des Jahres» gekürt wurde.

Die Glückwunschkarten liefen immer sehr gut. Mathias Förster

Den Erfolg führt Tarmann auch darauf zurück, dass sie die Artikel für den Verkauf eigenhändig auswählte. Dafür reiste sie an internationale Fachmessen und pflegte ein grosses Netz an langjährigen Lieferanten. «Ich habe auch immer wieder mit kleinen Nischenmanufakturen zusammengearbeitet», sagt die Inhaberin.

So konnte sie ein Sortiment zusammenstellen, das immer etwas anders war als bei den Mitbewerbern. Und das in einer mittleren Preisklasse: «Vernünftig, damit man es noch zahlen kann, aber nie billig», beschreibt es Doris Tarmann.

Doris Tarmann (rechts) mit ihrem Team. Mathias Förster

Natürlich erfuhr die Branche auch disruptive Entwicklungen. Nur schon bei den Geräten – der Fortschritt war rasant. Und: «Die A4-Ordner waren immer der Preisbarometer zwischen den Anbietern. Das ist heute gar nicht mehr der Fall – sie werden zwar noch gebraucht, aber wegen der Digitalisierung sehr viel weniger als früher.»

Über all die Jahre fast unverändert hoch sei die Nachfrage nach Glückwunschkarten gewesen. Und es gab immer Trends, die kamen und gingen: «Während der Pandemie war Handlettering in Mode», erinnert sich Tarmann. «Die Leute wollten etwas Schönes schaffen, von Hand, um sich zu beschäftigen.» Sie selber schreibt übrigens Briefe und Karten immer noch von Hand, mit einem Füllfederhalter.

Blick in die Papeterie Hagenbuch. Mathias Förster

Doch nun ist schon bald Schluss, an der Vorderen Vorstadt läuft der Endspurt. «Es braucht nochmals viel Energie, sich zu verabschieden, das hätte ich nicht gedacht», sagt die Chefin, die das Pensionsalter schon vor einer Weile erreicht hat. «Die Begegnungen mit Stammkunden sind teilweise sehr berührend.» Der Entscheidung zur Schliessung sei ein langer Prozess vorausgegangen: «Ich will aufhören, solange ich noch gesund bin und die Möglichkeit habe, das Geschäft selber und in hoher Qualität zum Ende zu führen.»

Noch ist nicht entschieden, wer dereinst in die zweigeschossigen «Hagenbuch»-Räumlichkeiten einzieht; das pressiere jetzt noch nicht, sagt sie. Aber sie verspricht: «Es wird sicher ein Angebot mit Qualität sein, die Lage ist sehr gut.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen