Aarau Panne: Falsche Namen im Wahlprospekt von Stadtratskandidat Hanspeter Thür - wie konnte das passieren? Der amtierende Aarauer Stadtrat Hanspeter Thür hat auf seinem Wahlflyer zahlreiche Namen als Unterstützer für seine Wiederwahl aufgeführt, bei denen die Angaben nicht stimmen. «Ich bedaure diesen Fehler», erklärt der Aarauer Jurist und ehemalige Datenschützer. Er erklärt, wie es dazu kommen konnte. Urs Helbling 1 Kommentar 08.09.2021, 08.00 Uhr

Der Wahlprospekt von Hanspeter Thür mit der Liste seiner Unterstützer. Urs Helbling

Der sechsseitige Wahlprospekt von Stadtratskandidat Hanspeter Thür (72, Grüne) ist letzte Woche an die Aarauer Haushalte verteilt worden. Unter dem Motto «naThürlich!» wirbt der ehemalige Nationalrat für seine Wiederwahl am 26. September. Auf einer Seite des Flyers sind die Namen seines Unterstützungskomitees aufgeführt. Thür wird, so erweckt der Prospekt den Eindruck, von insgesamt gegen 150 Personen unterstützt – das sind im Vergleich zu anderen Kandidaten überdurchschnittlich viele.

Doch diese Liste gibt in grün-linken Kreisen zunehmend zu reden. Zuerst wurde getuschelt, immer öfters wird auch offen diskutiert. Aufmerksamen Lesern ist aufgefallen, dass bei einigen Namen die Funktionsbezeichnungen oder die Wohnorte teilweise nicht mehr stimmen. So ist etwa Hansjörg Wittwer auf Thürs Prospekt immer noch Grossrat, obwohl er doch bereits Ende letzten Jahres aus dem Kantonsparlament ausgeschieden ist. Ueli Hertig ist auch nicht mehr Einwohnerrat, Gerald Berthet nicht mehr Leitender Arzt KSA. Besonders peinlich: Es erscheint auch der Name einer Frau, die bereits vor zwei Jahren verstorben ist. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal.

80 Prozent der Angeschriebenen haben sich gemeldet

«Wenn das kein Skandal ist!», empört sich ein Mitglied der grün-linken Szene. Gemeint ist nicht in erster Linie der Fall der Verstorbenen, sondern die Tatsache, dass es unter den Thür-Unterstützern auch welche hat, die sagen, sie seien vor vier Jahren dabei gewesen, jetzt aber nicht mehr angefragt worden.

Wie erklärt der Jurist und ehemalige eidgenössische Datenschützer die Prospekt-Panne, die es teilweise auch in seinem Internet-Auftritt gibt? «Ich habe in diesem Frühjahr alle meine UnterstützerInnen angeschrieben mit der Frage, ob sie mich weiterhin unterstützen können und ob die Angaben auf meiner Homepage zutreffen. Wenn ich keine Meldung erhalte, würde ich davon ausgehen, dass sich an der Unterstützung nichts geändert habe», erklärt Hanspeter Thür.

Hanspeter Thür entschuldigt sich für seinen Fehler. Severin Bigler

«Von den zweimal angeschriebenen Personen, davon einmal mit A-Post, haben sich rund 80 Prozent gemeldet», sagt Thür. Und weiter:

«Es war natürlich ein Fehler von mir, anzunehmen, dass alle meine Zuschriften lesen und darauf reagieren. Ich bedaure diesen Fehler.»

Auch nicht reagiert hat das direkte Umfeld der Verstorbenen. Es gibt übrigens noch eine zweite Person auf der Unterstützerliste, die nicht mehr lebt: Der Mann ist nach dem Druck des Prospekts gestorben.